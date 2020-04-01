Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 7,90 8,77 -9,92 Eczacıbaşı Yatırım 9,36 10,13 -7,60 Kerevitaş Gıda 3,16 3,38 -6,51 Eczacıbaşı İlaç 4,48 4,77 -6,08 Karel Elektronik 12,50 13,30 -6,02 Selçuk Ecza Deposu 7,05 7,47 -5,62 Deva Holding 9,86 10,43 -5,47 Klimasan Klima 12,22 12,80 -4,53 Tat Gıda 6,06 6,34 -4,42 Koza Altın 59,05 61,35 -3,75 Garanti Bankası 7,84 8,13 -3,57 Gübre Fabrikaları 14,11 14,63 -3,55 İpek Doğal Enerji 7,73 8,01 -3,50 Bizim Mağazaları 9,23 9,55 -3,35 Doğan Holding 1,48 1,53 -3,27 Doğuş Otomotiv 6,67 6,89 -3,19 Türk Telekom 6,49 6,70 -3,13 ASELSAN 22,88 23,60 -3,05 İş Yatırım Menkul Değerler 3,91 4,03 -2,98 Mavi Giyim 32,60 33,58 -2,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)