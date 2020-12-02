Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.12.2020 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,22-1,50395,70
Acıpayam Selüloz17,090,35170,64
Adel Kalemcilik21,24-1,3935,29
Adese Alışveriş Ticaret3,112,98117,74
Afyon Çimento4,460,4595,76
Ak Enerji2,200,00101,83
Akbank6,25-0,95-22,93
Akçansa15,65-0,5761,43
Akdeniz Yatırım Hold.6,210,98194,31
Akfen GMYO4,21-3,223,95
Akın Tekstil25,72-2,8786,51
Akiş GMYO3,57-0,8313,97
Akmerkez GMYO60,209,95168,69
Aksa10,74-1,2953,36
Aksa Enerji7,301,2592,11
Aksigorta7,730,5242,68
Aksu Enerji14,213,35-4,44
Alarko Carrıer251,007,45320,26
Alarko GMYO20,322,0138,25
Alarko Holding6,753,8514,90
Albaraka Türk1,70-1,1611,11
Alcatel Lucent Teletaş28,822,49139,37
Alkim Kağıt13,14-0,45142,45
Alkim Kimya14,020,72126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,6410,00543,90
Altınyunus Çeşme47,48-1,04375,28
Anadolu Efes21,86-1,352,74
Anadolu Grubu Holding21,50-0,4622,23
Anadolu Hayat Emek.7,97-0,2530,98
Anadolu Isuzu16,12-1,3532,46
Anadolu Sigorta7,01-1,8268,77
Anel Elektrik3,250,3184,36
Arçelik28,04-0,3634,55
ARD Bilişim Teknolojileri34,68-1,20

Arena Bilgisayar33,38-2,05358,20
Armada Bilgisayar50,30-1,08206,89
Arsan Tekstil7,03-0,1496,37
Artı Yatırım Holding7,319,92802,47
Aselsan17,83-0,8971,26
Ata GMYO5,221,5615,23
Atakule GMYO2,48-0,8029,17
Atlantis Yatırım Holding4,402,33340,00
Atlas Yat. Ort.1,883,8794,50
AvivaSA Emeklilik Hayat14,753,2910,03
Avrasya GMYO3,84-1,03154,30
Avrasya Petrol ve Tur.3,11-1,5870,88
Avrupa Yatırım Holding5,12-1,35232,47
Ayen Enerji5,49-1,0858,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,469,97468,95
Aygaz12,80-1,235,38
Bagfaş20,040,9119,14
Bak Ambalaj19,60-1,21169,06
Balatacılar Balatacılık8,20-5,86561,29
Bantaş Ambalaj5,70-1,72126,19
Banvit32,100,0672,86
Baştaş Başkent Çimento12,308,18374,90
Batı Çimento4,32-0,6930,51
Batısöke Çimento2,410,0083,97
Bayrak Taban Sanayi9,581,91

Bera Holding13,40-0,30248,05
Berkosan Yalıtım6,19-0,80125,91
Beşiktaş Futbol Yat.3,889,9258,37
Beyaz Filo9,752,31211,52
Bilici Yatırım6,09-1,14112,46
Bim Mağazalar69,70-0,9250,84
Birko Mensucat1,220,00293,55
Birlik Mensucat2,58-2,27126,32
Bizim Mağazaları16,10-1,7145,40
Borusan Mannesmann16,27-0,2542,10
Borusan Yat. Paz.231,401,89286,22
Bosch Fren Sistemleri1.390,007,45383,01
Bossa12,982,2061,04
Brisa18,80-1,42100,45
Burçelik21,96-0,45277,97
Burçelik Vana60,10-0,99518,95
Bursa Çimento9,12-0,65127,81
Carrefoursa111,90-3,45323,11
Casa Emtia Petrol79,00-8,99741,32
Ceo Event Medya6,831,6486,50
Coca Cola İçecek60,753,3260,46
Cosmos Yat. Holding7,752,65279,90
Credıtwest Faktorıng5,38-1,2886,81
Çelebi97,60-2,25-1,76
Çelik Halat20,94-5,51222,15
Çemaş Döküm2,484,6497,85
Çemtaş14,81-1,5382,19
Çimbeton191,007,00362,92
Çimentaş33,50-0,95123,33
Çimsa15,65-0,3272,36
Çuhadaroğlu Metal6,65-1,48108,46
Dagi Giyim8,61-1,37244,40
Dagi Yatırım Holding13,56-2,38500,00
Dardanel26,481,85598,68
Datagate Bilgisayar15,30-0,9195,90
Demısaş Döküm6,535,8387,64
Denge Holding5,901,72330,66
Deniz GMYO3,280,3155,88
Derimod9,81-1,6037,39
Derlüks Deri9,60-1,34137,28
Desa Deri8,19-4,1080,40
Despec Bilgisayar11,72-1,43176,42
Deva Holding24,02-1,56169,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,25-1,35

