Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 986 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 55.789.757.100 1,28 Ford Otosan 55.478.871.000 11,62 Ereğli Demir Çelik 53.690.000.000 1,33 Enka İnşaat 49.224.000.000 1,00 Bim Mağazalar 46.754.400.000 8,70 Garanti Bankası 44.352.000.000 0,73 ASELSAN 42.681.600.000 2,64 Turkcell 37.730.000.000 1,86 Akbank 37.700.000.000 0,64 İş Bankası (C) 31.904.787.300 0,49 Türk Telekom 30.730.000.000 2,87 İskenderun Demir Çelik 30.421.000.000 1,39 Yapı ve Kredi Bankası 27.452.916.673 0,59 Tüpraş 27.195.525.120 2,81 Şişe Cam 24.444.448.168 1,12 Sabancı Holding 23.791.109.835 0,65 Arçelik 22.717.982.252 1,79 Gübre Fabrikaları 22.411.400.000 39,47 Sasa Polyester 19.471.800.000 7,73 Vakıflar Bankası 19.137.550.201 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi

ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı

Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek

Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplandı

Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor

Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu