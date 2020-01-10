Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 252 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 252 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 52.087.345.947 1,50
Garanti Bankası 50.274.000.000 0,98
Akbank 45.188.000.000 0,88
Ereğli Demir Çelik 32.480.000.000 1,13
Enka İnşaat 32.150.000.000 0,87
Turkcell 31.878.000.000 1,83
Tüpraş 31.402.567.680 2,45
İş Bankası (C) 29.924.800.500 0,55
Bim Mağazalar 29.485.632.000 7,28
Türk Telekom 27.440.000.000 3,05
ASELSAN 25.878.000.000 2,17
Ford Otosan 25.598.884.500 5,54
Yapı ve Kredi Bank. 22.722.567.954 0,57
İskenderun Demir Çelik 22.707.000.000 1,49
Sabancı Holding 20.975.352.411 0,66
Türk Hava Yolları 19.872.000.000 0,53
Vakıflar Bankası 14.950.000.000 0,49
Arçelik 14.501.127.279 1,61
Anadolu Efes 13.985.526.312 1,16
Tofaş Oto. Fab. 13.510.000.000 3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı
Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Evcil hayvanlar artık otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı

Son Dakika Haberleri
22:16 TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı - Son Dakika Ekonomi
21:30 Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Evcil hayvanlar artık otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek - Son Dakika Ekonomi
20:58 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:49 Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı - Son Dakika Ekonomi
20:29 Alkan "KOSGEB tekniker çalıştırana yüzde 60 destek sağlıyor" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 01:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]