Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 28,00 24,76 13,09 Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ASELSAN 28,00 24,76 13,09
Gübre Fabrik. 13,43 12,30 9,19
Erbosan 27,20 25,80 5,43
Halkbank 7,26 6,94 4,61
Ford Otosan 76,05 72,80 4,46
Karel Elektronik 18,59 17,80 4,44
Pegasus 71,60 68,90 3,92
Kordsa Teknik Tekstil 15,40 14,85 3,70
Türk Hava Yolları 14,82 14,30 3,64
Türk Telekom 8,24 7,98 3,26
Alarko GMYO 94,80 91,85 3,21
Aygaz 13,10 12,72 2,99
Ülker Bisküvi 23,74 23,12 2,68
Enerjisa Enerji 8,66 8,45 2,49
GSD Holding 1,67 1,63 2,45
Odaş Elektrik 2,21 2,16 2,31
Tekfen Holding 18,76 18,34 2,29
Netaş Telekom. 15,85 15,50 2,26
Güneş Sigorta 2,81 2,75 2,18
Turkcell 14,60 14,30 2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Erbosan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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