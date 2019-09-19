Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.900,00
|5,22
|484,93
|İş Bankası (C)
|5,82
|-3,00
|28,48
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|10,34
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,21
|0,00
|-52,27
|İş Girişim
|2,86
|4,00
|40,20
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,79
|-2,32
|105,22
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|70,71
|İşbir Holding
|319,00
|-3,92
|132,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-2,63
|-55,95
|İttifak Holding
|4,31
|-1,82
|108,55
|İz Hayvancılık Tarım
|5,17
|-0,77
|-21,55
|İzmir Demir Çelik
|2,45
|19,51
|47,59
|İzmir Fırça
|1,85
|1,09
|-10,63
|İzocam
|20,16
|0,40
|-5,88
|Jantsa Jant Sanayi
|40,60
|2,37
|57,29
|Kafein Yazılım
|6,85
|-0,44
|-0,55
|Kapital Yat. Holding
|1,75
|2,94
|-39,02
|Kaplamin
|4,70
|-4,08
|30,56
|Kardemir (A)
|2,14
|-1,83
|25,03
|Kardemir (B)
|2,14
|-1,38
|24,34
|Kardemir (D)
|2,15
|-2,71
|4,58
|Karel Elektronik
|8,95
|-0,67
|114,63
|Karsan Otomotiv
|1,13
|-0,88
|-11,72
|Karsu Tekstil
|1,96
|-3,45
|56,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,15
|2,79
|39,19
|Kartonsan
|319,50
|-0,78
|0,16
|Katmerciler Ekipman
|2,92
|1,04
|-2,95
|Kent Gıda
|121,30
|-0,82
|1,93
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|1,32
|27,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|5,00
|20,00
|Kiler GMYO
|1,96
|-1,51
|12,00
|Klimasan Klima
|10,75
|-1,56
|177,07
|Koç Holding
|18,15
|-0,55
|31,06
|Konfrut Gıda
|39,60
|5,94
|65,83
|Konya Çimento
|199,40
|-10,42
|12,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,95
|-1,73
|26,31
|Koza Altın
|61,00
|-3,02
|18,91
|Koza Madencilik
|7,99
|-4,20
|10,66
|Körfez GMYO
|1,50
|0,00
|22,95
|Kristal Kola
|1,04
|-1,89
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,49
|-1,45
|9,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|-0,83
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,27
|-0,19
|15,82
|Lider Faktoring
|2,40
|-0,41
|6,67
|Link Bilgisayar
|10,55
|-0,66
|26,80
|Logo Yazılım
|38,10
|-0,78
|40,38
|Lokman Hekim Sağlık
|3,92
|-1,26
|-12,89
|Lüks Kadife
|5,46
|-2,33
|12,58
|Makina Takım
|1,49
|-5,10
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,12
|-4,00
|12,35
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|21,90
|-3,95
|24,72
|Marshall
|30,80
|-1,28
|22,13
|Martı GMYO
|0,80
|6,67
|23,08
|Martı Otel
|0,82
|6,49
|41,38
|Mavi Giyim
|40,02
|0,55
|24,21
|Mazhar Zorlu Holding
|5,46
|2,06
|43,31
|Mega Polietilen
|2,17
|5,85
|6,37
|Menderes Tekstil
|0,79
|0,00
|9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,26
|0,09
|87,98
|Merko Gıda
|0,83
|-2,35
|-17,82
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|0,68
|40,00
|Metro Holding
|1,99
|2,05
|161,84
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|-1,43
|25,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|-7,14
|10,17
|Migros Ticaret
|20,34
|-0,29
|36,51
|Milpa
|1,50
|-1,96
|4,94
|Mistral GMYO
|1,37
|-2,84
|-10,46
|MLP Sağlık
|14,00
|-2,30
|30,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|0,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,65
|-0,60
|-11,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,59
|-0,15
|Net Holding
|1,80
|-2,17
|-8,16
|Netaş Telekom.
