Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 5,79 5,58 3,76 GSD Holding 0,94 0,91 3,30 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Bankası (C) 5,79 5,58 3,76
GSD Holding 0,94 0,91 3,30
Otokar 112,00 108,50 3,23
Alarko Holding 2,61 2,53 3,16
Şişe Cam 6,69 6,50 2,92
Odaş Elektrik 1,84 1,79 2,79
Kardemir (D) 2,34 2,28 2,63
Koç Holding 17,65 17,20 2,62
Global Yat. Holding 3,80 3,71 2,43
Sabancı Holding 9,19 8,98 2,34
Gübre Fabrik. 3,19 3,12 2,24
Albaraka Türk 1,85 1,81 2,21
Tofaş Oto. Fab. 19,02 18,61 2,20
Karsan Otomotiv 1,40 1,37 2,19
Bim Mağazalar 94,10 92,10 2,17
Parsan 11,08 10,87 1,93
İş GMYO 1,08 1,06 1,89
Arçelik 20,40 20,04 1,80
Şekerbank 1,21 1,19 1,68
Aksa 9,09 8,95 1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Otokar, İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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