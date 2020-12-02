Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,22
|-1,50
|395,70
|Acıpayam Selüloz
|17,09
|0,35
|170,64
|Adel Kalemcilik
|21,24
|-1,39
|35,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,11
|2,98
|117,74
|Afyon Çimento
|4,46
|0,45
|95,76
|Ak Enerji
|2,20
|0,00
|101,83
|Akbank
|6,25
|-0,95
|-22,93
|Akçansa
|15,65
|-0,57
|61,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,21
|0,98
|194,31
|Akfen GMYO
|4,21
|-3,22
|3,95
|Akın Tekstil
|25,72
|-2,87
|86,51
|Akiş GMYO
|3,57
|-0,83
|13,97
|Akmerkez GMYO
|60,20
|9,95
|168,69
|Aksa
|10,74
|-1,29
|53,36
|Aksa Enerji
|7,30
|1,25
|92,11
|Aksigorta
|7,73
|0,52
|42,68
|Aksu Enerji
|14,21
|3,35
|-4,44
|Alarko Carrıer
|251,00
|7,45
|320,26
|Alarko GMYO
|20,32
|2,01
|38,25
|Alarko Holding
|6,75
|3,85
|14,90
|Albaraka Türk
|1,70
|-1,16
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,82
|2,49
|139,37
|Alkim Kağıt
|13,14
|-0,45
|142,45
|Alkim Kimya
|14,02
|0,72
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,64
|10,00
|543,90
|Altınyunus Çeşme
|47,48
|-1,04
|375,28
|Anadolu Efes
|21,86
|-1,35
|2,74
|Anadolu Grubu Holding
|21,50
|-0,46
|22,23
|Anadolu Hayat Emek.
|7,97
|-0,25
|30,98
|Anadolu Isuzu
|16,12
|-1,35
|32,46
|Anadolu Sigorta
|7,01
|-1,82
|68,77
|Anel Elektrik
|3,25
|0,31
|84,36
|Arçelik
|28,04
|-0,36
|34,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,68
|-1,20
|Arena Bilgisayar
|33,38
|-2,05
|358,20
|Armada Bilgisayar
|50,30
|-1,08
|206,89
|Arsan Tekstil
|7,03
|-0,14
|96,37
|Artı Yatırım Holding
|7,31
|9,92
|802,47
|Aselsan
|17,83
|-0,89
|71,26
|Ata GMYO
|5,22
|1,56
|15,23
|Atakule GMYO
|2,48
|-0,80
|29,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|2,33
|340,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,88
|3,87
|94,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,75
|3,29
|10,03
|Avrasya GMYO
|3,84
|-1,03
|154,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|-1,58
|70,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,12
|-1,35
|232,47
|Ayen Enerji
|5,49
|-1,08
|58,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,46
|9,97
|468,95
|Aygaz
|12,80
|-1,23
|5,38
|Bagfaş
|20,04
|0,91
|19,14
|Bak Ambalaj
|19,60
|-1,21
|169,06
|Balatacılar Balatacılık
|8,20
|-5,86
|561,29
|Bantaş Ambalaj
|5,70
|-1,72
|126,19
|Banvit
|32,10
|0,06
|72,86
|Baştaş Başkent Çimento
|12,30
|8,18
|374,90
|Batı Çimento
|4,32
|-0,69
|30,51
|Batısöke Çimento
|2,41
|0,00
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|9,58
|1,91
|Bera Holding
|13,40
|-0,30
|248,05
|Berkosan Yalıtım
|6,19
|-0,80
|125,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,88
|9,92
|58,37
|Beyaz Filo
|9,75
|2,31
|211,52
|Bilici Yatırım
|6,09
|-1,14
|112,46
|Bim Mağazalar
|69,70
|-0,92
|50,84
|Birko Mensucat
|1,22
|0,00
|293,55
|Birlik Mensucat
|2,58
|-2,27
|126,32
|Bizim Mağazaları
|16,10
|-1,71
|45,40
|Borusan Mannesmann
|16,27
|-0,25
|42,10
|Borusan Yat. Paz.
