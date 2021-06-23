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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

23.06.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.700,003,67-9,38
İş Bankası (C)5,19-0,95-23,59
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,03-0,33-21,50
İş Girişim9,56-7,09-49,55
İş GMYO2,010,00-20,87
İş Y. Men. Değ.14,25-0,42-14,14
İş Yat. Ort.2,930,00-12,88
İşbir Holding6.100,001,67122,82
Işık Plastik30,481,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,850,00-25,44
İttifak Holding1,520,66-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,18-1,141,00
İzmir Demir Çelik2,262,73-31,71
İzmir Fırça5,702,892,52
Jantsa Jant Sanayi80,95-0,0695,30
Kafein Yazılım27,805,6230,27
Kalekim Kimyevi Maddeler11,80-0,25

Kaplamin19,10-0,05-43,49
Kardemir (A)6,12-2,242,86
Kardemir (B)6,11-0,3315,94
Kardemir (D)6,65-2,2115,05
Karel Elektronik31,500,3836,60
Karsan Otomotiv3,720,8114,46
Karsu Tekstil8,021,13-6,20
Kartonsan55,904,19-40,96
Katmerciler Ekipman3,410,5910,71
Kent Gıda243,2010,00-31,61
Kerevitaş Gıda4,586,26-30,40
Kervan Gıda14,750,2711,57
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO1,85-2,12-26,29
Klimasan Klima20,582,2921,27
Koç Holding18,85-0,53-7,84
Konfrut Gıda16,902,050,00
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,851,55190,75
Konya Çimento835,007,83-26,11
Koray GMYO6,173,7038,65
Kordsa Teknik Tekstil20,500,8931,83
Koza Altın122,200,6626,37
Koza Madencilik14,923,11-3,68
Körfez GMYO5,921,372,07
Kristal Kola1,940,00-50,51
Kron Telekomünikasyon53,40-1,1144,95
Kuştur Kuşadası Turizm278,10-4,4376,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,210,45-3,91
Kütahya Porselen45,063,49-10,68
Lider Faktoring2,822,92-17,30
Link Bilgisayar31,02-0,13-1,82
Logo Yazılım36,642,5817,66
Lokman Hekim Sağlık9,034,7625,97
Lüks Kadife49,00-0,9570,06
Makina Takım2,800,36-17,89
Marka Yatırım Holding4,90-2,20-23,79
Marmaris Altınyunus202,00-0,9881,82
Marshall256,90-0,81-16,24
Martı GMYO1,030,00-59,66
Martı Otel2,09-1,42-1,88
Matriks Bilgi Dağıtım34,26-0,29

Mavi Giyim55,250,825,84
Mazhar Zorlu Holding40,10-3,9327,38
Mega Polietilen8,093,595,61
Menderes Tekstil2,111,44-31,72
Mercan Kimya9,58-0,52

Merit Turizm17,302,1367,00
Merko Gıda5,18-1,89-40,05
Metemtur Yatırım6,08-0,33-24,80
Metro Holding1,710,00-17,79
Metro Petrol ve Tesisleri2,270,44-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,81-1,63-22,32
Migros Ticaret33,200,91-22,43
Milpa4,08-1,21-11,30
Mistral GMYO4,63-1,28-1,70
MLP Sağlık21,78-0,099,61
MMC San. ve Tic. Yat.6,802,2647,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,89-1,57-41,86
Mondi Tire Kutsan6,43-0,31-15,39
Naturel Enerji37,000,544,20
Naturelgaz8,240,24

Net Holding4,460,2230,03
Netaş Telekom.20,902,15-25,57
Niğbaş Niğde Beton10,853,53-79,13
Nuh Çimento41,70-3,47-13,18
Nurol GMYO12,280,0068,45
Odaş Elektrik1,963,70-49,74
Orge Enerji Elektrik5,932,6028,56
Orma Orman Mahsulleri29,50-3,28100,41
Osmanlı Menkul24,08-2,11-22,17
Ostim Endüstriyel Yat2,290,44-16,84
Otokar290,600,80-4,50
Oyak Çimento7,05-0,84-19,70
Oyak Yat. Ort.7,58-0,269,82
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,340,16

Oylum Sınai Yatırımlar4,052,79-14,01
Özak GMYO4,060,50-20,39
Özbal Çelik Boru12,249,9786,87
Özderici GMYO1,600,63-27,93
Özerden Plastik9,420,114,67
Pamukova Elektrik33,980,9559,38
Panora GMYO6,170,651,02
Papilon Savunma15,044,59-33,92
Park Elek.Madencilik4,890,41-8,94
Parsan30,041,0823,62
Pegasus78,65-1,695,43
Peker GMYO1,012,02-55,35
Penguen Gıda3,233,53-36,04
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,02-0,25

Pera GMYO1,431,42-18,37
Pergamon Dış Ticaret22,701,7023,85
Petkim5,49-1,9610,24
Petrokent Turizm2.347,30-2,19158,97
Pınar Et ve Un18,422,05-15,83
Pınar Su7,200,42-3,10
Pınar Süt18,580,98-17,60
Plastikkart14,38-0,76-0,48
Polisan Holding2,70-0,37-29,77
Politeknik Metal348,00-1,69-14,23
Prizma Press Matbaacılık4,441,37-18,98
QNB Finans Fin. Kir.91,956,67-26,62
QNB Finansbank44,969,66-36,09
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,060,07

