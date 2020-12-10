Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 274.500,00 65,53 İş Bankası (B) 41.025,00 0,00 35,93 İş Bankası (C) 6,52 -0,46 1,72 İş Bankası (Kur.) 373.000,00 77,62 İş Fin.Kir. 3,73 -0,53 -1,84 İş Girişim 18,15 5,03 377,63 İş GMYO 2,09 -1,88 18,75 İş Y. Men. Değ. 14,04 -1,96 248,67 İş Yat. Ort. 3,41 0,89 111,63 İşbir Holding 2.900,60 -2,03 574,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 -1,65 91,94 İttifak Holding 2,54 -8,96 94,81 İz Hayvancılık Tarım 14,20 -4,05 442,71 İzmir Demir Çelik 16,40 -4,65 100,24 İzmir Fırça 5,40 -2,00 200,00 Jantsa Jant Sanayi 248,60 1,47 367,40 Kafein Yazılım 17,70 0,28 59,37 Kaplamin 25,98 0,70 368,11 Kardemir (A) 5,15 -0,39 94,34 Kardemir (B) 4,73 0,21 79,17 Kardemir (D) 5,15 1,18 93,61 Karel Elektronik 19,92 -1,39 37,10 Karsan Otomotiv 3,12 -1,89 97,47 Karsu Tekstil 7,19 2,42 121,91 Kartonsan 2.955,00 2,60 664,87 Katmerciler Ekipman 3,10 -1,27 102,79 Kent Gıda 419,00 -4,25 1704,36 Kerevitaş Gıda 6,70 0,45 105,52 Kervan Gıda 14,47 9,95 Kervansaray Yat. Holding 1,11 -0,89 101,82 Kiler GMYO 2,46 -0,81 130,13 Klimasan Klima 18,51 -0,05 -12,75 Koç Holding 18,80 -0,27 -6,04 Konfrut Gıda 16,60 4,27 112,28 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,70 -1,28 Konya Çimento 1.075,00 -1,02 296,24 Kordsa Teknik Tekstil 14,75 2,72 16,00 Koza Altın 78,10 -0,26 5,47 Koza Madencilik 13,62 -0,95 35,79 Körfez GMYO 5,84 -0,17 144,35 Kristal Kola 2,94 -0,34 94,70 Kron Telekomünikasyon 28,76 6,91 126,10 Kuştur Kuşadası Turizm 158,00 -1,00 573,05 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,00 103,34 Kütahya Porselen 38,96 -0,36 488,52 Lider Faktoring 3,19 -1,54 73,84 Link Bilgisayar 51,50 9,95 186,29 Logo Yazılım 111,00 4,32 82,57 Lokman Hekim Sağlık 11,20 -0,97 95,27 Lüks Kadife 27,20 0,15 214,81 Makina Takım 2,92 1,39 55,32 Marka Yatırım Holding 6,70 9,48 467,80 Marmaris Altınyunus 99,20 -2,65 39,72 Marshall 319,40 1,08 571,86 Martı GMYO 2,91 0,34 188,12 Martı Otel 2,36 2,61 159,34 Mavi Giyim 49,82 1,80 -13,96 Mazhar Zorlu Holding 18,95 1,34 56,74 Mega Polietilen 10,65 1,62 739,61 Menderes Tekstil 3,15 -0,32 140,46 Merit Turizm 80,00 -1,23 311,52 Merko Gıda 11,36 -0,26 981,90 Metemtur Otelcilik 13,56 0,44 661,80 Metro Holding 2,18 -0,91 57,97 Metro Petrol ve Tesisleri 3,08 -1,60 57,14 Metro Yatırım Ortaklığı 2,61 -1,00 -49,88 Migros Ticaret 40,12 0,45 65,65 Milpa 4,47 -1,32 104,11 Mistral GMYO 4,60 4,07 145,12 MLP Sağlık 18,85 -2,33 17,81 MMC San. ve Tic. Yat. 5,00 -5,30 338,60 Mondi Tire Kutsan 6,50 -0,91 57,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,66 -0,29 172,48 Net Holding 3,19 -0,31 22,69 Netaş Telekom. 