Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 830 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 47.495.000.000 1,18 Koç Holding 47.066.267.808 1,08 Ford Otosan 43.161.930.000 9,04 Bim Mağazalar 42.291.480.000 7,87 Enka İnşaat 40.040.000.000 0,81 ASELSAN 39.307.200.000 2,43 Garanti Bankası 39.228.000.000 0,65 Turkcell 33.638.000.000 1,66 Akbank 31.980.000.000 0,54 İş Bankası (C) 28.799.808.000 0,44 İskenderun Demir Çelik 27.231.000.000 1,24 Türk Telekom 27.020.000.000 2,52 Tüpraş 24.854.105.600 2,57 Yapı ve Kredi Bankası 24.665.389.749 0,53 Şişe Cam 21.840.716.220 1,00 Sabancı Holding 21.056.968.568 0,58 Arçelik 20.298.875.278 1,60 Vakıflar Bankası 17.497.188.755 0,40 Sasa Polyester 16.699.600.000 6,63 Türk Hava Yolları 16.629.000.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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