|9,30
|-3,12
|43,96
|Niğbaş Niğde Beton
|7,31
|-16,46
|82,75
|Nuh Çimento
|6,87
|-1,01
|-0,87
|Nurol GMYO
|2,53
|-3,44
|20,48
|Odaş Elektrik
|1,76
|-2,22
|25,00
|Olmuksan-IP
|4,10
|8,75
|21,66
|Orge Enerji Elektrik
|3,66
|1,67
|17,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,57
|19,85
|30,83
|Osmanlı Menkul
|1,45
|-3,33
|-15,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|-1,75
|3,70
|Otokar
|132,50
|0,00
|54,27
|Oyak Yat. Ort.
|1,57
|1,29
|-0,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,95
|0,00
|91,18
|Özak GMYO
|1,62
|-0,61
|11,79
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|0,00
|-10,87
|Özderici GMYO
|1,16
|0,00
|-50,64
|Özerden Plastik
|2,83
|-0,70
|16,10
|Panora GMYO
|4,60
|0,00
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|3,83
|0,26
|58,92
|Parsan
|12,48
|-1,73
|42,47
|Pegasus
|59,55
|-0,92
|159,82
|Peker GMYO
|3,14
|-0,63
|-61,82
|Penguen Gıda
|1,69
|6,96
|56,48
|Pera GMYO
|0,63
|0,00
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|6,19
|-0,32
|1,35
|Petkim
|3,43
|-1,44
|-12,89
|Petrokent Turizm
|82,45
|-0,60
|20,01
|Pınar Et ve Un
|6,61
|-2,36
|48,98
|Pınar Su
|1,46
|-2,67
|16,80
|Pınar Süt
|8,39
|-4,66
|34,95
|Plastikkart
|3,68
|-2,39
|36,30
|Polisan Holding
|2,44
|0,41
|-19,07
|Politeknik Metal
|79,50
|-1,00
|126,71
|Prizma Press Matbaacılık
|4,00
|-3,61
|158,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|7,18
|19,87
|5,59
|QNB Finansbank
|11,70
|-0,68
|29,86
|Ral Yatırım Holding
|8,03
|1,65
|336,41
|Ray Sigorta
|2,23
|-2,19
|60,43
|Reysaş GMYO
|1,20
|-2,44
|73,91
|Reysaş Lojistik
|1,01
|-4,72
|36,49
|Rhea Girişim
|0,75
|-3,85
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|5,24
|-20,00
|175,79
|Royal Halı
|0,96
|4,35
|-3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,34
|-3,60
|-17,46
|Sabancı Holding
|8,99
|-3,64
|24,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|-2,27
|10,95
|Salix Yatırım Holding
|3,47
|-2,53
|-9,87
|Sanel Mühendislik
|5,22
|0,38
|139,45
|Sanifoam Sünger
|2,17
|0,46
|73,60
|Sanko Pazarlama
|2,64
|-1,12
|33,06
|Saray Matbaacılık
|1,13
|-0,88
|13,00
|Sarkuysan
|3,49
|-0,85
|11,05
|Sasa Polyester
|6,17
|1,15
|7,38
|Say Reklamcılık
|1,18
|-1,67
|25,53
|Sekuro Plastik
|3,06
|-1,29
|3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,26
|-1,31
|93,49
|Selçuk Gıda
|1,66
|3,11
|24,81
|Senkron Güvenlik
|3,04
|-13,88
|204,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,83
|1,67
|-6,15
|Servet GMYO
|5,06
|3,69
|7,66
|Seyitler Kimya
|4,54
|1,11
|17,92
|Silverline Endüstri
|1,36
|-2,16
|1,49
|Sinpaş GMYO
|0,84
|1,20
|127,03
|Smartiks Yazılım
|2,74
|1,86
|Soda Sanayii
|5,73
|-1,72
|-15,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,40
|1,51
|33,37
|Söktaş
|1,58
|-1,25
|24,41
|Sönmez Filament
|4,68
|1,52
|50,00
|Sönmez Pamuklu
|3,79
|-0,26
|21,47
|Sumaş Suni Tahta
|6,03
|0,00
|-9,94
|Şeker Fin. Kir.
