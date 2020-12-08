Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|18,16
|16,51
|9,99
|Ereğli Demir Çelik
|13,45
|12,23
|9,98
|Özak GMYO
|4,92
|4,48
|9,82
|İskenderun Demir Çelik
|9,67
|8,83
|9,51
|Şişe Cam
|7,13
|6,85
|4,09
|Türk Telekom
|8,02
|7,73
|3,75
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,86
|29,76
|3,70
|Anadolu Grubu Holding
|23,26
|22,50
|3,38
|Kartonsan
|2.741,70
|2.664,00
|2,92
|Net Holding
|3,19
|3,10
|2,90
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,86
|1,81
|2,76
|Kardemir (D)
|5,23
|5,09
|2,75
|Torunlar GMYO
|3,81
|3,71
|2,70
|Tekfen Holding
|15,29
|14,90
|2,62
|Coca Cola İçecek
|62,10
|60,55
|2,56
|Sabancı Holding
|10,41
|10,19
|2,16
|İş GMYO
|2,12
|2,09
|1,44
|Odaş Elektrik
|3,55
|3,50
|1,43
|Enerjisa Enerji
|11,24
|11,11
|1,17
|Alarko Holding
|6,98
|6,90
|1,16
- Kaynak: AA
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