20,04 -0,99 53,45 Niğbaş Niğde Beton 75,00 7,14 1109,68 Nuh Çimento 45,66 -0,13 315,66 Nurol GMYO 8,75 7,49 145,10 Odaş Elektrik 3,88 4,86 168,38 Olmuksan-IP 10,21 9,90 298,68 Orge Enerji Elektrik 7,33 -0,27 47,78 Orma Orman Mahsulleri 11,84 -1,17 328,99 Osmanlı Menkul 24,50 0,00 487,35 Ostim Endüstriyel Yat 3,98 1,02 136,90 Otokar 232,80 3,47 58,32 Oyak Çimento 8,06 0,12 46,61 Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,63 172,45 Oylum Sınai Yatırımlar 4,99 -0,40 61,55 Özak GMYO 4,74 -0,63 84,44 Özbal Çelik Boru 6,83 -0,44 323,73 Özderici GMYO 2,20 -0,90 40,13 Özerden Plastik 8,00 -4,19 250,88 Pamukova Elektrik 27,62 9,95 2057,81 Panora GMYO 6,36 0,16 13,54 Papilon Savunma 19,44 0,15 152,26 Park Elek.Madencilik 5,09 0,39 66,89 Parsan 22,58 -1,66 33,29 Pegasus 63,60 -0,47 -26,39 Peker GMYO 2,35 0,86 159,85 Penguen Gıda 5,08 -0,20 454,95 Pera GMYO 2,42 1,68 157,45 Pergamon Dış Ticaret 16,44 -0,60 112,47 Petkim 4,72 -0,42 48,66 Petrokent Turizm 981,90 9,72 666,51 Pınar Et ve Un 23,56 1,03 159,20 Pınar Su 7,34 -0,68 216,38 Pınar Süt 21,04 0,77 66,86 Plastikkart 12,69 0,32 36,89 Polisan Holding 3,86 -0,26 27,92 Politeknik Metal 314,00 5,09 312,77 Prizma Press Matbaacılık 5,98 -2,13 39,07 QNB Finans Fin. Kir. 129,90 0,23 0,62 QNB Finansbank 71,55 -0,49 90,80 Ral Yatırım Holding 4,76 -0,42 81,37 Ray Sigorta 22,64 -0,26 561,99 Reysaş GMYO 5,60 -1,75 22,00 Reysaş Lojistik 9,00 -1,10 105,48 Rhea Girişim 4,41 -4,13 270,59 Rodrigo Tekstil 13,35 -3,89 637,57 Royal Halı 5,09 7,61 271,53 RTA Laboratuvarları 40,08 -0,94 1627,59 Sabancı Holding 10,45 -0,76 14,59 Safkar Ege Soğutmacılık 13,30 -0,75 510,09 Sanel Mühendislik 3,70 -1,60 26,11 Sanifoam Sünger 13,63 4,85 172,60 Sanko Pazarlama 7,89 0,00 8,29 Saray Matbaacılık 8,18 1,11 532,75 Sarkuysan 9,73 9,94 206,22 Sasa Polyester 19,96 -1,38 158,21 Say Yenilenebilir Enerji 7,85 -1,01 250,45 Sekuro Plastik 11,84 0,42 120,90 Selçuk Ecza Deposu 16,42 -8,68 175,28 Selçuk Gıda 4,10 0,00 280,43 Senkron Güvenlik 6,32 -9,97 131,50 Serve Film Prodüksiyon 14,98 -0,47 842,14 Servet GMYO 64,70 9,75 661,18 Seyitler Kimya 25,62 9,96 277,32 Silverline Endüstri 7,22 9,89 234,26 Sinpaş GMYO 3,93 2,61 238,79 Smartiks Yazılım 7,60 -0,52 -22,53 Sodaş Sodyum Sanayii 23,68 -0,25 515,67 Söktaş 5,20 0,78 205,79 Sönmez Filament 51,75 5,40 960,45 Sönmez Pamuklu 25,42 9,95 416,67 Sumaş Suni