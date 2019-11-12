Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.464.371.195
|1,41
|Garanti Bankası
|41.244.000.000
|0,80
|Akbank
|39.000.000.000
|0,76
|Tüpraş
|31.652.986.880
|2,47
|Turkcell
|29.370.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|29.250.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.079.812.800
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.457.584.000
|6,78
|Ereğli Demir Çelik
|25.830.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,72
|Ford Otosan
|23.107.423.500
|5,00
|Aselsan
|21.728.400.000
|1,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.033.157.697
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|18.618.000.000
|1,23
|Türk Hava Yolları
|18.409.200.000
|0,49
|Sabancı Holding
|18.118.786.907
|0,57
|Arçelik
|12.595.573.741
|1,40
|Vakıflar Bankası
|12.000.000.000
|0,39
|Anadolu Efes
|11.984.210.523
|1,00
|Tofaş Oto. Fab.
|11.880.000.000
|2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)