Ral Yatırım Holding3,310,00-25,45
Ray Sigorta9,859,93-36,25
Reysaş GMYO3,872,38-28,99
Reysaş Lojistik3,80-0,78-26,56
Rhea Girişim2,05-0,49-44,89
Rodrigo Tekstil17,604,1428,37
Royal Halı3,30-4,07-4,07
RTA Laboratuvarları20,029,94-33,88
Sabancı Holding9,28-0,75-15,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,481,36-31,25
Sanel Mühendislik4,330,2326,61
Sanifoam Sünger15,244,0312,06
Sanko Pazarlama10,253,9610,60
Saray Matbaacılık5,900,00-32,73
Sarkuysan13,40-0,6754,07
Sasa Polyester31,24-2,74108,48
Say Yenilenebilir Enerji26,041,80205,99
Sekuro Plastik21,52-0,4654,15
Selçuk Ecza Deposu8,903,13-33,74
Selçuk Gıda4,44-2,84-10,84
Senkron Güvenlik30,904,7517,67
Serve Film Prodüksiyon14,200,00-11,25
Servet GMYO82,851,045,68
Seyitler Kimya13,680,811,61
Silverline Endüstri5,242,54-39,07
Sinpaş GMYO3,98-0,50-4,78
Smartiks Yazılım5,680,00-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii23,361,39-11,30
Söktaş4,65-1,27-8,64
Sönmez Filament37,980,48-45,90
Sönmez Pamuklu13,69-6,81-42,96
Sumaş Suni Tahta58,00-1,6913,17
Şeker Fin. Kir.6,61-0,153,28
Şekerbank1,10-0,90-27,15
Şişe Cam8,010,6311,88
Şok Marketler Ticaret11,52-0,26-8,72
T. Halk Bankası5,23-0,76-5,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,900,48-32,71
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg17,100,06-5,37
Taç Tarım Ürünleri25,52-3,77142,36
Tat Gıda8,341,34-27,86
TAV Havalimanları27,26-2,1527,98
Taze Kuru Gıda185,209,98-14,38
Tek-Art Turizm1,75-1,13-13,37
Tekfen Holding15,491,91-5,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,831,04-21,13
Temapol Polimer Plastik16,452,8843,04
TGS Dış Ticaret12,154,29-4,41
Tofaş Oto. Fab.30,36-2,00-1,78
Torunlar GMYO3,22-0,92-17,44
Trabzon Liman31,96-0,06-0,50
Trabzonspor Sportif2,66-2,929,02
Trend GMYO7,342,66-41,61
TSKB GMYO3,383,68-41,22
Tuğçelik11,3310,0040,22
Tukaş6,931,61-28,48
Turcas Petrol3,631,40-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,48-0,73

Turkcell16,860,067,43
Tümosan Motor ve Traktör18,21-3,1429,42
Tüpraş100,20-0,30-7,22
Türk Hava Yolları14,56-1,3612,78
Türk İlaç Serum30,94-1,40

Türk Prysmian Kablo12,45-2,813,21
Türk Telekom6,97-1,27-16,18
Türk Traktör172,90-0,061,48
Türker Proje Gayrimenkul135,200,4519,75
Türkiye Sigorta4,91-1,60-20,53
Ufuk Yatırım13,001,56-2,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,21-2,09-0,71
Ulusoy Elektrik56,75-0,5310,52
Ulusoy Un Sanayi4,81-1,64-5,47
Umpaş Holding1,35-10,00-48,28
Uşak Seramik2,030,00-13,25
Utopya Turizm21,80-1,18-43,81
Uzertaş Boya40,00-2,06-29,33
Ülker Bisküvi21,820,46-2,23
Ünlü Yatırım Holding5,27-1,31

Vakıf Fin. Kir.11,629,93172,77
Vakıf GMYO1,673,73-30,38
Vakıf Yat. Ort.7,339,90-0,41
Vakıflar Bankası3,64-0,27-22,72
Vakko Tekstil13,40-1,33113,84
Vanet Gıda4,880,83-36,87
Verusa Holding48,84-2,058,29
Verusaturk Girisim22,38-2,9571,10
Vestel31,201,8348,15
Vestel Beyaz Eşya47,300,2119,00
Viking Kağıt5,381,51-40,22
Yapı ve Kredi Bank.2,18-0,91-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,36-3,80-18,88
Yataş13,292,86-8,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,99-2,92-9,32
Yeni Gimat GMYO14,010,6520,86
Yeşil GMYO1,145,56-17,39
Yeşil Yapı1,296,61-29,89
Yeşil Yatırım Holding2,189,55-49,02
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,00-3,57-13,46
Yonga Mobilya22,960,00-22,92
Yükselen Çelik5,03-1,95-3,86
Yünsa11,541,76-16,93
Ziraat Gayrimenkul1,610,63

Zorlu Enerji1,890,00-31,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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