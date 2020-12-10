Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|274.500,00
|65,53
|İş Bankası (B)
|41.025,00
|0,00
|35,93
|İş Bankası (C)
|6,52
|-0,46
|1,72
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,73
|-0,53
|-1,84
|İş Girişim
|18,15
|5,03
|377,63
|İş GMYO
|2,09
|-1,88
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|14,04
|-1,96
|248,67
|İş Yat. Ort.
|3,41
|0,89
|111,63
|İşbir Holding
|2.900,60
|-2,03
|574,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|-1,65
|91,94
|İttifak Holding
|2,54
|-8,96
|94,81
|İz Hayvancılık Tarım
|14,20
|-4,05
|442,71
|İzmir Demir Çelik
|16,40
|-4,65
|100,24
|İzmir Fırça
|5,40
|-2,00
|200,00
|Jantsa Jant Sanayi
|248,60
|1,47
|367,40
|Kafein Yazılım
|17,70
|0,28
|59,37
|Kaplamin
|25,98
|0,70
|368,11
|Kardemir (A)
|5,15
|-0,39
|94,34
|Kardemir (B)
|4,73
|0,21
|79,17
|Kardemir (D)
|5,15
|1,18
|93,61
|Karel Elektronik
|19,92
|-1,39
|37,10
|Karsan Otomotiv
|3,12
|-1,89
|97,47
|Karsu Tekstil
|7,19
|2,42
|121,91
|Kartonsan
|2.955,00
|2,60
|664,87
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|-1,27
|102,79
|Kent Gıda
|419,00
|-4,25
|1704,36
|Kerevitaş Gıda
|6,70
|0,45
|105,52
|Kervan Gıda
|14,47
|9,95
|Kervansaray Yat. Holding
|1,11
|-0,89
|101,82
|Kiler GMYO
|2,46
|-0,81
|130,13
|Klimasan Klima
|18,51
|-0,05
|-12,75
|Koç Holding
|18,80
|-0,27
|-6,04
|Konfrut Gıda
|16,60
|4,27
|112,28
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,70
|-1,28
|Konya Çimento
|1.075,00
|-1,02
|296,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,75
|2,72
|16,00
|Koza Altın
|78,10
|-0,26
|5,47
|Koza Madencilik
|13,62
|-0,95
|35,79
|Körfez GMYO
|5,84
|-0,17
|144,35
|Kristal Kola
|2,94
|-0,34
|94,70
|Kron Telekomünikasyon
|28,76
|6,91
|126,10
|Kuştur Kuşadası Turizm
|158,00
|-1,00
|573,05
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,00
|103,34
|Kütahya Porselen
|38,96
|-0,36
|488,52
|Lider Faktoring
|3,19
|-1,54
|73,84
|Link Bilgisayar
|51,50
|9,95
|186,29
|Logo Yazılım
|111,00
|4,32
|82,57
|Lokman Hekim Sağlık
|11,20
|-0,97
|95,27
|Lüks Kadife
|27,20
|0,15
|214,81
|Makina Takım
|2,92
|1,39
|55,32
|Marka Yatırım Holding
|6,70
|9,48
|467,80
|Marmaris Altınyunus
|99,20
|-2,65
|39,72
|Marshall
|319,40
|1,08
|571,86
|Martı GMYO
|2,91
|0,34
|188,12
|Martı Otel
|2,36
|2,61
|159,34
|Mavi Giyim
|49,82
|1,80
|-13,96
|Mazhar Zorlu Holding
|18,95
|1,34
|56,74
|Mega Polietilen
|10,65
|1,62
|739,61
|Menderes Tekstil
|3,15
|-0,32
|140,46
|Merit Turizm
|80,00
|-1,23
|311,52
|Merko Gıda
|11,36
|-0,26
|981,90
|Metemtur Otelcilik
|13,56
|0,44
|661,80
|Metro Holding
|2,18
|-0,91
|57,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,08
|-1,60
|57,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,61
|-1,00
|-49,88
|Migros Ticaret
|40,12
|0,45
|65,65
|Milpa
|4,47
|-1,32
|104,11
|Mistral GMYO
|4,60
|4,07
|145,12
|MLP Sağlık
|18,85
|-2,33
|17,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|-5,30
|338,60
|Mondi Tire Kutsan
|6,50
|-0,91
|57,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,66
|-0,29
|172,48
|Net Holding
|3,19
|-0,31
|22,69
|Netaş Telekom.
