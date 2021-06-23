Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.700,00
|3,67
|-9,38
|İş Bankası (C)
|5,19
|-0,95
|-23,59
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,03
|-0,33
|-21,50
|İş Girişim
|9,56
|-7,09
|-49,55
|İş GMYO
|2,01
|0,00
|-20,87
|İş Y. Men. Değ.
|14,25
|-0,42
|-14,14
|İş Yat. Ort.
|2,93
|0,00
|-12,88
|İşbir Holding
|6.100,00
|1,67
|122,82
|Işık Plastik
|30,48
|1,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|0,00
|-25,44
|İttifak Holding
|1,52
|0,66
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|18,18
|-1,14
|1,00
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|2,73
|-31,71
|İzmir Fırça
|5,70
|2,89
|2,52
|Jantsa Jant Sanayi
|80,95
|-0,06
|95,30
|Kafein Yazılım
|27,80
|5,62
|30,27
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,80
|-0,25
|Kaplamin
|19,10
|-0,05
|-43,49
|Kardemir (A)
|6,12
|-2,24
|2,86
|Kardemir (B)
|6,11
|-0,33
|15,94
|Kardemir (D)
|6,65
|-2,21
|15,05
|Karel Elektronik
|31,50
|0,38
|36,60
|Karsan Otomotiv
|3,72
|0,81
|14,46
|Karsu Tekstil
|8,02
|1,13
|-6,20
|Kartonsan
|55,90
|4,19
|-40,96
|Katmerciler Ekipman
|3,41
|0,59
|10,71
|Kent Gıda
|243,20
|10,00
|-31,61
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|6,26
|-30,40
|Kervan Gıda
|14,75
|0,27
|11,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|0,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,85
|-2,12
|-26,29
|Klimasan Klima
|20,58
|2,29
|21,27
|Koç Holding
|18,85
|-0,53
|-7,84
|Konfrut Gıda
|16,90
|2,05
|0,00
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,85
|1,55
|190,75
|Konya Çimento
|835,00
|7,83
|-26,11
|Koray GMYO
|6,17
|3,70
|38,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,50
|0,89
|31,83
|Koza Altın
|122,20
|0,66
|26,37
|Koza Madencilik
|14,92
|3,11
|-3,68
|Körfez GMYO
|5,92
|1,37
|2,07
|Kristal Kola
|1,94
|0,00
|-50,51
|Kron Telekomünikasyon
|53,40
|-1,11
|44,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|278,10
|-4,43
|76,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|0,45
|-3,91
|Kütahya Porselen
|45,06
|3,49
|-10,68
|Lider Faktoring
|2,82
|2,92
|-17,30
|Link Bilgisayar
|31,02
|-0,13
|-1,82
|Logo Yazılım
|36,64
|2,58
|17,66
|Lokman Hekim Sağlık
|9,03
|4,76
|25,97
|Lüks Kadife
|49,00
|-0,95
|70,06
|Makina Takım
|2,80
|0,36
|-17,89
|Marka Yatırım Holding
|4,90
|-2,20
|-23,79
|Marmaris Altınyunus
|202,00
|-0,98
|81,82
|Marshall
|256,90
|-0,81
|-16,24
|Martı GMYO
|1,03
|0,00
|-59,66
|Martı Otel
|2,09
|-1,42
|-1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,26
|-0,29
|Mavi Giyim
|55,25
|0,82
|5,84
|Mazhar Zorlu Holding
|40,10
|-3,93
|27,38
|Mega Polietilen
|8,09
|3,59
|5,61
|Menderes Tekstil
|2,11
|1,44
|-31,72
|Mercan Kimya
|9,58
|-0,52
|Merit Turizm
|17,30
|2,13
|67,00
|Merko Gıda
|5,18
|-1,89
|-40,05
|Metemtur Yatırım
|6,08
|-0,33
|-24,80
|Metro Holding
|1,71
|0,00
|-17,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|0,44
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|-1,63
|-22,32
|Migros Ticaret
|33,20
|0,91
|-22,43
|Milpa
|4,08
|-1,21
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,63
|-1,28
|-1,70
|MLP Sağlık
|21,78
|-0,09
|9,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,80
|2,26
|47,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,89
|-1,57
|-41,86
|Mondi Tire Kutsan
|6,43
|-0,31
|-15,39
|Naturel Enerji
|37,00
|0,54
|4,20
|Naturelgaz
|8,24
|0,24
|Net Holding
|4,46
|0,22
|30,03
|Netaş Telekom.
