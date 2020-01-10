Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 252 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.087.345.947
|1,50
|Garanti Bankası
|50.274.000.000
|0,98
|Akbank
|45.188.000.000
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|32.480.000.000
|1,13
|Enka İnşaat
|32.150.000.000
|0,87
|Turkcell
|31.878.000.000
|1,83
|Tüpraş
|31.402.567.680
|2,45
|İş Bankası (C)
|29.924.800.500
|0,55
|Bim Mağazalar
|29.485.632.000
|7,28
|Türk Telekom
|27.440.000.000
|3,05
|ASELSAN
|25.878.000.000
|2,17
|Ford Otosan
|25.598.884.500
|5,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.722.567.954
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|22.707.000.000
|1,49
|Sabancı Holding
|20.975.352.411
|0,66
|Türk Hava Yolları
|19.872.000.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|14.950.000.000
|0,49
|Arçelik
|14.501.127.279
|1,61
|Anadolu Efes
|13.985.526.312
|1,16
|Tofaş Oto. Fab.
|13.510.000.000
|3,39