Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

20.11.2020 18:49
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,450,32408,06
Acıpayam Selüloz16,880,54167,31
Adel Kalemcilik20,221,6128,79
Adese Alışveriş Ticaret3,20-3,03124,04
Afyon Çimento4,522,4998,40
Ak Enerji2,241,36105,50
Akbank6,500,46-19,85
Akçansa13,610,9640,39
Akdeniz Yatırım Hold.6,39-1,99202,84
Akfen GMYO4,131,471,98
Akın Tekstil24,769,9579,55
Akiş GMYO3,671,1017,16
Akmerkez GMYO54,00-2,35141,02
Aksa10,762,5753,64
Aksa Enerji7,17-1,2488,68
Aksigorta7,930,1346,37
Aksu Enerji12,400,49-16,61
Alarko Carrıer192,803,94222,81
Alarko GMYO17,050,3516,00
Alarko Holding6,640,1513,03
Albaraka Türk1,770,5715,69
Alcatel Lucent Teletaş27,960,29132,23
Alkim Kağıt13,120,46142,08
Alkim Kimya14,320,00130,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,65-2,57546,34
Altınyunus Çeşme47,28-0,80373,27
Anadolu Efes22,182,974,24
Anadolu Grubu Holding22,263,6326,55
Anadolu Hayat Emek.8,404,3538,04
Anadolu Isuzu16,750,4237,63
Anadolu Sigorta7,173,3172,62
Anel Elektrik3,220,9482,65
Arçelik29,442,2941,27
ARD Bilişim Teknolojileri36,040,73

Arena Bilgisayar36,88-0,05406,25
Armada Bilgisayar50,80-0,39209,95
Arsan Tekstil7,052,3296,93
Artı Yatırım Holding6,14-0,97658,02
Aselsan18,350,4476,26
Ata GMYO4,703,073,75
Atakule GMYO2,440,8327,08
Atlantis Yatırım Holding4,80-9,26380,00
Atlas Yat. Ort.1,68-1,1873,81
AvivaSA Emeklilik Hayat14,130,075,40
Avrasya GMYO3,591,13137,75
Avrasya Petrol ve Tur.3,303,1281,32
Avrupa Yatırım Holding5,00-0,40224,68
Ayen Enerji5,682,9063,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,154,64363,47
Aygaz12,400,162,09
Bagfaş18,975,5112,78
Bak Ambalaj17,880,39145,45
Balatacılar Balatacılık7,350,00492,74
Bantaş Ambalaj5,360,19112,70
Banvit24,86-1,3533,87
Baştaş Başkent Çimento8,303,75220,46
Batı Çimento4,422,7933,53
Batısöke Çimento2,621,95100,00
Bayrak Taban Sanayi8,221,36

Bera Holding11,898,29208,83
Berkosan Yalıtım6,26-1,57128,47
Beşiktaş Futbol Yat.3,05-0,3324,49
Beyaz Filo10,333,61230,05
Bilici Yatırım6,330,48120,83
Bim Mağazalar69,60-0,5750,62
Birko Mensucat1,260,00306,45
Birlik Mensucat2,41-0,82111,40
Bizim Mağazaları15,790,4542,60
Bomonti Elektrik24,106,641782,81
Borusan Mannesmann15,702,6137,12
Borusan Yat. Paz.204,202,10240,82
Bosch Fren Sistemleri1.132,005,30293,36
Bossa13,143,4663,03
Brisa17,90-1,4390,85
Burçelik22,00-0,45278,66
Burçelik Vana66,150,23581,26
Bursa Çimento9,449,90135,80
Carrefoursa23,900,76407,43
Casa Emtia Petrol66,5510,00608,73
Ceo Event Medya6,954,6789,78
Coca Cola İçecek61,004,2761,12
Cosmos Yat. Holding7,051,44245,59
Credıtwest Faktorıng5,88-0,17104,17
Çelebi86,353,97-13,08
Çelik Halat18,706,86187,69
Çemaş Döküm2,472,4997,05
Çemtaş14,893,1283,17
Çimbeton144,005,57249,01
Çimentaş33,602,88124,00
Çimsa15,350,3369,05
Çuhadaroğlu Metal6,491,56103,45
Dagi Giyim9,263,58270,40
Dagi Yatırım Holding15,250,00574,78
Dardanel26,444,51597,63
Datagate Bilgisayar15,370,5296,80
Demısaş Döküm6,051,0073,85
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,35-0,8959,21
Derimod9,751,7736,55
Derlüks Deri10,203,66152,11
Desa Deri7,39-1,3462,78
Despec Bilgisayar11,30-1,91166,51
Deva Holding23,82-0,33166,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,61-0,19

