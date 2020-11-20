Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,45
|0,32
|408,06
|Acıpayam Selüloz
|16,88
|0,54
|167,31
|Adel Kalemcilik
|20,22
|1,61
|28,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,20
|-3,03
|124,04
|Afyon Çimento
|4,52
|2,49
|98,40
|Ak Enerji
|2,24
|1,36
|105,50
|Akbank
|6,50
|0,46
|-19,85
|Akçansa
|13,61
|0,96
|40,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,39
|-1,99
|202,84
|Akfen GMYO
|4,13
|1,47
|1,98
|Akın Tekstil
|24,76
|9,95
|79,55
|Akiş GMYO
|3,67
|1,10
|17,16
|Akmerkez GMYO
|54,00
|-2,35
|141,02
|Aksa
|10,76
|2,57
|53,64
|Aksa Enerji
|7,17
|-1,24
|88,68
|Aksigorta
|7,93
|0,13
|46,37
|Aksu Enerji
|12,40
|0,49
|-16,61
|Alarko Carrıer
|192,80
|3,94
|222,81
|Alarko GMYO
|17,05
|0,35
|16,00
|Alarko Holding
|6,64
|0,15
|13,03
|Albaraka Türk
|1,77
|0,57
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|0,29
|132,23
|Alkim Kağıt
|13,12
|0,46
|142,08
|Alkim Kimya
|14,32
|0,00
|130,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,65
|-2,57
|546,34
|Altınyunus Çeşme
|47,28
|-0,80
|373,27
|Anadolu Efes
|22,18
|2,97
|4,24
|Anadolu Grubu Holding
|22,26
|3,63
|26,55
|Anadolu Hayat Emek.
|8,40
|4,35
|38,04
|Anadolu Isuzu
|16,75
|0,42
|37,63
|Anadolu Sigorta
|7,17
|3,31
|72,62
|Anel Elektrik
|3,22
|0,94
|82,65
|Arçelik
|29,44
|2,29
|41,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,04
|0,73
|Arena Bilgisayar
|36,88
|-0,05
|406,25
|Armada Bilgisayar
|50,80
|-0,39
|209,95
|Arsan Tekstil
|7,05
|2,32
|96,93
|Artı Yatırım Holding
|6,14
|-0,97
|658,02
|Aselsan
|18,35
|0,44
|76,26
|Ata GMYO
|4,70
|3,07
|3,75
|Atakule GMYO
|2,44
|0,83
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|4,80
|-9,26
|380,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-1,18
|73,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,13
|0,07
|5,40
|Avrasya GMYO
|3,59
|1,13
|137,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|3,12
|81,32
|Avrupa Yatırım Holding
|5,00
|-0,40
|224,68
|Ayen Enerji
|5,68
|2,90
|63,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,15
|4,64
|363,47
|Aygaz
|12,40
|0,16
|2,09
|Bagfaş
|18,97
|5,51
|12,78
|Bak Ambalaj
|17,88
|0,39
|145,45
|Balatacılar Balatacılık
|7,35
|0,00
|492,74
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|0,19
|112,70
|Banvit
|24,86
|-1,35
|33,87
|Baştaş Başkent Çimento
|8,30
|3,75
|220,46
|Batı Çimento
|4,42
|2,79
|33,53
|Batısöke Çimento
|2,62
|1,95
|100,00
|Bayrak Taban Sanayi
|8,22
|1,36
|Bera Holding
|11,89
|8,29
|208,83
|Berkosan Yalıtım
|6,26
|-1,57
|128,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,05
|-0,33
|24,49
|Beyaz Filo
|10,33
|3,61
|230,05
|Bilici Yatırım
|6,33
|0,48
|120,83
|Bim Mağazalar
|69,60
|-0,57
|50,62
|Birko Mensucat
|1,26
|0,00
|306,45
|Birlik Mensucat
|2,41
|-0,82
|111,40
|Bizim Mağazaları
|15,79
|0,45
|42,60
|Bomonti Elektrik
|24,10
|6,64
|1782,81
|Borusan Mannesmann
|15,70
|2,61
|37,12
|Borusan Yat. Paz.
