Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

24 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 855 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 855 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.885.395.485 1,32
Garanti Bankası 38.892.000.000 0,77
Akbank 37.492.000.000 0,76
Tüpraş 32.980.208.640 2,56
Bim Mağazalar 30.019.968.000 8,91
Turkcell 27.280.000.000 1,58
Enka İnşaat 26.850.000.000 0,73
İş Bankası (C) 24.839.834.400 0,47
Ereğli Demir Çelik 22.435.000.000 0,79
Yapı ve Kredi Bank. 21.708.921.800 0,54
Ford Otosan 20.370.325.500 5,15
ASELSAN 19.573.800.000 1,73
Türk Telekom 18.690.000.000 2,34
Sabancı Holding 17.996.362.671 0,59
İskenderun Demir Çelik 17.632.000.000 1,17
Türk Hava Yolları 16.311.600.000 0,49
Anadolu Efes 13.713.157.891 1,13
Vakıflar Bankası 11.375.000.000 0,39
Arçelik 11.014.369.742 1,22
Koza Altın 9.767.625.000 2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:27 Kaynak: AA
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