Diriteks Diriliş Tekstil4,23-10,00442,31
Ditaş Doğan32,56-0,97242,19
DO-CO504,00-0,81-10,64
Doğan Burda23,002,22278,91
Doğan Holding2,621,5545,92
Doğtaş Kelebek Mobilya2,650,0060,61
Doğusan3,56-0,5671,15
Doğuş GMYO9,42-1,26107,95
Doğuş Otomotiv28,00-3,38194,12
Döktaş Dökümcülük32,88-0,663,90
Duran Doğan Basım24,181,2672,22
Dyo Boya10,88-1,27122,04
Eczacıbaşı İlaç7,090,0094,21
Eczacıbaşı Yatırım20,24-1,27110,12
Edip Gayrimenkul2,98-0,67114,39
Ege Endüstri1.752,605,38211,54
Ege Gübre135,00-1,32173,86
Ege Profil26,14-3,19118,38
Ege Seramik9,14-2,14148,47
Egeplast18,00-5,5144,00
Ekiz Kimya7,99-1,241209,84
Emek Elektrik3,65-2,93129,56
Eminiş Ambalaj25,005,041544,74
Emlak Konut GMYO2,17-0,9149,90
Enerjisa Enerji10,90-0,1861,82
Enka İnşaat7,241,6929,70
Erbosan31,50-1,3826,10
Ereğli Demir Çelik11,602,6531,69
Ersu Gıda5,22-0,57152,17
Escort Teknoloji6,540,31370,50
Esenboğa Elektrik18,053,80

Etiler Gıda4,50-2,17285,40
Euro Kapital Yat. Ort.4,389,77173,11
Euro Trend Yat. Ort.4,489,80275,27
Euro Yat. Ort.5,73-4,18409,00
Euro Yatırım Holding2,980,0098,67
Fade Gıda6,281,95

Fenerbahçe Futbol34,203,26136,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,531,6264,77
F-M İzmit Piston130,20-0,38174,90
Fonet Bilgi Teknolojileri11,551,9450,20
Ford Otosan117,502,2677,72
Formet Çelik Kapı4,812,5660,33
Frigo Pak Gıda24,50-3,62249,73
Galatasaray Sportif4,127,01102,96
Garanti Bankası9,22-0,11-17,24
Garanti Faktoring10,680,00175,97
Garanti Yat. Ort.2,95-1,34195,95
Gedik Y. Men. Değ.9,653,54206,84
Gediz Ambalaj20,683,45205,92
Gentaş5,03-1,76143,94
Gersan Elektrik6,12-0,9791,85
Global Men. Değ.5,166,17174,47
Global Yat. Holding4,65-0,21-4,52
Good-Year7,65-1,0388,89
Göltaş Çimento31,427,0276,62
Gözde Girişim7,063,5237,35
GSD Denizcilik4,98-0,2094,53
GSD Holding2,290,8853,69
Gübre Fabrik.49,80-3,11450,88
Güler Yat. Holding14,10-1,47594,58
Halk GMYO2,99-1,32156,73
Hatay Tekstil13,00-0,8493,05
Hedef Girişim6,13-0,49156,88
Hektaş13,001,3362,09
HUB Girişim17,532,3486,72
Hürriyet Gzt.2,25-0,8897,37
ICBC Turkey Bank6,59-0,9025,05
İdealist Danışmanlık10,310,00210,54
İdealist GMYO6,27-1,57104,90
İhlas Ev Aletleri1,87-0,53-40,26
İhlas Gayrimenkul1,332,3129,21
İhlas Gazetecilik4,46-0,67-1,76
İhlas Holding1,180,0029,67
İhlas Yayın Holding1,19-0,8342,75
İndeks Bilgisayar16,472,2375,59
Info Yatırım5,00-0,79161,13
İntema19,880,61114,69
Inveo Yatırım Holding31,809,96313,52
İpek Doğal Enerji11,961,0154,92
İskenderun Demir Çelik8,540,129,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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