Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 5,79 5,58 3,76 GSD Holding 0,94 0,91 3,30 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İş Bankası (C)
|5,79
|5,58
|3,76
|GSD Holding
|0,94
|0,91
|3,30
|Otokar
|112,00
|108,50
|3,23
| Alarko Holding
|2,61
|2,53
|3,16
|Şişe Cam
|6,69
|6,50
|2,92
|Odaş Elektrik
|1,84
|1,79
|2,79
| Kardemir (D)
|2,34
|2,28
|2,63
|Koç Holding
|17,65
|17,20
|2,62
|Global Yat. Holding
|3,80
|3,71
|2,43
|Sabancı Holding
|9,19
|8,98
|2,34
|Gübre Fabrik.
|3,19
|3,12
|2,24
| Albaraka Türk
|1,85
|1,81
|2,21
| Tofaş Oto. Fab.
|19,02
|18,61
|2,20
| Karsan Otomotiv
|1,40
|1,37
|2,19
| Bim Mağazalar
|94,10
|92,10
|2,17
|Parsan
|11,08
|10,87
|1,93
|İş GMYO
|1,08
|1,06
|1,89
|Arçelik
|20,40
|20,04
|1,80
|Şekerbank
|1,21
|1,19
|1,68
|Aksa
|9,09
|8,95
|1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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