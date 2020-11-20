Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,45 0,32 408,06 Acıpayam Selüloz 16,88 0,54 167,31 Adel Kalemcilik 20,22 1,61 28,79 Adese Alışveriş Ticaret 3,20 -3,03 124,04 Afyon Çimento 4,52 2,49 98,40 Ak Enerji 2,24 1,36 105,50 Akbank 6,50 0,46 -19,85 Akçansa 13,61 0,96 40,39 Akdeniz Yatırım Hold. 6,39 -1,99 202,84 Akfen GMYO 4,13 1,47 1,98 Akın Tekstil 24,76 9,95 79,55 Akiş GMYO 3,67 1,10 17,16 Akmerkez GMYO 54,00 -2,35 141,02 Aksa 10,76 2,57 53,64 Aksa Enerji 7,17 -1,24 88,68 Aksigorta 7,93 0,13 46,37 Aksu Enerji 12,40 0,49 -16,61 Alarko Carrıer 192,80 3,94 222,81 Alarko GMYO 17,05 0,35 16,00 Alarko Holding 6,64 0,15 13,03 Albaraka Türk 1,77 0,57 15,69 Alcatel Lucent Teletaş 27,96 0,29 132,23 Alkim Kağıt 13,12 0,46 142,08 Alkim Kimya 14,32 0,00 130,89 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,65 -2,57 546,34 Altınyunus Çeşme 47,28 -0,80 373,27 Anadolu Efes 22,18 2,97 4,24 Anadolu Grubu Holding 22,26 3,63 26,55 Anadolu Hayat Emek. 8,40 4,35 38,04 Anadolu Isuzu 16,75 0,42 37,63 Anadolu Sigorta 7,17 3,31 72,62 Anel Elektrik 3,22 0,94 82,65 Arçelik 29,44 2,29 41,27 ARD Bilişim Teknolojileri 36,04 0,73 Arena Bilgisayar 36,88 -0,05 406,25 Armada Bilgisayar 50,80 -0,39 209,95 Arsan Tekstil 7,05 2,32 96,93 Artı Yatırım Holding 6,14 -0,97 658,02 Aselsan 18,35 0,44 76,26 Ata GMYO 4,70 3,07 3,75 Atakule GMYO 2,44 0,83 27,08 Atlantis Yatırım Holding 4,80 -9,26 380,00 Atlas Yat. Ort. 1,68 -1,18 73,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,13 0,07 5,40 Avrasya GMYO 3,59 1,13 137,75 Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 3,12 81,32 Avrupa Yatırım Holding 5,00 -0,40 224,68 Ayen Enerji 5,68 2,90 63,69 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,15 4,64 363,47 Aygaz 12,40 0,16 2,09 Bagfaş 18,97 5,51 12,78 Bak Ambalaj 17,88 0,39 145,45 Balatacılar Balatacılık 7,35 0,00 492,74 Bantaş Ambalaj 5,36 0,19 112,70 Banvit 24,86 -1,35 33,87 Baştaş Başkent Çimento 8,30 3,75 220,46 Batı Çimento 4,42 2,79 33,53 Batısöke Çimento 2,62 1,95 100,00 Bayrak Taban Sanayi 8,22 1,36 Bera Holding 11,89 8,29 208,83 Berkosan Yalıtım 6,26 -1,57 128,47 Beşiktaş Futbol Yat. 3,05 -0,33 24,49 Beyaz Filo 10,33 3,61 230,05 Bilici Yatırım 6,33 0,48 120,83 Bim Mağazalar 69,60 -0,57 50,62 Birko Mensucat 1,26 0,00 306,45 Birlik Mensucat 2,41 -0,82 111,40 Bizim Mağazaları 15,79 0,45 42,60 Bomonti Elektrik 24,10 6,64 1782,81 Borusan Mannesmann 15,70 2,61 37,12 Borusan Yat. Paz. 204,20 2,10 240,82 Bosch Fren Sistemleri 1.132,00 5,30 293,36 Bossa 13,14 3,46 63,03 Brisa 17,90 -1,43 90,85 Burçelik 22,00 -0,45 278,66 Burçelik Vana 66,15 0,23 581,26 Bursa Çimento 9,44 9,90 135,80 Carrefoursa 23,90 0,76 407,43 Casa Emtia Petrol 66,55 10,00 608,73 Ceo Event Medya 6,95 4,67 89,78 Coca Cola İçecek 61,00 4,27 61,12 Cosmos Yat. Holding 7,05 1,44 245,59 Credıtwest Faktorıng 5,88 -0,17 104,17 Çelebi 86,35 3,97 -13,08 Çelik Halat 18,70 6,86 187,69 Çemaş Döküm 2,47 2,49 97,05 Çemtaş 14,89 3,12 83,17 Çimbeton 144,00 5,57 249,01 Çimentaş 33,60 2,88 124,00 Çimsa 15,35 0,33 69,05 Çuhadaroğlu Metal 6,49 1,56 103,45 Dagi Giyim 9,26 3,58 270,40 Dagi Yatırım Holding 15,25 0,00 