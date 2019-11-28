Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,75
|1,16
|-10,26
|Acıpayam Selüloz
|6,06
|7,64
|89,68
|Adana Çimento (A)
|6,97
|-0,14
|46,54
|Adana Çimento (B)
|4,87
|-0,41
|50,98
|Adana Çimento (C)
|1,89
|1,07
|53,52
|Adel Kalemcilik
|16,26
|-0,25
|58,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|-1,49
|-14,96
|Afyon Çimento
|5,35
|0,75
|16,56
|Ak Enerji
|0,89
|0,00
|41,27
|Akbank
|7,84
|1,29
|33,22
|Akçansa
|8,56
|-0,47
|30,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,57
|1,95
|-21,89
|Akfen GMYO
|2,96
|0,68
|79,39
|Akın Tekstil
|12,70
|-0,55
|40,10
|Akiş GMYO
|3,69
|0,00
|61,91
|Akmerkez GMYO
|22,70
|0,09
|57,27
|Aksa
|12,14
|-0,49
|82,98
|Aksa Enerji
|3,57
|-0,28
|33,21
|Aksigorta
|5,45
|0,93
|73,60
|Aksu Enerji
|11,38
|-0,61
|47,41
|Alarko Carrıer
|48,92
|15,11
|24,29
|Alarko GMYO
|80,50
|5,50
|90,65
|Alarko Holding
|4,93
|-0,60
|152,78
|Albaraka Türk
|1,35
|0,75
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,44
|4,00
|98,61
|Alkim Kağıt
|4,89
|2,09
|36,06
|Alkim Kimya
|32,72
|-1,39
|51,90
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,60
|-2,93
|177,30
|Anadolu Cam
|3,58
|-0,83
|39,59
|Anadolu Efes
|21,72
|1,69
|8,20
|Anadolu Grubu Holding
|15,79
|0,32
|55,81
|Anadolu Hayat Emek.
|6,08
|0,83
|6,77
|Anadolu Isuzu
|12,04
|-1,63
|94,82
|Anadolu Sigorta
|4,39
|0,00
|11,83
|Anel Elektrik
|3,10
|11,11
|91,36
|Arçelik
|20,06
|0,65
|27,04
|Arena Bilgisayar
|6,75
|8,87
|53,06
|Armada Bilgisayar
|12,33
|6,02
|32,72
|Arsan Tekstil
|3,39
|-1,17
|109,26
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|0,00
|Aselsan
|18,82
|0,97
|-21,42
|Aslan Çimento
|35,82
|0,34
|27,20
|Ata GMYO
|3,98
|0,00
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,59
|0,63
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|-0,86
|33,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,14
|0,08
|67,09
|Avrasya GMYO
|1,53
|-1,29
|73,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,57
|0,00
|45,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,60
|0,01
|2,91
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-4,65
|-32,51
|Ayen Enerji
|3,05
|1,67
|69,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,76
|-1,68
|27,97
|Aygaz
|12,41
|0,16
|24,80
|Bagfaş
|13,37
|-0,15
|177,39
|Bak Ambalaj
|6,83
|-1,73
|45,06
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|8,82
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|2,17
|6,90
|72,91
|Banvit
|15,82
|0,76
|46,62
|Baştaş Başkent Çimento
|2,35
|-4,08
|16,34
|Batı Çimento
|3,42
|-1,16
|41,91
|Batısöke Çimento
|1,18
|0,85
|8,26
|Bera Holding
|3,58
|1,99
|73,79
|Berkosan Yalıtım
|2,31
|3,12
|27,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|2,02
|55,56
|Beyaz Filo
|2,99
|0,00
|9,52
|Beymen Perakende Yat.
|13,74
|-0,15
|248,73
|Bilici Yatırım
|3,27
|-1,21
|158,59
|Bim Mağazalar
|46,50
|2,51
|9,99
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,10
|-0,90
|-5,98
|Bizim Mağazaları
|9,85
|1,13
|44,85
|Bolu Çimento
|3,28
|-0,61
|6,23
|Bomonti Elektrik
|1,55
|-3,13
|222,92
|Borusan Mannesmann
|9,35
|1,52
|33,39
|Borusan Yat. Paz.
