Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 36.700,00 3,67 -9,38 İş Bankası (C) 5,19 -0,95 -23,59 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,03 -0,33 -21,50 İş Girişim 9,56 -7,09 -49,55 İş GMYO 2,01 0,00 -20,87 İş Y. Men. Değ. 14,25 -0,42 -14,14 İş Yat. Ort. 2,93 0,00 -12,88 İşbir Holding 6.100,00 1,67 122,82 Işık Plastik 30,48 1,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 0,00 -25,44 İttifak Holding 1,52 0,66 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,18 -1,14 1,00 İzmir Demir Çelik 2,26 2,73 -31,71 İzmir Fırça 5,70 2,89 2,52 Jantsa Jant Sanayi 80,95 -0,06 95,30 Kafein Yazılım 27,80 5,62 30,27 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,80 -0,25 Kaplamin 19,10 -0,05 -43,49 Kardemir (A) 6,12 -2,24 2,86 Kardemir (B) 6,11 -0,33 15,94 Kardemir (D) 6,65 -2,21 15,05 Karel Elektronik 31,50 0,38 36,60 Karsan Otomotiv 3,72 0,81 14,46 Karsu Tekstil 8,02 1,13 -6,20 Kartonsan 55,90 4,19 -40,96 Katmerciler Ekipman 3,41 0,59 10,71 Kent Gıda 243,20 10,00 -31,61 Kerevitaş Gıda 4,58 6,26 -30,40 Kervan Gıda 14,75 0,27 11,57 Kervansaray Yat. Holding 0,69 0,00 -45,24 Kiler GMYO 1,85 -2,12 -26,29 Klimasan Klima 20,58 2,29 21,27 Koç Holding 18,85 -0,53 -7,84 Konfrut Gıda 16,90 2,05 0,00 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,85 1,55 190,75 Konya Çimento 835,00 7,83 -26,11 Koray GMYO 6,17 3,70 38,65 Kordsa Teknik Tekstil 20,50 0,89 31,83 Koza Altın 122,20 0,66 26,37 Koza Madencilik 14,92 3,11 -3,68 Körfez GMYO 5,92 1,37 2,07 Kristal Kola 1,94 0,00 -50,51 Kron Telekomünikasyon 53,40 -1,11 44,95 Kuştur Kuşadası Turizm 278,10 -4,43 76,80 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 0,45 -3,91 Kütahya Porselen 45,06 3,49 -10,68 Lider Faktoring 2,82 2,92 -17,30 Link Bilgisayar 31,02 -0,13 -1,82 Logo Yazılım 36,64 2,58 17,66 Lokman Hekim Sağlık 9,03 4,76 25,97 Lüks Kadife 49,00 -0,95 70,06 Makina Takım 2,80 0,36 -17,89 Marka Yatırım Holding 4,90 -2,20 -23,79 Marmaris Altınyunus 202,00 -0,98 81,82 Marshall 256,90 -0,81 -16,24 Martı GMYO 1,03 0,00 -59,66 Martı Otel 2,09 -1,42 -1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 34,26 -0,29 Mavi Giyim 55,25 0,82 5,84 Mazhar Zorlu Holding 40,10 -3,93 27,38 Mega Polietilen 8,09 3,59 5,61 Menderes Tekstil 2,11 1,44 -31,72 Mercan Kimya 9,58 -0,52 Merit Turizm 17,30 2,13 67,00 Merko Gıda 5,18 -1,89 -40,05 Metemtur Yatırım 6,08 -0,33 -24,80 Metro Holding 1,71 0,00 -17,79 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 0,44 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 -1,63 -22,32 Migros Ticaret 33,20 0,91 -22,43 Milpa 4,08 -1,21 -11,30 Mistral GMYO 4,63 -1,28 -1,70 MLP Sağlık 21,78 -0,09 9,61 MMC San. ve Tic. Yat. 6,80 2,26 47,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,89 -1,57 -41,86 Mondi Tire Kutsan 6,43 -0,31 -15,39 Naturel Enerji 37,00 0,54 4,20 Naturelgaz 8,24 0,24 Net Holding 4,46 0,22 30,03 Netaş Telekom. 20,90 2,15 -25,57 Niğbaş Niğde Beton 10,85 3,53 -79,13 Nuh Çimento 41,70 -3,47 -13,18 Nurol GMYO 12,28 0,00 68,45 Odaş Elektrik 1,96 3,70 -49,74 Orge Enerji Elektrik 5,93 2,60 28,56 Orma Orman Mahsulleri 29,50 -3,28 100,41 Osmanlı Menkul 24,08 -2,11 -22,17 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 0,44 -16,84 Otokar 290,60 0,80 -4,50 Oyak Çimento 7,05 -0,84 -19,70 Oyak Yat. Ort. 7,58 -0,26 9,82 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,34 0,16 Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 2,79 -14,01 Özak GMYO 4,06 0,50 -20,39 Özbal Çelik Boru 12,24 9,97 86,87 Özderici GMYO 1,60 0,63 -27,93 Özerden Plastik 9,42 0,11 4,67 Pamukova Elektrik 33,98 0,95 59,38 Panora GMYO 6,17 0,65 1,02 Papilon Savunma 15,04 4,59 -33,92 Park Elek.Madencilik 4,89 0,41 -8,94 Parsan 30,04 1,08 23,62 Pegasus 78,65 -1,69 5,43 Peker GMYO 1,01 2,02 -55,35 Penguen Gıda 3,23 3,53 -36,04 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,02 -0,25 Pera GMYO 1,43 1,42 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 22,70 1,70 23,85 Petkim 5,49 -1,96 10,24 Petrokent Turizm 2.347,30 -2,19 158,97 Pınar Et ve Un 18,42 2,05 -15,83 Pınar Su 7,20 0,42 -3,10 Pınar Süt 18,58 0,98 -17,60 Plastikkart 14,38 -0,76 -0,48 Polisan Holding 2,70 -0,37 -29,77 Politeknik Metal 348,00 -1,69 -14,23 Prizma Press Matbaacılık 4,44 1,37 -18,98 QNB Finans Fin. Kir. 91,95 6,67 -26,62 QNB Finansbank 44,96 9,66 -36,09 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,06 0,07 Ral Yatırım Holding 3,31 0,00 -25,45 Ray Sigorta 9,85 9,93 -36,25 Reysaş GMYO 3,87 2,38 -28,99 Reysaş Lojistik 3,80 -0,78 -26,56 Rhea Girişim 2,05 -0,49 -44,89 Rodrigo Tekstil 17,60 4,14 28,37 Royal Halı 3,30 -4,07 -4,07 RTA Laboratuvarları 20,02 9,94 -33,88 Sabancı Holding 9,28 -0,75 -15,83 Safkar Ege Soğutmacılık 7,48 1,36 -31,25 Sanel Mühendislik 4,33 0,23 26,61 Sanifoam Sünger 15,24 4,03 12,06 Sanko Pazarlama 10,25 3,96 10,60 Saray Matbaacılık 5,90 0,00 -32,73 Sarkuysan 13,40 -0,67 54,07 Sasa Polyester 31,24 -2,74 108,48 Say Yenilenebilir Enerji 26,04 1,80 205,99 Sekuro Plastik 21,52 -0,46 54,15 Selçuk Ecza Deposu 8,90 3,13 -33,74 Selçuk Gıda 4,44 -2,84 -10,84 Senkron Güvenlik 30,90 4,75 17,67 Serve Film Prodüksiyon 14,20 0,00 -11,25 Servet GMYO 82,85 1,04 5,68 Seyitler Kimya 13,68 0,81 1,61 Silverline Endüstri 5,24 2,54 -39,07 Sinpaş GMYO 3,98 -0,50 -4,78 Smartiks Yazılım 5,68 0,00 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 23,36 1,39 -11,30 Söktaş 4,65 -1,27 -8,64 Sönmez Filament 37,98 0,48 -45,90 Sönmez Pamuklu 13,69 -6,81 -42,96 Sumaş