574,78 Dardanel 26,44 4,51 597,63 Datagate Bilgisayar 15,37 0,52 96,80 Demısaş Döküm 6,05 1,00 73,85 Denge Holding 5,60 0,00 308,76 Deniz GMYO 3,35 -0,89 59,21 Derimod 9,75 1,77 36,55 Derlüks Deri 10,20 3,66 152,11 Desa Deri 7,39 -1,34 62,78 Despec Bilgisayar 11,30 -1,91 166,51 Deva Holding 23,82 -0,33 166,81 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,61 -0,19 Diriteks Diriliş Tekstil 3,61 8,73 362,82 Ditaş Doğan 29,56 4,82 210,66 DO-CO 416,70 9,98 -26,12 Doğan Burda 21,10 0,00 247,61 Doğan Holding 2,56 0,00 42,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 1,92 61,21 Doğusan 3,70 6,63 77,88 Doğuş GMYO 9,25 3,01 104,19 Doğuş Otomotiv 31,20 1,89 227,73 Döktaş Dökümcülük 33,80 -0,24 6,81 Duran Doğan Basım 22,16 -2,29 57,83 Dyo Boya 11,34 0,80 131,43 Eczacıbaşı İlaç 6,89 0,44 88,74 Eczacıbaşı Yatırım 19,32 1,95 100,57 Edip Gayrimenkul 2,98 -1,32 114,39 Ege Endüstri 1.415,50 6,83 151,62 Ege Gübre 137,50 6,75 178,93 Ege Profil 21,58 2,27 80,28 Ege Seramik 9,14 4,34 148,47 Egeplast 19,50 2,52 56,00 Ekiz Kimya 8,20 -2,38 1244,26 Emek Elektrik 3,39 0,00 113,21 Eminiş Ambalaj 24,00 1,35 1478,95 Emlak Konut GMYO 1,93 0,52 33,32 Enerjisa Enerji 9,94 2,37 47,56 Enka İnşaat 7,21 -0,69 29,17 Erbosan 27,50 1,63 10,09 Ereğli Demir Çelik 11,36 -0,79 28,97 Ersu Gıda 5,31 -0,75 156,52 Escort Teknoloji 6,00 -0,17 331,65 Esenboğa Elektrik 18,04 -0,28 Etiler Gıda 4,82 -1,63 312,81 Euro Kapital Yat. Ort. 3,52 -2,22 119,48 Euro Trend Yat. Ort. 4,27 -4,47 257,68 Euro Yat. Ort. 5,58 4,30 395,67 Euro Yatırım Holding 2,95 -1,67 96,67 Fade Gıda 6,21 1,47 Fenerbahçe Futbol 34,28 -0,75 136,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,10 -0,86 77,24 F-M İzmit Piston 121,20 2,02 155,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,49 -1,46 49,41 Ford Otosan 117,00 0,00 76,97 Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 60,00 Frigo Pak Gıda 25,02 2,88 257,15 Galatasaray Sportif 3,98 2,58 96,06 Garanti Bankası 9,45 -0,74 -15,17 Garanti Faktoring 10,95 4,39 182,95 Garanti Yat. Ort. 2,96 -0,67 196,95 Gedik Y. Men. Değ. 9,50 0,74 202,07 Gediz Ambalaj 19,70 0,77 191,42 Gentaş 5,11 4,93 147,82 Gersan Elektrik 6,52 0,62 104,39 Global Men. Değ. 4,84 -0,21 157,45 Global Yat. Holding 4,72 1,29 -3,08 Good-Year 7,45 -1,84 83,95 Göltaş Çimento 25,22 9,94 41,77 Gözde Girişim 6,49 -0,61 26,26 GSD Denizcilik 5,11 0,00 99,61 GSD Holding 2,25 -0,44 51,01 Gübre Fabrik. 45,72 9,96 405,75 Güler Yat. Holding 13,45 -1,39 562,56 Halk GMYO 2,64 0,00 126,68 Hatay Tekstil 13,30 0,53 97,51 Hedef Girişim 6,15 0,65 157,72 Hektaş 13,10 2,34 63,34 HUB Girişim 17,23 0,76 83,52 Hürriyet Gzt. 2,23 2,76 95,61 ICBC Turkey Bank 6,71 -0,59 27,32 İdealist Danışmanlık 12,84 -0,47 286,75 İdealist GMYO 6,22 0,32 103,27 İhlas Ev Aletleri 1,87 0,54 -40,26 İhlas Gayrimenkul 1,25 0,00 21,44 İhlas Gazetecilik 4,47 -1,11 -1,54 İhlas Holding 1,15 0,00 26,37 İhlas Yayın Holding 1,16 -1,69 39,15 İndeks Bilgisayar 16,55 -0,48 76,44 Info Yatırım 12,92 -0,62 165,70 İntema 19,81 1,17 113,93 Inveo Yatırım Holding 28,84 -0,28 275,03 İpek Doğal Enerji 12,34 6,84 59,84 İskenderun Demir Çelik 8,33 0,24 6,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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