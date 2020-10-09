Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|9,37
|9,77
|-4,09
|Netaş Telekomünikasyon
|20,96
|21,58
|-2,87
|Gübre Fabrikaları
|33,92
|34,80
|-2,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,56
|36,32
|-2,09
|Aksa
|8,04
|8,20
|-1,95
|Şekerbank
|1,66
|1,69
|-1,78
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,02
|30,52
|-1,64
|Çelebi
|78,80
|80,00
|-1,50
|DO-CO
|327,10
|331,90
|-1,45
|Enka İnşaat
|7,15
|7,25
|-1,38
|Doğan Holding
|2,45
|2,48
|-1,21
|Hektaş
|13,13
|13,27
|-1,06
|Akçansa
|14,00
|14,13
|-0,92
|Çemtaş
|14,25
|14,35
|-0,70
|Alkim Kimya
|13,82
|13,87
|-0,36
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|6,75
|-0,30
|Şok Marketler
|12,19
|12,21
|-0,16
|Türkiye Sigorta
|6,11
|6,12
|-0,16
|Borusan Mannesmann
|15,75
|15,76
|-0,06
- Kaynak: AA
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