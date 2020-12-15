Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|49.910.000.000
|1,24
|Koç Holding
|49.500.729.936
|1,13
|Ford Otosan
|44.565.570.000
|9,34
|Bim Mağazalar
|43.111.200.000
|8,02
|ASELSAN
|40.561.200.000
|2,51
|Enka İnşaat
|40.544.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|40.530.000.000
|0,67
|Turkcell
|34.144.000.000
|1,68
|Akbank
|33.072.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.284.798.100
|0,47
|Türk Telekom
|28.455.000.000
|2,65
|İskenderun Demir Çelik
|27.695.000.000
|1,26
|Tüpraş
|27.120.399.360
|2,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.523.741.032
|0,57
|Şişe Cam
|22.453.359.032
|1,03
|Sabancı Holding
|21.546.665.511
|0,59
|Arçelik
|21.353.011.278
|1,68
|Vakıflar Bankası
|18.043.975.904
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.429.400.000
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|16.340.000.000
|4,60
- Kaynak: AA
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