|3,72
|0,00
|31,91
|Şekerbank
|1,02
|-1,92
|-7,27
|Şişe Cam
|4,43
|-1,56
|-19,19
|Şok Marketler
|11,03
|1,75
|2,60
|T. Halk Bankası
|6,33
|-2,01
|-9,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|14,60
|-2,93
|-14,11
|T.S.K.B.
|0,91
|-1,09
|12,35
|T.Tuborg
|8,31
|0,73
|4,74
|Taç Tarım Ürünleri
|3,75
|-1,32
|-25,89
|Tat Gıda
|4,87
|-0,20
|27,49
|TAV Havalimanları
|23,44
|-1,84
|6,59
|Taze Kuru Gıda
|5,47
|-1,80
|-19,56
|Tek-Art Turizm
|0,77
|2,67
|-9,41
|Tekfen Holding
|19,00
|-1,20
|-3,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,76
|2,22
|-7,07
|Temapol Polimer Plastik
|3,58
|0,56
|16,99
|TGS Dış Ticaret
|3,38
|-0,88
|43,83
|Tofaş Oto. Fab.
|19,04
|-0,42
|22,75
|Torunlar GMYO
|1,83
|-2,66
|21,19
|Trabzon Liman
|8,56
|0,59
|24,44
|Trabzonspor Sportif
|1,43
|-2,05
|3,92
|Trakya Cam
|2,76
|-0,72
|-4,46
|Trend GMYO
|1,57
|-1,26
|23,62
|TSKB GMYO
|0,89
|0,00
|8,54
|Tuğçelik
|2,48
|-0,80
|16,43
|Tukaş
|5,20
|1,96
|213,25
|Turcas Petrol
|1,90
|-2,56
|34,75
|Turkcell
|12,72
|-0,63
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,48
|2,28
|-0,44
|Tüpraş
|135,60
|-1,02
|29,96
|Türk Hava Yolları
|11,48
|-2,63
|-28,74
|Türk Prysmian Kablo
|2,34
|0,00
|35,68
|Türk Telekom
|5,66
|4,24
|45,13
|Türk Traktör
|40,96
|2,40
|17,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,00
|-1,74
|-19,10
|Ufuk Yatırım
|2,05
|3,02
|79,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,66
|1,22
|45,61
|Ulusoy Elektrik
|26,40
|0,08
|65,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,63
|1,15
|26,44
|Umpaş Holding
|0,41
|-4,65
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,37
|-2,14
|23,42
|Utopya Turizm
|3,58
|1,42
|-12,68
|Uzertaş Boya
|1,11
|0,91
|85,00
|Ülker Bisküvi
|20,14
|-0,49
|37,29
|Ünye Çimento
|2,85
|-2,06
|-14,81
|Vakıf Fin. Kir.
|1,37
|-0,72
|-3,79
|Vakıf GMYO
|1,91
|-1,04
|-1,89
|Vakıf Yat. Ort.
|1,87
|0,00
|23,03
|Vakıflar Bankası
|5,06
|-3,07
|29,74
|Vakko Tekstil
|3,89
|-0,77
|49,14
|Vanet Gıda
|1,75
|-3,85
|34,62
|Verusa Holding
|15,86
|-0,56
|-4,46
|Verusaturk Girisim
|3,24
|-1,52
|5,11
|Vestel
|10,50
|-0,19
|89,19
|Vestel Beyaz Eşya
|15,30
|0,86
|56,64
|Viking Kağıt
|0,97
|0,00
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,87
|-0,53
|8,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|-2,92
|45,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,72
|-2,86
|-2,51
|Yataş
|5,93
|-1,50
|32,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,96
|-3,03
|2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,06
|0,20
|40,10
|Yeşil GMYO
|0,30
|0,00
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,30
|0,00
|15,38
|Yeşil Yatırım Holding
|9,85
|0,31
|2,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.320,10
|5,51
|Yonga Mobilya
|6,60
|0,46
|1,68
|Yünsa
|5,21
|1,76
|24,79
|Zorlu Enerji
|1,18
|-2,48
|-4,07
(Son)