|204,20
|2,10
|240,82
|Bosch Fren Sistemleri
|1.132,00
|5,30
|293,36
|Bossa
|13,14
|3,46
|63,03
|Brisa
|17,90
|-1,43
|90,85
|Burçelik
|22,00
|-0,45
|278,66
|Burçelik Vana
|66,15
|0,23
|581,26
|Bursa Çimento
|9,44
|9,90
|135,80
|Carrefoursa
|23,90
|0,76
|407,43
|Casa Emtia Petrol
|66,55
|10,00
|608,73
|Ceo Event Medya
|6,95
|4,67
|89,78
|Coca Cola İçecek
|61,00
|4,27
|61,12
|Cosmos Yat. Holding
|7,05
|1,44
|245,59
|Credıtwest Faktorıng
|5,88
|-0,17
|104,17
|Çelebi
|86,35
|3,97
|-13,08
|Çelik Halat
|18,70
|6,86
|187,69
|Çemaş Döküm
|2,47
|2,49
|97,05
|Çemtaş
|14,89
|3,12
|83,17
|Çimbeton
|144,00
|5,57
|249,01
|Çimentaş
|33,60
|2,88
|124,00
|Çimsa
|15,35
|0,33
|69,05
|Çuhadaroğlu Metal
|6,49
|1,56
|103,45
|Dagi Giyim
|9,26
|3,58
|270,40
|Dagi Yatırım Holding
|15,25
|0,00
|574,78
|Dardanel
|26,44
|4,51
|597,63
|Datagate Bilgisayar
|15,37
|0,52
|96,80
|Demısaş Döküm
|6,05
|1,00
|73,85
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,35
|-0,89
|59,21
|Derimod
|9,75
|1,77
|36,55
|Derlüks Deri
|10,20
|3,66
|152,11
|Desa Deri
|7,39
|-1,34
|62,78
|Despec Bilgisayar
|11,30
|-1,91
|166,51
|Deva Holding
|23,82
|-0,33
|166,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,61
|-0,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,61
|8,73
|362,82
|Ditaş Doğan
|29,56
|4,82
|210,66
|DO-CO
|416,70
|9,98
|-26,12
|Doğan Burda
|21,10
|0,00
|247,61
|Doğan Holding
|2,56
|0,00
|42,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|1,92
|61,21
|Doğusan
|3,70
|6,63
|77,88
|Doğuş GMYO
|9,25
|3,01
|104,19
|Doğuş Otomotiv
|31,20
|1,89
|227,73
|Döktaş Dökümcülük
|33,80
|-0,24
|6,81
|Duran Doğan Basım
|22,16
|-2,29
|57,83
|Dyo Boya
|11,34
|0,80
|131,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|0,44
|88,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,32
|1,95
|100,57
|Edip Gayrimenkul
|2,98
|-1,32
|114,39
|Ege Endüstri
|1.415,50
|6,83
|151,62
|Ege Gübre
|137,50
|6,75
|178,93
|Ege Profil
|21,58
|2,27
|80,28
|Ege Seramik
|9,14
|4,34
|148,47
|Egeplast
|19,50
|2,52
|56,00
|Ekiz Kimya
|8,20
|-2,38
|1244,26
|Emek Elektrik
|3,39
|0,00
|113,21
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|1,35
|1478,95
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,52
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,94
|2,37
|47,56
|Enka İnşaat
|7,21
|-0,69
|29,17
|Erbosan
|27,50
|1,63
|10,09
|Ereğli Demir Çelik
|11,36
|-0,79
|28,97
|Ersu Gıda
|5,31
|-0,75
|156,52
|Escort Teknoloji
|6,00
|-0,17
|331,65
|Esenboğa Elektrik
|18,04
|-0,28
|Etiler Gıda
|4,82
|-1,63
|312,81
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,52
|-2,22
|119,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,27
|-4,47
|257,68
|Euro Yat. Ort.
|5,58
|4,30
|395,67
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|-1,67
|96,67
|Fade Gıda
|6,21
|1,47
|Fenerbahçe Futbol
|34,28
|-0,75
|136,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,10
|-0,86
|77,24
|F-M İzmit Piston
|121,20
|2,02
|155,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,49
|-1,46
|49,41
|Ford Otosan
|117,00
|0,00
|76,97
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|25,02
|2,88
|257,15
|Galatasaray Sportif
|3,98
|2,58
|96,06
|Garanti Bankası
|9,45
|-0,74
|-15,17
|Garanti Faktoring
|10,95
|4,39
|182,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,96
|-0,67
|196,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|0,74
|202,07
|Gediz Ambalaj
|19,70
|0,77
|191,42
|Gentaş
|5,11
|4,93
|147,82
|Gersan Elektrik
|6,52
|0,62
|104,39
|Global Men. Değ.
|4,84
|-0,21
|157,45
|Global Yat. Holding
|4,72
|1,29
|-3,08
|Good-Year
|7,45
|-1,84
|83,95
|Göltaş Çimento
|25,22
|9,94
|41,77
|Gözde Girişim
|6,49
|-0,61
|26,26
|GSD Denizcilik
|5,11
|0,00
|99,61
|GSD Holding
|2,25
|-0,44
|51,01
|Gübre Fabrik.
|45,72
|9,96
|405,75
|Güler Yat. Holding
|13,45
|-1,39
|562,56
|Halk GMYO
|2,64
|0,00
|126,68
|Hatay Tekstil
|13,30
|0,53
|97,51
|Hedef Girişim
|6,15
|0,65
|157,72
|Hektaş
|13,10
|2,34
|63,34
|HUB Girişim
|17,23
|0,76
|83,52
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|2,76
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,71
|-0,59
|27,32
|İdealist Danışmanlık
|12,84
|-0,47
|286,75
|İdealist GMYO
|6,22
|0,32
|103,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,54
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|0,00
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,47
|-1,11
|-1,54
|İhlas Holding
|1,15
|0,00
|26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-1,69
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,55
|-0,48
|76,44
|Info Yatırım
|12,92
|-0,62
|165,70
|İntema
|19,81
|1,17
|113,93
|Inveo Yatırım Holding
|28,84
|-0,28
|275,03
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|6,84
|59,84
|İskenderun Demir Çelik
|8,33
|0,24
|6,59
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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