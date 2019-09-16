Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 58,10 61,70 -5,83 Petkim 3,50 3,66 -4,37 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 58,10 61,70 -5,83
Petkim 3,50 3,66 -4,37
Netaş Telekom. 8,72 9,08 -3,96
Türk Hava Yolları 11,86 12,34 -3,89
Vestel 10,79 11,10 -2,79
Tekfen Holding 20,30 20,88 -2,78
Sasa Polyester 6,05 6,20 -2,42
İş Fin.Kir. 2,22 2,27 -2,20
Beşiktaş Futbol Yat. 1,78 1,82 -2,20
Kerevitaş Gıda 2,30 2,35 -2,13
Türk Telekom 5,52 5,64 -2,13
Akbank 7,50 7,66 -2,09
İskenderun Demir Çelik 6,16 6,28 -1,91
Garanti Bankası 9,47 9,64 -1,76
MLP Sağlık 14,50 14,76 -1,76
Karsan Otomotiv 1,15 1,17 -1,71
Zorlu Enerji 1,20 1,22 -1,64
Turkcell 13,24 13,45 -1,56
Çemtaş 5,35 5,43 -1,47
Aksa Enerji 2,69 2,73 -1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Petkim, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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