|20,04
|-0,99
|53,45
|Niğbaş Niğde Beton
|75,00
|7,14
|1109,68
|Nuh Çimento
|45,66
|-0,13
|315,66
|Nurol GMYO
|8,75
|7,49
|145,10
|Odaş Elektrik
|3,88
|4,86
|168,38
|Olmuksan-IP
|10,21
|9,90
|298,68
|Orge Enerji Elektrik
|7,33
|-0,27
|47,78
|Orma Orman Mahsulleri
|11,84
|-1,17
|328,99
|Osmanlı Menkul
|24,50
|0,00
|487,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,98
|1,02
|136,90
|Otokar
|232,80
|3,47
|58,32
|Oyak Çimento
|8,06
|0,12
|46,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,63
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,99
|-0,40
|61,55
|Özak GMYO
|4,74
|-0,63
|84,44
|Özbal Çelik Boru
|6,83
|-0,44
|323,73
|Özderici GMYO
|2,20
|-0,90
|40,13
|Özerden Plastik
|8,00
|-4,19
|250,88
|Pamukova Elektrik
|27,62
|9,95
|2057,81
|Panora GMYO
|6,36
|0,16
|13,54
|Papilon Savunma
|19,44
|0,15
|152,26
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|0,39
|66,89
|Parsan
|22,58
|-1,66
|33,29
|Pegasus
|63,60
|-0,47
|-26,39
|Peker GMYO
|2,35
|0,86
|159,85
|Penguen Gıda
|5,08
|-0,20
|454,95
|Pera GMYO
|2,42
|1,68
|157,45
|Pergamon Dış Ticaret
|16,44
|-0,60
|112,47
|Petkim
|4,72
|-0,42
|48,66
|Petrokent Turizm
|981,90
|9,72
|666,51
|Pınar Et ve Un
|23,56
|1,03
|159,20
|Pınar Su
|7,34
|-0,68
|216,38
|Pınar Süt
|21,04
|0,77
|66,86
|Plastikkart
|12,69
|0,32
|36,89
|Polisan Holding
|3,86
|-0,26
|27,92
|Politeknik Metal
|314,00
|5,09
|312,77
|Prizma Press Matbaacılık
|5,98
|-2,13
|39,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,90
|0,23
|0,62
|QNB Finansbank
|71,55
|-0,49
|90,80
|Ral Yatırım Holding
|4,76
|-0,42
|81,37
|Ray Sigorta
|22,64
|-0,26
|561,99
|Reysaş GMYO
|5,60
|-1,75
|22,00
|Reysaş Lojistik
|9,00
|-1,10
|105,48
|Rhea Girişim
|4,41
|-4,13
|270,59
|Rodrigo Tekstil
|13,35
|-3,89
|637,57
|Royal Halı
|5,09
|7,61
|271,53
|RTA Laboratuvarları
|40,08
|-0,94
|1627,59
|Sabancı Holding
|10,45
|-0,76
|14,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,30
|-0,75
|510,09
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-1,60
|26,11
|Sanifoam Sünger
|13,63
|4,85
|172,60
|Sanko Pazarlama
|7,89
|0,00
|8,29
|Saray Matbaacılık
|8,18
|1,11
|532,75
|Sarkuysan
|9,73
|9,94
|206,22
|Sasa Polyester
|19,96
|-1,38
|158,21
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,85
|-1,01
|250,45
|Sekuro Plastik
|11,84
|0,42
|120,90
|Selçuk Ecza Deposu
|16,42
|-8,68
|175,28
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,00
|280,43
|Senkron Güvenlik
|6,32
|-9,97
|131,50
|Serve Film Prodüksiyon
|14,98
|-0,47
|842,14
|Servet GMYO
|64,70
|9,75
|661,18
|Seyitler Kimya
|25,62
|9,96
|277,32
|Silverline Endüstri
|7,22
|9,89
|234,26
|Sinpaş GMYO
|3,93
|2,61
|238,79
|Smartiks Yazılım
|7,60
|-0,52
|-22,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,68
|-0,25
|515,67
|Söktaş
|5,20
|0,78
|205,79
|Sönmez Filament
|51,75
|5,40
|960,45
|Sönmez Pamuklu
|25,42
|9,95
|416,67
|Sumaş Suni Tahta
|37,32
|-2,10
|280,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,24
|-5,07
|9,62
|Şekerbank
|1,43
|2,14
|31,16
|Şişe Cam
|7,16
|1,85
|40,66
|Şok Marketler
|11,74
|-1,10
|9,11
|T. Halk Bankası
|5,34
|-0,19
|-9,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,14
|0,79
|41,12
|T.S.K.B.
