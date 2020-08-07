Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 603,90 549,00 10,00 Ege Endüstri 687,90 625,40 9,99 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|603,90
|549,00
|10,00
| Ege Endüstri
|687,90
|625,40
|9,99
| Sasa Polyester
|12,47
|11,34
|9,96
|Brisa
|10,60
|9,64
|9,96
|ASELSAN
|16,79
|15,27
|9,95
|Akçansa
|11,38
|10,35
|9,95
| Doğuş Otomotiv
|15,85
|14,54
|9,01
| Albaraka Türk
|1,47
|1,35
|8,89
|Net Holding
|2,27
|2,09
|8,61
| Bursa Çimento
|5,96
|5,49
|8,56
|Karsan Otomotiv
|2,71
|2,52
|7,54
| Netaş Telekom.
|14,43
|13,42
|7,53
|Borusan Mannesmann
|12,25
|11,41
|7,36
|Çemtaş
|10,40
|9,70
|7,22
|Güneş Sigorta
|5,48
|5,12
|7,03
|Arçelik
|21,72
|20,30
|7,00
| Alarko Holding
|4,96
|4,66
|6,44
| Aksa Enerji
|4,80
|4,51
|6,43
|Trakya Cam
|3,90
|3,67
|6,27
|Zorlu Enerji
|2,21
|2,08
|6,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 19:03
Kaynak: AA
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