Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,28 1,17 9,40 Anadolu Efes 19,70 18,52 6,37 Deva Holding 19,80 18,70 5,88 Enerjisa Enerji 8,42 8,04 4,73 Odaş Elektrik 2,08 1,99 4,52 Kordsa Teknik Tekstil 11,86 11,38 4,22 Selçuk Ecza Deposu 8,43 8,09 4,20 Tümosan Motor ve Traktör 6,43 6,18 4,05 Torunlar GMYO 2,83 2,72 4,04 Kerevitaş Gıda 4,14 3,98 4,02 Bim Mağazalar 65,35 63,05 3,65 Tekfen Holding 15,18 14,66 3,55 Aksigorta 6,63 6,41 3,43 Güneş Sigorta 3,66 3,55 3,10 Anadolu Grubu Holding 18,60 18,05 3,05 Eczacıbaşı Yatırım 12,60 12,25 2,86 Tat Gıda 9,09 8,85 2,71 Tofaş Oto Fabrikaları 23,58 22,96 2,70 Alarko Holding 5,34 5,20 2,69 Albaraka Türk 1,53 1,49 2,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)