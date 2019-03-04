Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
55 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,74 1,63 6,75 Afyon Çimento 5,04 4,73 6,55 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Karsan Otomotiv
|1,74
|1,63
|6,75
| Afyon Çimento
|5,04
|4,73
|6,55
|Şekerbank
|1,25
|1,19
|5,04
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,14
|4,90
|4,90
| İhlas Holding
|0,46
|0,44
|4,55
|Gersan Elektrik
|2,52
|2,42
|4,13
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,08
|3,85
|Vakıflar Bankası
|5,22
|5,03
|3,78
|Çelebi
|65,75
|63,45
|3,62
|Doğan Holding
|1,17
|1,13
|3,54
| Alarko Holding
|2,94
|2,84
|3,52
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|2,66
|3,38
|Anadolu Efes
|20,70
|20,06
|3,19
|Tüpraş
|146,30
|142,10
|2,96
|Göltaş Çimento
|12,18
|11,84
|2,87
|Hektaş
|11,44
|11,13
|2,79
|Garanti Bankası
|9,03
|8,80
|2,61
| İş Bankası (C)
|5,92
|5,77
|2,60
| Netaş Telekom.
|8,34
|8,13
|2,58
|Gentaş
|2,01
|1,96
|2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:41 Kaynak: AA
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü