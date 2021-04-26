Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

26.04.2021 18:43
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)36.700,101,79-9,38
İş Bankası (C)4,85-0,21-28,60
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,971,02-23,06
İş Girişim16,150,94-14,78
İş GMYO1,831,10-27,95
İş Y. Men. Değ.14,220,14-14,32
İş Yat. Ort.2,875,51-14,66
İşbir Holding6.798,0010,00148,10
Işık Plastik30,908,96

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,993,13-13,16
İttifak Holding1,842,22-17,49
İz Hayvancılık Tarım17,258,15-4,17
İzmir Demir Çelik2,273,65-31,41
İzmir Fırça8,679,8955,94
Jantsa Jant Sanayi704,00-2,22113,65
Kafein Yazılım24,803,5916,22
Kaplamin22,629,91-33,08
Kardemir (A)6,114,272,69
Kardemir (B)6,257,3918,60
Kardemir (D)7,152,5823,70
Karel Elektronik27,220,8118,04
Karsan Otomotiv3,483,887,08
Karsu Tekstil14,0810,0064,68
Kartonsan51,602,38-45,50
Katmerciler Ekipman3,442,6911,69
Kent Gıda335,00-5,63-5,79
Kerevitaş Gıda5,213,58-20,82
Kervan Gıda16,203,7122,54
Kervansaray Yat. Holding0,748,82-41,27
Kiler GMYO1,887,43-25,10
Klimasan Klima21,863,5028,82
Koç Holding17,914,07-12,43
Konfrut Gıda15,585,27-7,81
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,259,95154,43
Konya Çimento917,808,55-18,78
Kordsa Teknik Tekstil22,304,6943,41
Koza Altın108,700,8312,41
Koza Madencilik13,651,11-11,88
Körfez GMYO5,087,40-12,41
Kristal Kola2,165,88-44,90
Kron Telekomünikasyon56,605,7953,64
Kuştur Kuşadası Turizm245,709,9856,20
Kuyumcukent Gayrimenkul2,212,31-3,91
Kütahya Porselen49,020,82-2,83
Lider Faktoring2,815,64-17,60
Link Bilgisayar36,526,7814,57
Logo Yazılım157,005,8726,04
Lokman Hekim Sağlık16,101,9049,74
Lüks Kadife52,509,9281,66
Makina Takım3,264,15-4,40
Marka Yatırım Holding5,39-1,82-16,17
Marmaris Altınyunus193,6010,0074,26
Marshall248,601,35-18,94
Martı GMYO1,791,13-34,91
Martı Otel1,849,52-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım42,020,00

Mavi Giyim41,621,51-20,27
Mazhar Zorlu Holding31,001,44-1,52
Mega Polietilen6,366,18-16,97
Menderes Tekstil2,365,83-23,62
Merit Turizm185,209,98121,27
Merko Gıda6,217,63-28,13
Metemtur Yatırım25,521,6715,48
Metro Holding1,881,62-9,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,134,93-26,30
Metro Yatırım Ortaklığı2,102,44-9,87
Migros Ticaret36,183,55-15,47
Milpa4,214,47-8,48
Mistral GMYO4,912,514,25
MLP Sağlık22,281,1812,13
MMC San. ve Tic. Yat.6,219,9135,00
Mondi Tire Kutsan5,503,97-27,63
Naturel Enerji36,703,503,36
Naturelgaz11,035,55

Net Holding5,539,9461,22
Netaş Telekom.23,162,39-17,52
Niğbaş Niğde Beton15,339,97-70,52
Nuh Çimento53,401,8111,18
Nurol GMYO12,5410,0072,02
Odaş Elektrik2,51-3,46-35,64
Olmuksan-IP7,583,98-36,03
Orge Enerji Elektrik11,365,8753,93
Orma Orman Mahsulleri30,5810,00107,74
Osmanlı Menkul27,00-0,59-12,73
Ostim Endüstriyel Yat2,300,44-16,48
Otokar320,40-0,775,30
Oyak Çimento7,001,45-20,27
Oyak Yat. Ort.7,741,4411,37
Oylum Sınai Yatırımlar3,605,26-23,57
Özak GMYO4,511,58-11,57
Özbal Çelik Boru7,101,728,40
Özderici GMYO1,541,32-30,63
Özerden Plastik8,004,99-11,11
Pamukova Elektrik31,242,4346,53
Panora GMYO6,283,462,82
Papilon Savunma16,765,74-26,36
Park Elek.Madencilik5,152,79-4,10
Parsan29,005,0719,34
Pegasus68,107,92-8,71
Peker GMYO1,23-9,56-52,87
Penguen Gıda3,574,39-29,31
Pera GMYO1,418,46-19,51
Pergamon Dış Ticaret24,925,6835,96
Petkim6,503,3430,52
Petrokent Turizm2.422,007,64167,21
Pınar Et ve Un24,328,094,47
Pınar Su8,057,918,34
Pınar Süt20,004,49-13,34
Plastikkart13,246,60-8,37
Polisan Holding2,841,79-26,13
Politeknik Metal309,005,10-23,84
Prizma Press Matbaacılık5,307,94-3,28
QNB Finans Fin. Kir.96,908,63-22,67
QNB Finansbank45,609,83-35,18
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,42-1,01

