Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 49.910.000.000 1,24 Koç Holding 49.500.729.936 1,13 Ford Otosan 44.565.570.000 9,34 Bim Mağazalar 43.111.200.000 8,02 ASELSAN 40.561.200.000 2,51 Enka İnşaat 40.544.000.000 0,82 Garanti Bankası 40.530.000.000 0,67 Turkcell 34.144.000.000 1,68 Akbank 33.072.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.284.798.100 0,47 Türk Telekom 28.455.000.000 2,65 İskenderun Demir Çelik 27.695.000.000 1,26 Tüpraş 27.120.399.360 2,81 Yapı ve Kredi Bankası 26.523.741.032 0,57 Şişe Cam 22.453.359.032 1,03 Sabancı Holding 21.546.665.511 0,59 Arçelik 21.353.011.278 1,68 Vakıflar Bankası 18.043.975.904 0,41 Türk Hava Yolları 17.429.400.000 0,40 Tofaş Oto Fabrikası 16.340.000.000 4,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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