Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,22 -1,50 395,70 Acıpayam Selüloz 17,09 0,35 170,64 Adel Kalemcilik 21,24 -1,39 35,29 Adese Alışveriş Ticaret 3,11 2,98 117,74 Afyon Çimento 4,46 0,45 95,76 Ak Enerji 2,20 0,00 101,83 Akbank 6,25 -0,95 -22,93 Akçansa 15,65 -0,57 61,43 Akdeniz Yatırım Hold. 6,21 0,98 194,31 Akfen GMYO 4,21 -3,22 3,95 Akın Tekstil 25,72 -2,87 86,51 Akiş GMYO 3,57 -0,83 13,97 Akmerkez GMYO 60,20 9,95 168,69 Aksa 10,74 -1,29 53,36 Aksa Enerji 7,30 1,25 92,11 Aksigorta 7,73 0,52 42,68 Aksu Enerji 14,21 3,35 -4,44 Alarko Carrıer 251,00 7,45 320,26 Alarko GMYO 20,32 2,01 38,25 Alarko Holding 6,75 3,85 14,90 Albaraka Türk 1,70 -1,16 11,11 Alcatel Lucent Teletaş 28,82 2,49 139,37 Alkim Kağıt 13,14 -0,45 142,45 Alkim Kimya 14,02 0,72 126,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,64 10,00 543,90 Altınyunus Çeşme 47,48 -1,04 375,28 Anadolu Efes 21,86 -1,35 2,74 Anadolu Grubu Holding 21,50 -0,46 22,23 Anadolu Hayat Emek. 7,97 -0,25 30,98 Anadolu Isuzu 16,12 -1,35 32,46 Anadolu Sigorta 7,01 -1,82 68,77 Anel Elektrik 3,25 0,31 84,36 Arçelik 28,04 -0,36 34,55 ARD Bilişim Teknolojileri 34,68 -1,20 Arena Bilgisayar 33,38 -2,05 358,20 Armada Bilgisayar 50,30 -1,08 206,89 Arsan Tekstil 7,03 -0,14 96,37 Artı Yatırım Holding 7,31 9,92 802,47 Aselsan 17,83 -0,89 71,26 Ata GMYO 5,22 1,56 15,23 Atakule GMYO 2,48 -0,80 29,17 Atlantis Yatırım Holding 4,40 2,33 340,00 Atlas Yat. Ort. 1,88 3,87 94,50 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,75 3,29 10,03 Avrasya GMYO 3,84 -1,03 154,30 Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 -1,58 70,88 Avrupa Yatırım Holding 5,12 -1,35 232,47 Ayen Enerji 5,49 -1,08 58,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,46 9,97 468,95 Aygaz 12,80 -1,23 5,38 Bagfaş 20,04 0,91 19,14 Bak Ambalaj 19,60 -1,21 169,06 Balatacılar Balatacılık 8,20 -5,86 561,29 Bantaş Ambalaj 5,70 -1,72 126,19 Banvit 32,10 0,06 72,86 Baştaş Başkent Çimento 12,30 8,18 374,90 Batı Çimento 4,32 -0,69 30,51 Batısöke Çimento 2,41 0,00 83,97 Bayrak Taban Sanayi 9,58 1,91 Bera Holding 13,40 -0,30 248,05 Berkosan Yalıtım 6,19 -0,80 125,91 Beşiktaş Futbol Yat. 3,88 9,92 58,37 Beyaz Filo 9,75 2,31 211,52 Bilici Yatırım 6,09 -1,14 112,46 Bim Mağazalar 69,70 -0,92 50,84 Birko Mensucat 1,22 0,00 293,55 Birlik Mensucat 2,58 -2,27 126,32 Bizim Mağazaları 16,10 -1,71 45,40 Borusan Mannesmann 16,27 -0,25 42,10 Borusan Yat. Paz. 231,40 1,89 286,22 Bosch Fren Sistemleri 1.390,00 7,45 383,01 Bossa 12,98 2,20 61,04 Brisa 18,80 -1,42 100,45 Burçelik 21,96 -0,45 277,97 Burçelik Vana 60,10 -0,99 518,95 Bursa Çimento 9,12 -0,65 127,81 Carrefoursa 111,90 -3,45 323,11 Casa Emtia Petrol 79,00 -8,99 741,32 Ceo Event Medya 6,83 1,64 86,50 Coca Cola İçecek 60,75 3,32 60,46 Cosmos Yat. Holding 7,75 2,65 279,90 Credıtwest Faktorıng 5,38 -1,28 86,81 Çelebi 97,60 -2,25 -1,76 Çelik Halat 20,94 -5,51 222,15 Çemaş Döküm 2,48 4,64 97,85 Çemtaş 14,81 -1,53 82,19 Çimbeton 191,00 7,00 362,92 Çimentaş 33,50 -0,95 123,33 Çimsa 15,65 -0,32 72,36 Çuhadaroğlu Metal 6,65 -1,48 108,46 Dagi Giyim 8,61 -1,37 244,40 Dagi Yatırım Holding 13,56 -2,38 500,00 Dardanel 26,48 1,85 598,68 Datagate Bilgisayar 15,30 -0,91 95,90 Demısaş Döküm 6,53 5,83 87,64 Denge Holding 5,90 1,72 330,66 Deniz GMYO 3,28 0,31 55,88 Derimod 9,81 -1,60 37,39 Derlüks Deri 9,60 -1,34 137,28 Desa Deri 8,19 -4,10 80,40 Despec Bilgisayar 11,72 -1,43 176,42 Deva Holding 24,02 -1,56 169,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,25 -1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 4,23 -10,00 442,31 Ditaş Doğan 32,56 -0,97 242,19 DO-CO 504,00 -0,81 -10,64 Doğan Burda 23,00 2,22 278,91 Doğan Holding 2,62 1,55 45,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 0,00 60,61 Doğusan 3,56 -0,56 71,15 Doğuş GMYO 9,42 -1,26 107,95 Doğuş Otomotiv 28,00 -3,38 194,12 Döktaş Dökümcülük 32,88 -0,66 3,90 Duran Doğan Basım 24,18 1,26 72,22 Dyo Boya 10,88 -1,27 122,04 Eczacıbaşı İlaç 7,09 0,00 94,21 Eczacıbaşı Yatırım 20,24 -1,27 110,12 Edip Gayrimenkul 2,98 -0,67 114,39 Ege Endüstri 1.752,60 5,38 211,54 Ege Gübre 135,00 -1,32 173,86 Ege Profil 26,14 -3,19 118,38 Ege Seramik 9,14 -2,14 148,47 Egeplast 18,00 -5,51 44,00 Ekiz Kimya 7,99 -1,24 1209,84 Emek Elektrik 3,65 -2,93 129,56 Eminiş Ambalaj 25,00 5,04 1544,74 Emlak Konut GMYO 2,17 -0,91 49,90 Enerjisa Enerji 10,90 -0,18 61,82 Enka İnşaat 7,24 1,69 29,70 Erbosan 31,50 -1,38 26,10 Ereğli Demir Çelik 11,60 2,65 31,69 Ersu Gıda 5,22 -0,57 152,17 Escort Teknoloji 6,54 0,31 370,50 Esenboğa Elektrik 18,05 3,80 Etiler Gıda 4,50 -2,17 285,40 Euro Kapital Yat. Ort. 4,38 9,77 173,11 Euro Trend Yat. Ort. 4,48 9,80 275,27 Euro Yat. Ort. 5,73 -4,18 409,00 Euro Yatırım Holding 2,98 0,00 98,67 Fade Gıda 6,28 1,95 Fenerbahçe Futbol 34,20 3,26 136,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,53 1,62 64,77 F-M İzmit Piston 130,20 -0,38 174,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,55 1,94 50,20 Ford Otosan 117,50 2,26 77,72 Formet Çelik Kapı 4,81 2,56 60,33 Frigo Pak Gıda 24,50 -3,62 249,73 Galatasaray Sportif 4,12 7,01 102,96 Garanti Bankası 9,22 -0,11 -17,24 Garanti Faktoring 10,68 0,00 175,97 Garanti Yat. Ort. 2,95 -1,34 195,95 Gedik Y. Men. Değ. 9,65 3,54 206,84 Gediz Ambalaj 20,68 3,45 205,92 Gentaş 5,03 -1,76 143,94 Gersan Elektrik 6,12 -0,97 91,85 Global Men. Değ. 5,16 6,17 174,47 Global Yat. Holding 4,65 -0,21 -4,52 Good-Year 7,65 -1,03 88,89 Göltaş Çimento 31,42 7,02 76,62 Gözde Girişim 7,06 3,52 37,35 GSD Denizcilik 4,98 -0,20 94,53 GSD Holding 2,29 0,88 53,69 Gübre Fabrik. 49,80 -3,11 450,88 Güler Yat. Holding 14,10 -1,47 594,58 Halk GMYO 2,99 -1,32 156,73 Hatay Tekstil 13,00 -0,84 93,05 Hedef Girişim 6,13 -0,49 156,88 Hektaş 13,00 1,33 62,09 HUB Girişim 17,53 2,34 86,72 Hürriyet Gzt. 2,25 -0,88 97,37 ICBC Turkey Bank 6,59 -0,90 25,05 İdealist Danışmanlık 10,31 0,00 210,54 İdealist GMYO 6,27 -1,57 104,90 İhlas Ev Aletleri 1,87 -0,53 -40,26 İhlas Gayrimenkul 1,33 2,31 29,21 İhlas Gazetecilik 4,46 -0,67 -1,76 İhlas Holding 1,18 0,00 29,67 İhlas Yayın Holding 1,19 -0,83 42,75 İndeks Bilgisayar 16,47 2,23 75,59 Info Yatırım 5,00 -0,79 161,13 İntema 19,88 0,61 114,69 Inveo Yatırım Holding 31,80 9,96 313,52 İpek Doğal Enerji 11,96 1,01 54,92 İskenderun Demir Çelik 8,54 0,12 9,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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