Ral Yatırım Holding3,183,58-28,38
Ray Sigorta12,34-0,16-20,13
Reysaş GMYO4,161,96-23,67
Reysaş Lojistik3,225,57-37,77
Rhea Girişim2,244,67-39,78
Rodrigo Tekstil18,483,7634,79
Royal Halı3,382,42-1,74
RTA Laboratuvarları24,682,15-18,49
Sabancı Holding8,021,78-27,26
Safkar Ege Soğutmacılık8,19-0,73-24,72
Sanel Mühendislik4,07-3,5519,01
Sanifoam Sünger15,953,0417,28
Sanko Pazarlama11,679,9924,28
Saray Matbaacılık3,922,08-55,30
Sarkuysan15,115,4470,93
Sasa Polyester47,005,57132,44
Say Yenilenebilir Enerji27,009,93217,27
Sekuro Plastik25,029,9379,23
Selçuk Ecza Deposu9,750,00-27,41
Selçuk Gıda3,469,84-30,52
Senkron Güvenlik34,000,0029,47
Serve Film Prodüksiyon15,650,97-2,19
Servet GMYO86,859,9410,78
Seyitler Kimya20,849,92-16,94
Silverline Endüstri5,245,86-39,07
Sinpaş GMYO4,004,17-4,31
Smartiks Yazılım6,029,85-32,05
Sodaş Sodyum Sanayii30,249,9614,82
Söktaş4,193,46-17,68
Sönmez Filament36,30-3,30-48,29
Sönmez Pamuklu17,12-6,45-28,67
Sumaş Suni Tahta65,559,9827,90
Şeker Fin. Kir.7,089,2610,62
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam7,320,970,14
Şok Marketler Ticaret12,28-0,08-2,69
T. Halk Bankası4,230,71-23,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,543,11-27,43
T.S.K.B.1,220,83-30,15
T.Tuborg17,204,24-4,81
Taç Tarım Ürünleri23,660,68124,69
Tat Gıda9,653,88-16,53
TAV Havalimanları18,703,77-12,21
Taze Kuru Gıda237,30-0,719,71
Tek-Art Turizm1,507,14-25,74
Tekfen Holding15,752,41-3,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,962,14-14,24
Temapol Polimer Plastik14,323,1024,52
TGS Dış Ticaret13,769,998,26
Tofaş Oto. Fab.29,362,59-5,02
Torunlar GMYO3,583,17-8,21
Trabzon Liman28,809,01-10,34
Trabzonspor Sportif1,80-1,64-26,23
Trend GMYO6,029,85-52,11
TSKB GMYO4,293,37-25,39
Tuğçelik7,069,97-12,62
Tukaş7,152,00-26,21
Turcas Petrol3,694,24-23,92
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.12,008,21

Turkcell15,181,20-5,71
Tümosan Motor ve Traktör20,089,9742,71
Tüpraş86,25-0,29-20,14
Türk Hava Yolları11,734,08-9,14
Türk İlaç Serum40,4810,00

Türk Prysmian Kablo9,643,99-20,33
Türk Telekom6,231,30-25,08
Türk Traktör217,806,0427,84
Türker Proje Gayrimenkul135,001,8919,57
Türkiye Sigorta5,470,00-11,46
Ufuk Yatırım15,894,5418,58
Ulaşlar Turizm Yat.4,8410,0014,15
Ulusoy Elektrik56,504,6310,03
Ulusoy Un Sanayi5,704,4012,02
Umpaş Holding1,64-6,29-37,16
Uşak Seramik2,532,438,12
Utopya Turizm24,007,53-38,14
Uzertaş Boya37,749,97-33,32
Ülker Bisküvi21,523,26-7,00
Vakıf Fin. Kir.23,709,93456,34
Vakıf GMYO2,802,94-22,65
Vakıf Yat. Ort.6,413,89-12,91
Vakıflar Bankası3,430,88-27,18
Vakko Tekstil13,506,30107,06
Vanet Gıda6,097,60-21,22
Verusa Holding54,702,4321,29
Verusaturk Girisim27,745,48112,08
Vestel29,92-1,1242,07
Vestel Beyaz Eşya53,25-0,4730,26
Viking Kağıt6,403,23-28,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,027,6935,28
Yapı ve Kredi Bank.2,100,96-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.91,504,3926,41
Yataş15,88-0,139,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,843,65-35,45
Yeni Gimat GMYO12,612,118,78
Yeşil GMYO1,157,48-16,67
Yeşil Yapı1,477,30-20,11
Yeşil Yatırım Holding83,556,37-12,38
Yibitaş İnşaat Malzeme14.110,004,13-9,55
Yonga Mobilya25,489,92-14,47
Yükselen Çelik5,518,255,32
Yünsa12,046,27-13,33
Zorlu Enerji2,031,00-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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