Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|0,00
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|5,70
|-1,55
|78,41
|Adana Çimento (A)
|6,94
|1,46
|45,91
|Adana Çimento (B)
|4,85
|0,62
|50,36
|Adana Çimento (C)
|1,87
|1,63
|51,90
|Adel Kalemcilik
|16,25
|-3,73
|58,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|4,04
|-11,97
|Afyon Çimento
|4,87
|2,10
|6,10
|Ak Enerji
|0,90
|1,12
|42,86
|Akbank
|7,72
|-0,52
|31,18
|Akçansa
|7,20
|0,42
|10,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|3,33
|-22,89
|Akfen GMYO
|2,92
|1,74
|76,97
|Akın Tekstil
|11,59
|-0,34
|27,85
|Akiş GMYO
|3,72
|-1,59
|63,23
|Akmerkez GMYO
|22,58
|0,98
|56,44
|Aksa
|12,03
|0,59
|81,32
|Aksa Enerji
|3,62
|-1,09
|35,07
|Aksigorta
|5,40
|0,37
|72,01
|Aksu Enerji
|11,42
|1,51
|47,93
|Alarko Carrıer
|42,58
|0,66
|8,18
|Alarko GMYO
|73,10
|-1,22
|73,12
|Alarko Holding
|4,93
|2,28
|152,78
|Albaraka Türk
|1,34
|1,52
|9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,19
|-0,09
|94,27
|Alkim Kağıt
|4,80
|-0,62
|33,55
|Alkim Kimya
|33,20
|-1,13
|54,13
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,84
|3,15
|185,04
|Anadolu Cam
|3,58
|2,87
|39,59
|Anadolu Efes
|21,40
|0,47
|6,61
|Anadolu Grubu Holding
|15,57
|-0,57
|53,64
|Anadolu Hayat Emek.
|6,05
|-0,82
|6,24
|Anadolu Isuzu
|12,13
|12,42
|96,28
|Anadolu Sigorta
|4,38
|0,23
|11,57
|Anel Elektrik
|2,84
|2,90
|75,31
|Arçelik
|20,18
|0,00
|27,80
|Arena Bilgisayar
|6,17
|-0,16
|39,91
|Armada Bilgisayar
|11,61
|0,35
|24,97
|Arsan Tekstil
|3,46
|3,59
|113,58
|Artı Yatırım Holding
|0,85
|0,00
|-2,30
|Aselsan
|18,69
|-0,80
|-21,97
|Aslan Çimento
|34,84
|0,40
|23,72
|Ata GMYO
|3,98
|0,25
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,58
|0,00
|20,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|1,03
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|0,86
|36,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,15
|0,18
|67,22
|Avrasya GMYO
|1,52
|2,01
|72,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,60
|-1,23
|48,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,50
|0,01
|2,90
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|3,03
|-30,04
|Ayen Enerji
|2,96
|-0,34
|64,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,81
|0,56
|31,60
|Aygaz
|12,27
|-0,97
|23,39
|Bagfaş
|13,38
|0,98
|177,59
|Bak Ambalaj
|6,98
|0,00
|48,25
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,06
|3,00
|64,14
|Banvit
|15,88
|0,70
|47,17
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|2,08
|21,29
|Batı Çimento
|3,48
|1,46
|44,40
|Batısöke Çimento
|1,16
|1,75
|6,42
|Bera Holding
|3,67
|-1,87
|78,16
|Berkosan Yalıtım
|2,23
|-1,33
|23,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|2,15
|46,91
|Beyaz Filo
|2,99
|-0,33
|9,52
|Beymen Perakende Yat.
|13,65
|-0,36
|246,45
|Bilici Yatırım
|3,34
|-0,89
|164,12
|Bim Mağazalar
|44,38
|0,00
|4,97
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,08
|-3,57
|-7,69
|Bizim Mağazaları
|9,73
|1,46
|43,09
|Bolu Çimento
|3,26
|3,49
|5,58
|Bomonti Elektrik
|1,60
|-1,84
|233,33
|Borusan Mannesmann
|9,21
|0,00
|31,40
|Borusan Yat. Paz.