|231,40
|1,89
|286,22
|Bosch Fren Sistemleri
|1.390,00
|7,45
|383,01
|Bossa
|12,98
|2,20
|61,04
|Brisa
|18,80
|-1,42
|100,45
|Burçelik
|21,96
|-0,45
|277,97
|Burçelik Vana
|60,10
|-0,99
|518,95
|Bursa Çimento
|9,12
|-0,65
|127,81
|Carrefoursa
|111,90
|-3,45
|323,11
|Casa Emtia Petrol
|79,00
|-8,99
|741,32
|Ceo Event Medya
|6,83
|1,64
|86,50
|Coca Cola İçecek
|60,75
|3,32
|60,46
|Cosmos Yat. Holding
|7,75
|2,65
|279,90
|Credıtwest Faktorıng
|5,38
|-1,28
|86,81
|Çelebi
|97,60
|-2,25
|-1,76
|Çelik Halat
|20,94
|-5,51
|222,15
|Çemaş Döküm
|2,48
|4,64
|97,85
|Çemtaş
|14,81
|-1,53
|82,19
|Çimbeton
|191,00
|7,00
|362,92
|Çimentaş
|33,50
|-0,95
|123,33
|Çimsa
|15,65
|-0,32
|72,36
|Çuhadaroğlu Metal
|6,65
|-1,48
|108,46
|Dagi Giyim
|8,61
|-1,37
|244,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,56
|-2,38
|500,00
|Dardanel
|26,48
|1,85
|598,68
|Datagate Bilgisayar
|15,30
|-0,91
|95,90
|Demısaş Döküm
|6,53
|5,83
|87,64
|Denge Holding
|5,90
|1,72
|330,66
|Deniz GMYO
|3,28
|0,31
|55,88
|Derimod
|9,81
|-1,60
|37,39
|Derlüks Deri
|9,60
|-1,34
|137,28
|Desa Deri
|8,19
|-4,10
|80,40
|Despec Bilgisayar
|11,72
|-1,43
|176,42
|Deva Holding
|24,02
|-1,56
|169,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,25
|-1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,23
|-10,00
|442,31
|Ditaş Doğan
|32,56
|-0,97
|242,19
|DO-CO
|504,00
|-0,81
|-10,64
|Doğan Burda
|23,00
|2,22
|278,91
|Doğan Holding
|2,62
|1,55
|45,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|0,00
|60,61
|Doğusan
|3,56
|-0,56
|71,15
|Doğuş GMYO
|9,42
|-1,26
|107,95
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|-3,38
|194,12
|Döktaş Dökümcülük
|32,88
|-0,66
|3,90
|Duran Doğan Basım
|24,18
|1,26
|72,22
|Dyo Boya
|10,88
|-1,27
|122,04
|Eczacıbaşı İlaç
|7,09
|0,00
|94,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,24
|-1,27
|110,12
|Edip Gayrimenkul
|2,98
|-0,67
|114,39
|Ege Endüstri
|1.752,60
|5,38
|211,54
|Ege Gübre
|135,00
|-1,32
|173,86
|Ege Profil
|26,14
|-3,19
|118,38
|Ege Seramik
|9,14
|-2,14
|148,47
|Egeplast
|18,00
|-5,51
|44,00
|Ekiz Kimya
|7,99
|-1,24
|1209,84
|Emek Elektrik
|3,65
|-2,93
|129,56
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|5,04
|1544,74
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|-0,91
|49,90
|Enerjisa Enerji
|10,90
|-0,18
|61,82
|Enka İnşaat
|7,24
|1,69
|29,70
|Erbosan
|31,50
|-1,38
|26,10
|Ereğli Demir Çelik
|11,60
|2,65
|31,69
|Ersu Gıda
|5,22
|-0,57
|152,17
|Escort Teknoloji
|6,54
|0,31
|370,50
|Esenboğa Elektrik
|18,05
|3,80
|Etiler Gıda
|4,50
|-2,17
|285,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,38
|9,77
|173,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,48
|9,80
|275,27
|Euro Yat. Ort.
|5,73
|-4,18
|409,00
|Euro Yatırım Holding
|2,98
|0,00
|98,67
|Fade Gıda
|6,28
|1,95
|Fenerbahçe Futbol
|34,20
|3,26
|136,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,53
|1,62
|64,77
|F-M İzmit Piston
|130,20
|-0,38
|174,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,55
|1,94
|50,20
|Ford Otosan
|117,50
|2,26
|77,72
|Formet Çelik Kapı
|4,81
|2,56
|60,33
|Frigo Pak Gıda
|24,50
|-3,62
|249,73
|Galatasaray Sportif
|4,12
|7,01
|102,96
|Garanti Bankası
|9,22
|-0,11
|-17,24
|Garanti Faktoring
|10,68
|0,00
|175,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,95
|-1,34
|195,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,65
|3,54
|206,84
|Gediz Ambalaj
|20,68
|3,45
|205,92
|Gentaş
|5,03
|-1,76
|143,94
|Gersan Elektrik
|6,12
|-0,97
|91,85
|Global Men. Değ.
|5,16
|6,17
|174,47
|Global Yat. Holding
|4,65
|-0,21
|-4,52
|Good-Year
|7,65
|-1,03
|88,89
|Göltaş Çimento
|31,42
|7,02
|76,62
|Gözde Girişim
|7,06
|3,52
|37,35
|GSD Denizcilik
|4,98
|-0,20
|94,53
|GSD Holding
|2,29
|0,88
|53,69
|Gübre Fabrik.
|49,80
|-3,11
|450,88
|Güler Yat. Holding
|14,10
|-1,47
|594,58
|Halk GMYO
|2,99
|-1,32
|156,73
|Hatay Tekstil
|13,00
|-0,84
|93,05
|Hedef Girişim
|6,13
|-0,49
|156,88
|Hektaş
|13,00
|1,33
|62,09
|HUB Girişim
|17,53
|2,34
|86,72
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-0,88
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,59
|-0,90
|25,05
|İdealist Danışmanlık
|10,31
|0,00
|210,54
|İdealist GMYO
|6,27
|-1,57
|104,90
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-0,53
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,33
|2,31
|29,21
|İhlas Gazetecilik
|4,46
|-0,67
|-1,76
|İhlas Holding
|1,18
|0,00
|29,67
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-0,83
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,47
|2,23
|75,59
|Info Yatırım
|5,00
|-0,79
|161,13
|İntema
|19,88
|0,61
|114,69
|Inveo Yatırım Holding
|31,80
|9,96
|313,52
|İpek Doğal Enerji
|11,96
|1,01
|54,92
|İskenderun Demir Çelik
|8,54
|0,12
|9,27
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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