Tahta 37,32 -2,10 280,32 Şeker Fin. Kir. 5,24 -5,07 9,62 Şekerbank 1,43 2,14 31,16 Şişe Cam 7,16 1,85 40,66 Şok Marketler 11,74 -1,10 9,11 T. Halk Bankası 5,34 -0,19 -9,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,14 0,79 41,12 T.S.K.B. 1,83 -0,54 51,24 T.Tuborg 18,86 2,56 58,49 Taç Tarım Ürünleri 10,20 0,99 226,92 Tat Gıda 10,89 -0,37 79,00 TAV Havalimanları 20,34 -1,17 -25,12 Taze Kuru Gıda 265,00 7,29 3560,22 Tek-Art Turizm 1,93 -1,53 53,17 Tekfen Holding 15,99 1,52 -11,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,64 -3,33 224,76 Temapol Polimer Plastik 10,70 -3,86 104,98 TGS Dış Ticaret 9,30 0,76 99,14 Tofaş Oto. Fab. 30,84 0,72 32,35 Torunlar GMYO 3,73 -1,06 35,64 Trabzon Liman 32,82 -0,36 213,35 Trabzonspor Sportif 4,51 0,89 109,77 Trend GMYO 14,08 0,00 540,00 TSKB GMYO 4,74 6,76 396,34 Tuğçelik 7,41 -2,37 87,59 Tukaş 11,17 -0,36 -9,55 Turcas Petrol 5,15 1,58 92,88 Turkcell 15,32 -0,78 13,68 Tümosan Motor ve Traktör 11,50 5,31 79,41 Tüpraş 97,65 2,25 -22,99 Türk Hava Yolları 12,21 -0,73 -15,56 Türk Prysmian Kablo 13,07 -0,98 406,49 Türk Telekom 7,82 -1,14 8,38 Türk Traktör 155,00 6,90 192,95 Türker Proje Gayrimenkul 90,80 -2,21 116,19 Türkiye Sigorta 5,98 -0,33 174,59 Ufuk Yatırım 14,30 0,35 454,26 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 0,00 345,34 Ulusoy Elektrik 49,00 0,00 84,21 Ulusoy Un Sanayi 11,48 -0,52 200,52 Umpaş Holding 1,23 9,82 98,39 Uşak Seramik 2,30 -0,86 89,54 Utopya Turizm 30,28 1,00 515,45 Uzertaş Boya 38,40 9,78 1629,73 Ülker Bisküvi 22,22 2,21 -0,63 Vakıf Fin. Kir. 4,12 -0,24 94,57 Vakıf GMYO 3,68 -0,54 112,60 Vakıf Yat. Ort. 7,59 -0,78 316,77 Vakıflar Bankası 4,51 -0,88 -18,15 Vakko Tekstil 6,10 0,49 34,36 Vanet Gıda 7,92 -0,88 453,85 Verusa Holding 43,52 0,51 134,60 Verusaturk Girisim 9,71 0,10 84,64 Vestel 20,88 -0,19 65,45 Vestel Beyaz Eşya 35,20 -1,07 66,84 Viking Kağıt 6,10 -1,61 226,20 Yapı Kredi Koray GMYO 4,50 -1,75 85,95 Yapı ve Kredi Bank. 2,94 0,34 18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 39,00 3,07 523,39 Yataş 13,84 1,54 88,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,87 0,78 140,37 Yeni Gimat GMYO 12,53 -0,32 4,67 Yeşil GMYO 1,33 -1,48 107,81 Yeşil Yapı 1,63 -0,61 146,97 Yeşil Yatırım Holding 81,00 2,86 621,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.689,90 2,71 466,72 Yonga Mobilya 30,06 0,20 225,59 Yükselen Çelik 7,00 -0,85 128,38 Yünsa 13,87 -0,43 37,77 Zorlu Enerji 2,69 0,37 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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