|38,06
|0,00
|5,06
|Bosch Fren Sistemleri
|218,70
|0,64
|43,15
|Bossa
|7,84
|4,95
|86,48
|Brisa
|7,68
|0,92
|21,33
|Burçelik
|5,12
|-1,16
|59,50
|Burçelik Vana
|4,55
|2,25
|207,43
|Bursa Çimento
|5,60
|0,36
|27,27
|Carrefoursa
|4,15
|-2,12
|19,25
|Ceo Event Medya
|9,23
|0,33
|Coca Cola İçecek
|34,70
|-1,42
|17,37
|Cosmos Yat. Holding
|1,55
|-1,90
|59,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,93
|0,52
|85,58
|Çelebi
|97,40
|0,62
|66,93
|Çelik Halat
|5,99
|1,35
|10,87
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,65
|61,84
|Çemtaş
|7,29
|1,25
|22,24
|Çimbeton
|33,44
|0,12
|16,92
|Çimentaş
|13,72
|0,15
|8,03
|Çimsa
|7,75
|2,11
|2,65
|Çuhadaroğlu Metal
|2,82
|0,36
|58,43
|Dagi Giyim
|2,18
|2,83
|75,81
|Dagi Yatırım Holding
|1,80
|2,86
|78,22
|Dardanel
|1,96
|1,55
|78,18
|Datagate Bilgisayar
|8,03
|2,16
|87,62
|Demısaş Döküm
|2,74
|0,00
|19,25
|Denge Holding
|1,53
|-4,38
|31,90
|Deniz GMYO
|3,92
|0,51
|28,95
|Denizli Cam
|6,21
|-0,64
|19,24
|Derimod
|4,69
|0,21
|66,94
|Derlüks Deri
|3,00
|3,09
|Desa Deri
|3,22
|2,55
|86,13
|Despec Bilgisayar
|3,50
|1,16
|28,13
|Deva Holding
|7,94
|-0,75
|141,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,11
|-4,31
|42,31
|Ditaş Doğan
|8,31
|0,85
|62,34
|DO-CO
|517,90
|0,76
|9,28
|Doğan Burda
|4,77
|-0,42
|58,47
|Doğan Holding
|1,72
|-1,15
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,46
|0,69
|19,67
|Doğusan
|1,79
|-0,56
|-17,30
|Doğuş GMYO
|3,87
|-0,51
|83,41
|Doğuş Otomotiv
|8,78
|-1,35
|102,30
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|-1,69
|255,83
|Duran Doğan Basım
|10,30
|0,10
|101,96
|Dyo Boya
|4,27
|0,23
|47,24
|Eczacıbaşı İlaç
|3,34
|3,09
|37,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,39
|1,08
|46,66
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|54,55
|Ege Endüstri
|476,20
|-0,10
|53,05
|Ege Gübre
|46,10
|10,55
|122,85
|Ege Profil
|11,62
|0,17
|38,37
|Ege Seramik
|3,37
|0,30
|13,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,30
|-0,56
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,52
|8,33
|57,58
|Emek Elektrik
|1,38
|2,22
|40,82
|Eminiş Ambalaj
|1,50
|2,04
|28,21
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,00
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,19
|-1,10
|52,70
|Enka İnşaat
|5,75
|-0,35
|32,55
|Erbosan
|22,56
|3,30
|48,38
|Ereğli Demir Çelik
|7,82
|-1,01
|28,16
|Ersu Gıda
|1,93
|-3,02
|109,78
|Escort Teknoloji
|1,08
|-4,42
|42,11
|Etiler Gıda
|2,90
|0,00
|36,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,38
|-2,82
|96,03
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,11
|1,83
|74,82
|Euro Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|75,55
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|0,00
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,38
|0,46
|122,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,39
|0,30
|27,44
|F-M İzmit Piston
|22,92
|-0,61
|49,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,40
|-1,35
|185,90
|Ford Otosan
|63,30
|0,40
|35,68
|Formet Çelik Kapı
|5,55
|-0,89
|449,15
|Frigo Pak Gıda
|12,27
|9,95
|621,76
|Galatasaray Sportif
|1,75
|-0,57
|41,13
|Garanti Bankası
|9,98
|-0,30
|25,38
|Garanti Faktoring
|3,44
|0,58
|73,74
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,93
|0,17
|94,21
|Gedik Yatırım Holding
|7,83
|-1,63
|233,19
|Gediz Ambalaj
|6,00
|1,01
|48,36
|Gentaş
|1,86
|1,64
|35,51
|Gersan Elektrik
|2,84
|2,53
|16,38
|Global Men. Değ.
|1,35
|0,00
|187,23
|Global Yat. Holding
|4,09
|-0,24
|36,79
|Good-Year
|3,15
|0,00
|-5,07
|Göltaş Çimento
|15,65
|2,56
|27,81
|Gözde Girişim
|4,00
|-0,99
|49,81
|GSD Denizcilik
|2,08
|-0,95
|80,87
|GSD Holding
|1,08
|0,00
|35,00
|Gübre Fabrik.
|6,38
|-1,69
|115,54
|Güler Yat. Holding
|1,74
|-1,14
|62,62
|Güneş Sigorta
|1,90
|0,00
|35,50
|Halk GMYO
|1,06
|0,00
|64,77
|Halk Sigorta
|1,45
|0,69
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,58
|-0,18
|61,82
|Hedef Girişim
|1,90
|1,60
|63,79
|Hektaş
|6,96
|0,58
|101,06
|HUB Girişim
|12,48
|5,32
|563,83
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|0,00
|64,52
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|1,21
|1,62
|İdealist Danışmanlık
|3,36
|0,30
|-42,51
|İdealist GMYO
|3,05
|5,90
|87,12
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-5,68
|561,31
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|1,27
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|4,28
|3,13
|601,64
|İhlas Holding
|0,64
|3,23
|100,00
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-6,67
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|9,49
|2,48
|70,42
|Info Yatırım
|4,70
|-1,67
|356,31
|İntema
|8,51
|-3,84
|41,91
|İpek Doğal Enerji
|6,44
|0,31
|19,93
|İskenderun Demir Çelik
|6,86
|0,88
|46,31
(Sürecek)