Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,80 0,83 -3,61 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,83
|-3,61
|İhlas Holding
|0,32
|0,33
|-3,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|9,05
|-2,76
|İndeks Bilgisayar
|7,36
|7,55
|-2,52
|Zorlu Enerji
|1,41
|1,44
|-2,08
|MLP Sağlık
|12,40
|12,65
|-1,98
|Çelebi
|57,25
|58,35
|-1,89
|Petkim
|5,52
|5,62
|-1,78
|İpek Doğal Enerji
|4,80
|4,88
|-1,64
|Tekfen Holding
|22,90
|23,28
|-1,63
|Sabancı Holding
|8,97
|9,11
|-1,54
|İş Bankası (C)
|5,51
|5,57
|-1,08
|Garanti Bankası
|8,60
|8,69
|-1,04
|Alarko GMYO
|45,90
|46,34
|-0,95
|Yataş
|5,47
|5,52
|-0,91
|Akbank
|6,57
|6,63
|-0,90
|Vakıflar Bankası
|4,86
|4,90
|-0,82
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|6,88
|-0,73
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,50
|-0,67
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,86
|-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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