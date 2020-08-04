Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,58 2,58 92,47
Acıpayam Selüloz 9,45 0,00 49,65
Adel Kalemcilik 16,95 0,30 7,96
Adese Alışveriş Ticaret 2,18 0,46 52,63
Afyon Çimento 4,28 0,71 87,86
Ak Enerji 1,76 -1,68 61,47
Akbank 5,21 -0,57 -35,76
Akçansa 12,26 -4,07 26,46
Akdeniz Yatırım Hold. 6,91 4,38 227,49
Akfen GMYO 3,58 -1,65 -11,60
Akın Tekstil 16,57 1,78 20,16
Akiş GMYO 3,22 -2,13 2,79
Akmerkez GMYO 46,82 9,96 108,97
Aksa 7,25 -2,03 3,52
Aksa Enerji 5,29 -3,47 39,21
Aksigorta 7,35 -2,52 35,66
Aksu Enerji 10,67 -1,66 -28,24
Alarko Carrıer 88,00 -2,76 47,34
Alarko GMYO 16,13 -2,71 9,74
Alarko Holding 5,42 -0,18 -8,91
Albaraka Türk 1,62 1,89 5,88
Alcatel Lucent Teletaş 20,08 0,96 66,78
Alkim Kağıt 12,93 -2,12 138,57
Alkim Kimya 13,28 -0,23 114,13
Altınyağ 1,27 2,42 209,76
Altınyunus Çeşme 40,44 0,00 304,80
Anadolu Cam 4,87 0,21 14,21
Anadolu Efes 19,29 -0,36 -9,34
Anadolu Grubu Holding 18,32 -1,40 4,15
Anadolu Hayat Emek. 7,93 -2,34 30,32
Anadolu Isuzu 14,72 -2,45 20,95
Anadolu Sigorta 6,22 -2,66 49,75
Anel Elektrik 5,24 -3,53 63,48
Arçelik 23,56 2,08 13,05
ARD Bilişim Teknolojileri 28,36 -2,14
Arena Bilgisayar 23,50 2,09 222,58
Armada Bilgisayar 23,56 0,86 43,75
Arsan Tekstil 5,35 -0,56 49,44
Artı Yatırım Holding 1,72 0,58 112,35
Aselsan 35,82 1,59 71,57
Ata GMYO 3,45 0,58 -23,84
Atakule GMYO 2,51 1,21 30,73
Atlantis Yatırım Holding 2,10 3,45 110,00
Atlas Yat. Ort. 3,35 9,48 132,64
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,51 -1,10 0,78
Avrasya GMYO 2,34 -2,50 54,97
Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 0,45 23,63
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,00 12,80
Avrupa Yatırım Holding 1,82 1,11 18,18
Ayen Enerji 5,27 -3,66 51,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,90 8,17 123,74
Aygaz 12,45 -1,43 2,50
Bagfaş 17,17 1,66 2,08
Bak Ambalaj 9,72 -2,90 32,24
Balatacılar Balatacılık 2,00 3,09 61,29
Bantaş Ambalaj 3,97 -0,75 57,54
Banvit 25,58 1,43 37,75
Baştaş Başkent Çimento 4,24 1,19 63,71
Batı Çimento 4,04 -3,81 22,05
Batısöke Çimento 1,83 1,10 39,69
Bayrak Taban Sanayi 6,65 -3,06
Bera Holding 7,92 -3,41 105,71
Berkosan Yalıtım 4,14 -1,90 51,09
Beşiktaş Futbol Yat. 3,21 9,93 31,02
Beyaz Filo 3,87 1,84 23,65
Bilici Yatırım 8,06 -0,62 87,46
Bim Mağazalar 68,55 -4,06 48,35
Birko Mensucat 0,47 0,00 51,61
Birlik Mensucat 1,96 9,50 71,93
Bizim Mağazaları 16,61 -2,29 48,70
Bomonti Elektrik 8,00 7,38 525,00
Borusan Mannesmann 13,94 0,50 21,75
Borusan Yat. Paz. 89,25 -1,00 48,96
Bosch Fren Sistemleri 954,20 -10,00 231,57
Bossa 9,73 0,72 20,72
Brisa 11,00 -3,25 17,28
Burçelik 34,46 9,96 493,12
Burçelik Vana 94,45 9,95 872,71
Bursa Çimento 6,04 0,50 50,87
Carrefoursa 7,34 1,10 55,84
Casa Emtia Petrol 25,90 3,19 175,83
Ceo Event Medya 4,90 9,37 33,80
Coca Cola İçecek 43,44 -2,64 14,74
Cosmos Yat. Holding 3,07 0,66 50,49
Credıtwest Faktorıng 4,84 -1,22 68,06
Çelebi 77,15 1,92 -24,44
Çelik Halat 13,19 4,52 102,92
