Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 465 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 465 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.803.840.000
|8,72
|ASELSAN
|39.375.600.000
|2,73
|Koç Holding
|37.531.291.140
|0,92
|Enka İnşaat
|36.120.000.000
|0,82
|Turkcell
|32.516.000.000
|1,66
| Ford Otosan
|30.915.171.000
|7,45
|Ereğli Demir Çelik
|29.960.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|28.476.000.000
|0,49
|Akbank
|25.636.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
| İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,34
|Tüpraş
|19.720.512.000
|1,95
| İskenderun Demir Çelik
|19.691.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.169.277.108
|0,37
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,46
|Türk Hava Yolları
|15.373.200.000
|0,38
|Arçelik
|14.595.729.228
|1,36
|Şişe Cam
|13.455.000.000
|0,88
|Halkbank
|12.467.832.168
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:53
Kaynak: AA
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