Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 350,20 318,40 9,99 Akçansa 18,19 16,54 9,98 Koza Altın 106,30 96,70 9,93 Karsan Otomotiv 3,57 3,25 9,85 İş GMYO 2,79 2,54 9,84 Emlak Konut GMYO 2,35 2,14 9,81 Gözde Girişim 8,61 7,98 7,89 Türkiye Sigorta 7,09 6,60 7,42 İhlas Gayrimenkul 1,34 1,25 7,20 Koza Madencilik 16,54 15,49 6,78 Enerjisa Enerji 13,28 12,51 6,16 Aksigorta 9,87 9,30 6,13 Zorlu Enerji 2,93 2,77 5,78 Alkim Kimya 15,73 14,90 5,57 Aksa Enerji 7,85 7,44 5,51 İpek Doğal Enerji 13,70 13,08 4,74 Migros Ticaret 44,80 42,80 4,67 İndeks Bilgisayar 20,02 19,13 4,65 İş Finansal Kiralama 4,03 3,86 4,40 Türk Telekom 8,90 8,54 4,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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