Suni Tahta 58,00 -1,69 13,17 Şeker Fin. Kir. 6,61 -0,15 3,28 Şekerbank 1,10 -0,90 -27,15 Şişe Cam 8,01 0,63 11,88 Şok Marketler Ticaret 11,52 -0,26 -8,72 T. Halk Bankası 5,23 -0,76 -5,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,90 0,48 -32,71 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 17,10 0,06 -5,37 Taç Tarım Ürünleri 25,52 -3,77 142,36 Tat Gıda 8,34 1,34 -27,86 TAV Havalimanları 27,26 -2,15 27,98 Taze Kuru Gıda 185,20 9,98 -14,38 Tek-Art Turizm 1,75 -1,13 -13,37 Tekfen Holding 15,49 1,91 -5,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,83 1,04 -21,13 Temapol Polimer Plastik 16,45 2,88 43,04 TGS Dış Ticaret 12,15 4,29 -4,41 Tofaş Oto. Fab. 30,36 -2,00 -1,78 Torunlar GMYO 3,22 -0,92 -17,44 Trabzon Liman 31,96 -0,06 -0,50 Trabzonspor Sportif 2,66 -2,92 9,02 Trend GMYO 7,34 2,66 -41,61 TSKB GMYO 3,38 3,68 -41,22 Tuğçelik 11,33 10,00 40,22 Tukaş 6,93 1,61 -28,48 Turcas Petrol 3,63 1,40 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,48 -0,73 Turkcell 16,86 0,06 7,43 Tümosan Motor ve Traktör 18,21 -3,14 29,42 Tüpraş 100,20 -0,30 -7,22 Türk Hava Yolları 14,56 -1,36 12,78 Türk İlaç Serum 30,94 -1,40 Türk Prysmian Kablo 12,45 -2,81 3,21 Türk Telekom 6,97 -1,27 -16,18 Türk Traktör 172,90 -0,06 1,48 Türker Proje Gayrimenkul 135,20 0,45 19,75 Türkiye Sigorta 4,91 -1,60 -20,53 Ufuk Yatırım 13,00 1,56 -2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,21 -2,09 -0,71 Ulusoy Elektrik 56,75 -0,53 10,52 Ulusoy Un Sanayi 4,81 -1,64 -5,47 Umpaş Holding 1,35 -10,00 -48,28 Uşak Seramik 2,03 0,00 -13,25 Utopya Turizm 21,80 -1,18 -43,81 Uzertaş Boya 40,00 -2,06 -29,33 Ülker Bisküvi 21,82 0,46 -2,23 Ünlü Yatırım Holding 5,27 -1,31 Vakıf Fin. Kir. 11,62 9,93 172,77 Vakıf GMYO 1,67 3,73 -30,38 Vakıf Yat. Ort. 7,33 9,90 -0,41 Vakıflar Bankası 3,64 -0,27 -22,72 Vakko Tekstil 13,40 -1,33 113,84 Vanet Gıda 4,88 0,83 -36,87 Verusa Holding 48,84 -2,05 8,29 Verusaturk Girisim 22,38 -2,95 71,10 Vestel 31,20 1,83 48,15 Vestel Beyaz Eşya 47,30 0,21 19,00 Viking Kağıt 5,38 1,51 -40,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 -0,91 -27,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,36 -3,80 -18,88 Yataş 13,29 2,86 -8,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,99 -2,92 -9,32 Yeni Gimat GMYO 14,01 0,65 20,86 Yeşil GMYO 1,14 5,56 -17,39 Yeşil Yapı 1,29 6,61 -29,89 Yeşil Yatırım Holding 2,18 9,55 -49,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 -3,57 -13,46 Yonga Mobilya 22,96 0,00 -22,92 Yükselen Çelik 5,03 -1,95 -3,86 Yünsa 11,54 1,76 -16,93 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,63 Zorlu Enerji 1,89 0,00 -31,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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