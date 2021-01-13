Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 986 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|55.789.757.100
|1,28
|Ford Otosan
|55.478.871.000
|11,62
|Ereğli Demir Çelik
|53.690.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|49.224.000.000
|1,00
|Bim Mağazalar
|46.754.400.000
|8,70
|Garanti Bankası
|44.352.000.000
|0,73
|ASELSAN
|42.681.600.000
|2,64
|Turkcell
|37.730.000.000
|1,86
|Akbank
|37.700.000.000
|0,64
|İş Bankası (C)
|31.904.787.300
|0,49
|Türk Telekom
|30.730.000.000
|2,87
|İskenderun Demir Çelik
|30.421.000.000
|1,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.452.916.673
|0,59
|Tüpraş
|27.195.525.120
|2,81
|Şişe Cam
|24.444.448.168
|1,12
|Sabancı Holding
|23.791.109.835
|0,65
|Arçelik
|22.717.982.252
|1,79
|Gübre Fabrikaları
|22.411.400.000
|39,47
|Sasa Polyester
|19.471.800.000
|7,73
|Vakıflar Bankası
|19.137.550.201
|0,43
Kaynak: AA
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