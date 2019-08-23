Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

51 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 13,59 11,91 14,11 Sabancı Holding 8,83 8,40 5,12 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 13,59 11,91 14,11
Sabancı Holding 8,83 8,40 5,12
Tekfen Holding 21,68 20,70 4,73
Metro Holding 1,21 1,16 4,31
Sasa Polyester 5,91 5,68 4,05
Halkbank 5,65 5,44 3,86
Zorlu Enerji 1,16 1,12 3,57
Garanti Bankası 9,05 8,74 3,55
Vakıflar Bankası 4,54 4,39 3,42
Eczacıbaşı İlaç 2,46 2,38 3,36
Ford Otosan 59,00 57,20 3,15
Otokar 128,00 124,10 3,14
Şişe Cam 4,27 4,14 3,14
Çemtaş 5,14 4,99 3,01
Akbank 6,95 6,75 2,96
Koç Holding 17,88 17,37 2,94
Ereğli Demir Çelik 6,39 6,21 2,90
Yapı ve Kredi Bank. 2,51 2,44 2,87
Trakya Cam 2,54 2,47 2,83
Anadolu Cam 2,55 2,48 2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:40 Kaynak: AA
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