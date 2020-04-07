Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 58 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.708.804.004
|1,04
|Garanti Bankası
|33.390.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|31.350.000.000
|0,80
|Bim Mağazalar
|30.542.160.000
|7,21
|Akbank
|29.588.000.000
|0,54
|Turkcell
|28.138.000.000
|1,56
|Ereğli Demir Çelik
|27.720.000.000
|0,91
|ASELSAN
|27.474.000.000
|2,04
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|2,53
|Tüpraş
|22.487.644.160
|1,73
|İş Bankası (C)
|21.824.854.500
|0,37
|Ford Otosan
|21.458.146.500
|4,60
|İskenderun Demir Çelik
|18.792.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.049.397.440
|0,39
|Sabancı Holding
|15.853.938.544
|0,48
|Türk Hava Yolları
|13.082.400.000
|0,32
|Vakıflar Bankası
|11.600.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|11.066.447.365
|0,85
|Arçelik
|10.210.253.178
|1,06
|Koza Altın
|9.821.000.000
|1,71