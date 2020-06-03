Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,28 1,17 9,40 Anadolu Efes 19,70 18,52 6,37 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,28
|1,17
|9,40
|Anadolu Efes
|19,70
|18,52
|6,37
|Deva Holding
|19,80
|18,70
|5,88
|Enerjisa Enerji
|8,42
|8,04
|4,73
|Odaş Elektrik
|2,08
|1,99
|4,52
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|11,38
|4,22
| Selçuk Ecza Deposu
|8,43
|8,09
|4,20
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,43
|6,18
|4,05
|Torunlar GMYO
|2,83
|2,72
|4,04
| Kerevitaş Gıda
|4,14
|3,98
|4,02
|Bim Mağazalar
|65,35
|63,05
|3,65
|Tekfen Holding
|15,18
|14,66
|3,55
|Aksigorta
|6,63
|6,41
|3,43
|Güneş Sigorta
|3,66
|3,55
|3,10
| Anadolu Grubu Holding
|18,60
|18,05
|3,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,60
|12,25
|2,86
|Tat Gıda
|9,09
|8,85
|2,71
| Tofaş Oto Fabrikaları
|23,58
|22,96
|2,70
| Alarko Holding
|5,34
|5,20
|2,69
| Albaraka Türk
|1,53
|1,49
|2,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:47 Kaynak: AA
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