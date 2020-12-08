Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 18,16 16,51 9,99 Ereğli Demir Çelik 13,45 12,23 9,98 Özak GMYO 4,92 4,48 9,82 İskenderun Demir Çelik 9,67 8,83 9,51 Şişe Cam 7,13 6,85 4,09 Türk Telekom 8,02 7,73 3,75 Tofaş Oto Fabrikası 30,86 29,76 3,70 Anadolu Grubu Holding 23,26 22,50 3,38 Kartonsan 2.741,70 2.664,00 2,92 Net Holding 3,19 3,10 2,90 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,86 1,81 2,76 Kardemir (D) 5,23 5,09 2,75 Torunlar GMYO 3,81 3,71 2,70 Tekfen Holding 15,29 14,90 2,62 Coca Cola İçecek 62,10 60,55 2,56 Sabancı Holding 10,41 10,19 2,16 İş GMYO 2,12 2,09 1,44 Odaş Elektrik 3,55 3,50 1,43 Enerjisa Enerji 11,24 11,11 1,17 Alarko Holding 6,98 6,90 1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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