Diriteks Diriliş Tekstil3,618,73362,82
Ditaş Doğan29,564,82210,66
DO-CO416,709,98-26,12
Doğan Burda21,100,00247,61
Doğan Holding2,560,0042,58
Doğtaş Kelebek Mobilya2,661,9261,21
Doğusan3,706,6377,88
Doğuş GMYO9,253,01104,19
Doğuş Otomotiv31,201,89227,73
Döktaş Dökümcülük33,80-0,246,81
Duran Doğan Basım22,16-2,2957,83
Dyo Boya11,340,80131,43
Eczacıbaşı İlaç6,890,4488,74
Eczacıbaşı Yatırım19,321,95100,57
Edip Gayrimenkul2,98-1,32114,39
Ege Endüstri1.415,506,83151,62
Ege Gübre137,506,75178,93
Ege Profil21,582,2780,28
Ege Seramik9,144,34148,47
Egeplast19,502,5256,00
Ekiz Kimya8,20-2,381244,26
Emek Elektrik3,390,00113,21
Eminiş Ambalaj24,001,351478,95
Emlak Konut GMYO1,930,5233,32
Enerjisa Enerji9,942,3747,56
Enka İnşaat7,21-0,6929,17
Erbosan27,501,6310,09
Ereğli Demir Çelik11,36-0,7928,97
Ersu Gıda5,31-0,75156,52
Escort Teknoloji6,00-0,17331,65
Esenboğa Elektrik18,04-0,28

Etiler Gıda4,82-1,63312,81
Euro Kapital Yat. Ort.3,52-2,22119,48
Euro Trend Yat. Ort.4,27-4,47257,68
Euro Yat. Ort.5,584,30395,67
Euro Yatırım Holding2,95-1,6796,67
Fade Gıda6,211,47

Fenerbahçe Futbol34,28-0,75136,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,10-0,8677,24
F-M İzmit Piston121,202,02155,90
Fonet Bilgi Teknolojileri11,49-1,4649,41
Ford Otosan117,000,0076,97
Formet Çelik Kapı4,800,0060,00
Frigo Pak Gıda25,022,88257,15
Galatasaray Sportif3,982,5896,06
Garanti Bankası9,45-0,74-15,17
Garanti Faktoring10,954,39182,95
Garanti Yat. Ort.2,96-0,67196,95
Gedik Y. Men. Değ.9,500,74202,07
Gediz Ambalaj19,700,77191,42
Gentaş5,114,93147,82
Gersan Elektrik6,520,62104,39
Global Men. Değ.4,84-0,21157,45
Global Yat. Holding4,721,29-3,08
Good-Year7,45-1,8483,95
Göltaş Çimento25,229,9441,77
Gözde Girişim6,49-0,6126,26
GSD Denizcilik5,110,0099,61
GSD Holding2,25-0,4451,01
Gübre Fabrik.45,729,96405,75
Güler Yat. Holding13,45-1,39562,56
Halk GMYO2,640,00126,68
Hatay Tekstil13,300,5397,51
Hedef Girişim6,150,65157,72
Hektaş13,102,3463,34
HUB Girişim17,230,7683,52
Hürriyet Gzt.2,232,7695,61
ICBC Turkey Bank6,71-0,5927,32
İdealist Danışmanlık12,84-0,47286,75
İdealist GMYO6,220,32103,27
İhlas Ev Aletleri1,870,54-40,26
İhlas Gayrimenkul1,250,0021,44
İhlas Gazetecilik4,47-1,11-1,54
İhlas Holding1,150,0026,37
İhlas Yayın Holding1,16-1,6939,15
İndeks Bilgisayar16,55-0,4876,44
Info Yatırım12,92-0,62165,70
İntema19,811,17113,93
Inveo Yatırım Holding28,84-0,28275,03
İpek Doğal Enerji12,346,8459,84
İskenderun Demir Çelik8,330,246,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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