|20,90
|2,15
|-25,57
|Niğbaş Niğde Beton
|10,85
|3,53
|-79,13
|Nuh Çimento
|41,70
|-3,47
|-13,18
|Nurol GMYO
|12,28
|0,00
|68,45
|Odaş Elektrik
|1,96
|3,70
|-49,74
|Orge Enerji Elektrik
|5,93
|2,60
|28,56
|Orma Orman Mahsulleri
|29,50
|-3,28
|100,41
|Osmanlı Menkul
|24,08
|-2,11
|-22,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|0,44
|-16,84
|Otokar
|290,60
|0,80
|-4,50
|Oyak Çimento
|7,05
|-0,84
|-19,70
|Oyak Yat. Ort.
|7,58
|-0,26
|9,82
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,34
|0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|2,79
|-14,01
|Özak GMYO
|4,06
|0,50
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|12,24
|9,97
|86,87
|Özderici GMYO
|1,60
|0,63
|-27,93
|Özerden Plastik
|9,42
|0,11
|4,67
|Pamukova Elektrik
|33,98
|0,95
|59,38
|Panora GMYO
|6,17
|0,65
|1,02
|Papilon Savunma
|15,04
|4,59
|-33,92
|Park Elek.Madencilik
|4,89
|0,41
|-8,94
|Parsan
|30,04
|1,08
|23,62
|Pegasus
|78,65
|-1,69
|5,43
|Peker GMYO
|1,01
|2,02
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,23
|3,53
|-36,04
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,02
|-0,25
|Pera GMYO
|1,43
|1,42
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,70
|1,70
|23,85
|Petkim
|5,49
|-1,96
|10,24
|Petrokent Turizm
|2.347,30
|-2,19
|158,97
|Pınar Et ve Un
|18,42
|2,05
|-15,83
|Pınar Su
|7,20
|0,42
|-3,10
|Pınar Süt
|18,58
|0,98
|-17,60
|Plastikkart
|14,38
|-0,76
|-0,48
|Polisan Holding
|2,70
|-0,37
|-29,77
|Politeknik Metal
|348,00
|-1,69
|-14,23
|Prizma Press Matbaacılık
|4,44
|1,37
|-18,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,95
|6,67
|-26,62
|QNB Finansbank
|44,96
|9,66
|-36,09
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,06
|0,07
|Ral Yatırım Holding
|3,31
|0,00
|-25,45
|Ray Sigorta
|9,85
|9,93
|-36,25
|Reysaş GMYO
|3,87
|2,38
|-28,99
|Reysaş Lojistik
|3,80
|-0,78
|-26,56
|Rhea Girişim
|2,05
|-0,49
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|17,60
|4,14
|28,37
|Royal Halı
|3,30
|-4,07
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,02
|9,94
|-33,88
|Sabancı Holding
|9,28
|-0,75
|-15,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,48
|1,36
|-31,25
|Sanel Mühendislik
|4,33
|0,23
|26,61
|Sanifoam Sünger
|15,24
|4,03
|12,06
|Sanko Pazarlama
|10,25
|3,96
|10,60
|Saray Matbaacılık
|5,90
|0,00
|-32,73
|Sarkuysan
|13,40
|-0,67
|54,07
|Sasa Polyester
|31,24
|-2,74
|108,48
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,04
|1,80
|205,99
|Sekuro Plastik
|21,52
|-0,46
|54,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|3,13
|-33,74
|Selçuk Gıda
|4,44
|-2,84
|-10,84
|Senkron Güvenlik
|30,90
|4,75
|17,67
|Serve Film Prodüksiyon
|14,20
|0,00
|-11,25
|Servet GMYO
|82,85
|1,04
|5,68
|Seyitler Kimya
|13,68
|0,81
|1,61
|Silverline Endüstri
|5,24
|2,54
|-39,07
|Sinpaş GMYO
|3,98
|-0,50
|-4,78
|Smartiks Yazılım
|5,68
|0,00
|-35,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,36
|1,39
|-11,30
|Söktaş
|4,65
|-1,27
|-8,64
|Sönmez Filament
|37,98
|0,48
|-45,90
|Sönmez Pamuklu
|13,69
|-6,81
|-42,96
|Sumaş Suni Tahta
|58,00
|-1,69
|13,17
|Şeker Fin. Kir.
