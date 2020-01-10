Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 252 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.087.345.947 1,50 Garanti Bankası 50.274.000.000 0,98 Akbank 45.188.000.000 0,88 Ereğli Demir Çelik 32.480.000.000 1,13 Enka İnşaat 32.150.000.000 0,87 Turkcell 31.878.000.000 1,83 Tüpraş 31.402.567.680 2,45 İş Bankası (C) 29.924.800.500 0,55 Bim Mağazalar 29.485.632.000 7,28 Türk Telekom 27.440.000.000 3,05 ASELSAN 25.878.000.000 2,17 Ford Otosan 25.598.884.500 5,54 Yapı ve Kredi Bank. 22.722.567.954 0,57 İskenderun Demir Çelik 22.707.000.000 1,49 Sabancı Holding 20.975.352.411 0,66 Türk Hava Yolları 19.872.000.000 0,53 Vakıflar Bankası 14.950.000.000 0,49 Arçelik 14.501.127.279 1,61 Anadolu Efes 13.985.526.312 1,16 Tofaş Oto. Fab. 13.510.000.000 3,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)