|38,74
|1,41
|6,93
|Bosch Fren Sistemleri
|220,00
|1,20
|44,00
|Bossa
|7,86
|-0,63
|86,96
|Brisa
|7,48
|-1,06
|18,17
|Burçelik
|5,06
|1,40
|57,63
|Burçelik Vana
|4,78
|5,52
|222,97
|Bursa Çimento
|5,66
|2,17
|28,64
|Carrefoursa
|4,15
|0,73
|19,25
|Ceo Event Medya
|8,61
|-7,32
|Coca Cola İçecek
|34,66
|0,00
|17,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,56
|0,65
|60,82
|Credıtwest Faktorıng
|1,93
|0,52
|85,58
|Çelebi
|98,10
|1,03
|68,13
|Çelik Halat
|6,16
|2,16
|14,01
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|57,89
|Çemtaş
|7,71
|6,64
|29,28
|Çimbeton
|33,70
|0,66
|17,83
|Çimentaş
|13,90
|0,14
|9,45
|Çimsa
|8,18
|4,20
|8,34
|Çuhadaroğlu Metal
|2,86
|1,78
|60,67
|Dagi Giyim
|2,23
|1,83
|79,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,81
|0,56
|79,21
|Dardanel
|2,08
|4,52
|89,09
|Datagate Bilgisayar
|8,06
|0,75
|88,32
|Demısaş Döküm
|2,79
|2,20
|21,43
|Denge Holding
|1,55
|2,65
|33,62
|Deniz GMYO
|3,96
|1,80
|30,26
|Denizli Cam
|6,25
|0,64
|20,01
|Derimod
|4,77
|2,14
|69,79
|Derlüks Deri
|2,97
|-1,33
|Desa Deri
|3,46
|5,81
|100,00
|Despec Bilgisayar
|3,68
|6,05
|34,72
|Deva Holding
|8,05
|2,16
|144,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,09
|-0,91
|39,74
|Ditaş Doğan
|8,36
|1,58
|63,32
|DO-CO
|517,50
|0,10
|9,19
|Doğan Burda
|4,67
|0,00
|55,15
|Doğan Holding
|1,72
|0,00
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|0,00
|16,39
|Doğusan
|1,78
|-1,11
|-17,77
|Doğuş GMYO
|3,94
|3,14
|86,73
|Doğuş Otomotiv
|9,50
|7,47
|118,89
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|17,44
|304,91
|Duran Doğan Basım
|10,25
|-0,10
|100,98
|Dyo Boya
|4,47
|1,59
|54,14
|Eczacıbaşı İlaç
|3,38
|0,60
|39,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,46
|1,28
|47,76
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|3,48
|54,55
|Ege Endüstri
|472,10
|-0,13
|51,73
|Ege Gübre
|43,94
|-0,59
|112,41
|Ege Profil
|11,48
|0,17
|36,71
|Ege Seramik
|3,45
|0,58
|16,51
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,19
|-1,89
|35,16
|Ekiz Kimya
|0,57
|9,62
|72,73
|Emek Elektrik
|1,42
|1,43
|44,90
|Eminiş Ambalaj
|1,42
|-5,33
|21,37
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,68
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,17
|0,70
|52,28
|Enka İnşaat
|5,75
|0,17
|32,55
|Erbosan
|22,38
|0,36
|47,19
|Ereğli Demir Çelik
|7,87
|1,03
|28,98
|Ersu Gıda
|1,96
|-0,51
|113,04
|Escort Teknoloji
|1,17
|-2,50
|53,95
|Etiler Gıda
|2,75
|-3,51
|29,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|-0,73
|93,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|76,39
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|78,74
|Euro Yatırım Holding
|1,41
|0,00
|156,36
|Fenerbahçe Futbol
|15,82
|3,33
|128,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,47
|1,17
|30,45
|F-M İzmit Piston
|23,16
|0,96
|50,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,76
|4,16
|209,29
|Ford Otosan
|63,40
|0,79
|35,90
|Formet Çelik Kapı
|5,80
|2,29
|473,89
|Frigo Pak Gıda
|13,49
|9,94
|693,53
|Galatasaray Sportif
|1,83
|4,57
|47,58
|Garanti Bankası
|10,09
|0,60
|26,76
|Garanti Faktoring
|3,44
|0,88
|73,74
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|0,00
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,89
|-0,67
|92,90
|Gedik Yatırım Holding
|7,84
|0,64
|233,62
|Gediz Ambalaj
|5,94
|-0,67
|46,87
|Gentaş
|1,87
|2,19
|36,23
|Gersan Elektrik
|2,85
|1,06
|16,79
|Global Men. Değ.
|1,56
|14,71
|231,91
|Global Yat. Holding
|4,09
|0,25
|36,79
|Good-Year
|3,21
|2,23
|-3,26
|Göltaş Çimento
|15,74
|0,96
|28,54
|Gözde Girişim
|4,05
|2,02
|51,69
|GSD Denizcilik
|2,17
|2,84
|88,70
|GSD Holding
|1,13
|0,89
|41,25
|Gübre Fabrik.
|6,70
|6,35
|126,35
|Güler Yat. Holding
|1,81
|-1,63
|69,16
|Güneş Sigorta
|1,92
|1,05
|36,93
|Halk GMYO
|1,06
|0,95
|64,77
|Halk Sigorta
|1,44
|-0,69
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,55
|-0,36
|60,95
|Hedef Girişim
|1,91
|1,06
|64,66
|Hektaş
|6,96
|0,87
|101,06
|HUB Girişim
|15,09
|10,87
|702,66
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|4,70
|67,74
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|1,00
|2,03
|İdealist Danışmanlık
|3,33
|-0,30
|-43,02
|İdealist GMYO
|3,04
|-1,62
|86,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,09
|-4,57
|539,88
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|5,00
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|4,24
|-2,75
|595,08
|İhlas Holding
|0,65
|1,56
|103,13
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|0,00
|163,64
|İndeks Bilgisayar
|9,75
|3,94
|75,09
|Info Yatırım
|4,55
|-3,19
|341,75
|İntema
|8,20
|-1,44
|36,74
|İpek Doğal Enerji
|6,46
|1,10
|20,30
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|0,87
|48,87
(Sürecek)