|6,61
|-0,15
|3,28
|Şekerbank
|1,10
|-0,90
|-27,15
|Şişe Cam
|8,01
|0,63
|11,88
|Şok Marketler Ticaret
|11,52
|-0,26
|-8,72
|T. Halk Bankası
|5,23
|-0,76
|-5,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,90
|0,48
|-32,71
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|17,10
|0,06
|-5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|25,52
|-3,77
|142,36
|Tat Gıda
|8,34
|1,34
|-27,86
|TAV Havalimanları
|27,26
|-2,15
|27,98
|Taze Kuru Gıda
|185,20
|9,98
|-14,38
|Tek-Art Turizm
|1,75
|-1,13
|-13,37
|Tekfen Holding
|15,49
|1,91
|-5,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,83
|1,04
|-21,13
|Temapol Polimer Plastik
|16,45
|2,88
|43,04
|TGS Dış Ticaret
|12,15
|4,29
|-4,41
|Tofaş Oto. Fab.
|30,36
|-2,00
|-1,78
|Torunlar GMYO
|3,22
|-0,92
|-17,44
|Trabzon Liman
|31,96
|-0,06
|-0,50
|Trabzonspor Sportif
|2,66
|-2,92
|9,02
|Trend GMYO
|7,34
|2,66
|-41,61
|TSKB GMYO
|3,38
|3,68
|-41,22
|Tuğçelik
|11,33
|10,00
|40,22
|Tukaş
|6,93
|1,61
|-28,48
|Turcas Petrol
|3,63
|1,40
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,48
|-0,73
|Turkcell
|16,86
|0,06
|7,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,21
|-3,14
|29,42
|Tüpraş
|100,20
|-0,30
|-7,22
|Türk Hava Yolları
|14,56
|-1,36
|12,78
|Türk İlaç Serum
|30,94
|-1,40
|Türk Prysmian Kablo
|12,45
|-2,81
|3,21
|Türk Telekom
|6,97
|-1,27
|-16,18
|Türk Traktör
|172,90
|-0,06
|1,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,20
|0,45
|19,75
|Türkiye Sigorta
|4,91
|-1,60
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|13,00
|1,56
|-2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,21
|-2,09
|-0,71
|Ulusoy Elektrik
|56,75
|-0,53
|10,52
|Ulusoy Un Sanayi
|4,81
|-1,64
|-5,47
|Umpaş Holding
|1,35
|-10,00
|-48,28
|Uşak Seramik
|2,03
|0,00
|-13,25
|Utopya Turizm
|21,80
|-1,18
|-43,81
|Uzertaş Boya
|40,00
|-2,06
|-29,33
|Ülker Bisküvi
|21,82
|0,46
|-2,23
|Ünlü Yatırım Holding
|5,27
|-1,31
|Vakıf Fin. Kir.
|11,62
|9,93
|172,77
|Vakıf GMYO
|1,67
|3,73
|-30,38
|Vakıf Yat. Ort.
|7,33
|9,90
|-0,41
|Vakıflar Bankası
|3,64
|-0,27
|-22,72
|Vakko Tekstil
|13,40
|-1,33
|113,84
|Vanet Gıda
|4,88
|0,83
|-36,87
|Verusa Holding
|48,84
|-2,05
|8,29
|Verusaturk Girisim
|22,38
|-2,95
|71,10
|Vestel
|31,20
|1,83
|48,15
|Vestel Beyaz Eşya
|47,30
|0,21
|19,00
|Viking Kağıt
|5,38
|1,51
|-40,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|-0,91
|-27,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,36
|-3,80
|-18,88
|Yataş
|13,29
|2,86
|-8,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,99
|-2,92
|-9,32
|Yeni Gimat GMYO
|14,01
|0,65
|20,86
|Yeşil GMYO
|1,14
|5,56
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,29
|6,61
|-29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|2,18
|9,55
|-49,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|-3,57
|-13,46
|Yonga Mobilya
|22,96
|0,00
|-22,92
|Yükselen Çelik
|5,03
|-1,95
|-3,86
|Yünsa
|11,54
|1,76
|-16,93
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,89
|0,00
|-31,77
(Son)
Kaynak: AA
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