|1,83
|-0,54
|51,24
|T.Tuborg
|18,86
|2,56
|58,49
|Taç Tarım Ürünleri
|10,20
|0,99
|226,92
|Tat Gıda
|10,89
|-0,37
|79,00
|TAV Havalimanları
|20,34
|-1,17
|-25,12
|Taze Kuru Gıda
|265,00
|7,29
|3560,22
|Tek-Art Turizm
|1,93
|-1,53
|53,17
|Tekfen Holding
|15,99
|1,52
|-11,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,64
|-3,33
|224,76
|Temapol Polimer Plastik
|10,70
|-3,86
|104,98
|TGS Dış Ticaret
|9,30
|0,76
|99,14
|Tofaş Oto. Fab.
|30,84
|0,72
|32,35
|Torunlar GMYO
|3,73
|-1,06
|35,64
|Trabzon Liman
|32,82
|-0,36
|213,35
|Trabzonspor Sportif
|4,51
|0,89
|109,77
|Trend GMYO
|14,08
|0,00
|540,00
|TSKB GMYO
|4,74
|6,76
|396,34
|Tuğçelik
|7,41
|-2,37
|87,59
|Tukaş
|11,17
|-0,36
|-9,55
|Turcas Petrol
|5,15
|1,58
|92,88
|Turkcell
|15,32
|-0,78
|13,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,50
|5,31
|79,41
|Tüpraş
|97,65
|2,25
|-22,99
|Türk Hava Yolları
|12,21
|-0,73
|-15,56
|Türk Prysmian Kablo
|13,07
|-0,98
|406,49
|Türk Telekom
|7,82
|-1,14
|8,38
|Türk Traktör
|155,00
|6,90
|192,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,80
|-2,21
|116,19
|Türkiye Sigorta
|5,98
|-0,33
|174,59
|Ufuk Yatırım
|14,30
|0,35
|454,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|0,00
|345,34
|Ulusoy Elektrik
|49,00
|0,00
|84,21
|Ulusoy Un Sanayi
|11,48
|-0,52
|200,52
|Umpaş Holding
|1,23
|9,82
|98,39
|Uşak Seramik
|2,30
|-0,86
|89,54
|Utopya Turizm
|30,28
|1,00
|515,45
|Uzertaş Boya
|38,40
|9,78
|1629,73
|Ülker Bisküvi
|22,22
|2,21
|-0,63
|Vakıf Fin. Kir.
|4,12
|-0,24
|94,57
|Vakıf GMYO
|3,68
|-0,54
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,59
|-0,78
|316,77
|Vakıflar Bankası
|4,51
|-0,88
|-18,15
|Vakko Tekstil
|6,10
|0,49
|34,36
|Vanet Gıda
|7,92
|-0,88
|453,85
|Verusa Holding
|43,52
|0,51
|134,60
|Verusaturk Girisim
|9,71
|0,10
|84,64
|Vestel
|20,88
|-0,19
|65,45
|Vestel Beyaz Eşya
|35,20
|-1,07
|66,84
|Viking Kağıt
|6,10
|-1,61
|226,20
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,50
|-1,75
|85,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,94
|0,34
|18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,00
|3,07
|523,39
|Yataş
|13,84
|1,54
|88,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,87
|0,78
|140,37
|Yeni Gimat GMYO
|12,53
|-0,32
|4,67
|Yeşil GMYO
|1,33
|-1,48
|107,81
|Yeşil Yapı
|1,63
|-0,61
|146,97
|Yeşil Yatırım Holding
|81,00
|2,86
|621,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.689,90
|2,71
|466,72
|Yonga Mobilya
|30,06
|0,20
|225,59
|Yükselen Çelik
|7,00
|-0,85
|128,38
|Yünsa
|13,87
|-0,43
|37,77
|Zorlu Enerji
|2,69
|0,37
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
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