Çemaş Döküm 1,64 -1,20 30,83
Çemtaş 11,69 -2,99 43,81
Çimbeton 78,85 -0,19 91,11
Çimentaş 26,74 -0,30 78,27
Çimsa 11,51 -0,95 26,76
Çuhadaroğlu Metal 4,10 -0,97 28,53
Dagi Giyim 7,50 0,00 200,00
Dagi Yatırım Holding 7,30 -1,22 223,01
Dardanel 12,50 1,63 229,82
Datagate Bilgisayar 9,43 -5,89 20,74
Demısaş Döküm 5,41 -0,92 55,46
Denge Holding 2,15 5,91 56,93
Deniz GMYO 8,91 -0,67 76,44
Denizli Cam 7,30 -0,68 -12,47
Derimod 7,19 3,60 0,70
Derlüks Deri 7,66 9,90 89,33
Desa Deri 8,69 10,00 91,41
Despec Bilgisayar 8,20 -3,53 93,40
Deva Holding 20,08 -4,92 124,92
Diriteks Diriliş Tekstil 1,52 0,00 94,87
Ditaş Doğan 28,00 -2,03 194,27
DO-CO 367,60 2,71 -34,82
Doğan Burda 29,64 9,94 388,30
Doğan Holding 2,10 -0,47 16,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,04 8,57 84,24
Doğusan 2,98 -1,97 43,27
Doğuş GMYO 8,35 -4,90 84,33
Doğuş Otomotiv 16,63 -2,18 74,68
Döktaş Dökümcülük 37,44 9,99 18,31
Duran Doğan Basım 17,87 2,70 27,28
Dyo Boya 6,80 -3,13 38,78
Eczacıbaşı İlaç 6,25 -0,95 71,20
Eczacıbaşı Yatırım 15,41 -0,58 59,98
Edip Gayrimenkul 2,55 -2,30 83,45
Ege Endüstri 733,40 0,62 30,37
Ege Gübre 101,90 -4,77 106,71
Ege Profil 16,06 6,36 34,17
Ege Seramik 5,25 -1,87 42,72
Egeli & Co Tarım Girişim 1,07 0,00 234,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,04 -0,95 166,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,76 0,00 280,00
Egeplast 15,20 1,00 21,60
Ekiz Kimya 9,29 0,00 1422,95
Emek Elektrik 2,85 0,35 79,25
Eminiş Ambalaj 3,70 0,00 143,42
Emlak Konut GMYO 2,23 -0,45 54,04
Enerjisa Enerji 8,29 0,00 23,07
Enka İnşaat 6,39 -1,54 14,48
Erbosan 23,76 0,00 -4,88
Ereğli Demir Çelik 7,78 1,83 -11,68
Ersu Gıda 4,22 -0,24 103,86
Escort Teknoloji 3,40 -3,13 144,60
Etiler Gıda 3,50 0,00 42,86
Euro Kapital Yat. Ort. 2,02 -1,46 25,95
Euro Trend Yat. Ort. 1,80 1,12 50,78
Euro Yat. Ort. 1,71 1,18 51,90
Euro Yatırım Holding 1,82 0,55 21,33
Fenerbahçe Futbol 14,38 6,99 -0,62
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,39 0,46 -3,94
F-M İzmit Piston 108,90 -8,10 129,93
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,05 -2,43 30,69
Ford Otosan 87,75 5,72 32,72
Formet Çelik Kapı 3,12 0,32 4,00
Frigo Pak Gıda 30,00 6,08 131,48
Galatasaray Sportif 2,65 6,85 30,54
Garanti Bankası 7,03 0,14 -36,89
Garanti Faktoring 10,34 10,00 167,18
Garanti Yat. Ort. 2,49 3,32 130,56
Gedik Y. Men. Değ. 9,04 -0,22 187,44
Gedik Yatırım Holding 22,04 -1,34 186,61
Gediz Ambalaj 13,16 -0,45 94,67
Gentaş 2,77 -0,36 34,33
Gersan Elektrik 6,37 -1,39 99,69
Global Men. Değ. 5,21 -1,14 177,13
Global Yat. Holding 4,72 1,07 -3,08
Good-Year 5,43 -1,27 34,07
Göltaş Çimento 20,70 -1,80 16,36
Gözde Girişim 5,55 -1,42 7,98
GSD Denizcilik 4,29 -2,28 67,58
GSD Holding 2,52 -1,95 69,13
Gübre Fabrik. 29,90 2,40 230,75
Güler Yat. Holding 13,78 -1,15 578,82
Güneş Sigorta 6,18 -1,12 183,49
Halk GMYO 2,62 4,38 115,22
Halk Sigorta 3,39 0,00 102,55
Hatay Tekstil 9,57 -0,31 42,12
Hedef Girişim 4,42 9,95 69,35
Hektaş 15,00 1,56 87,03
HUB Girişim 17,96 -1,64 91,30
Hürriyet Gzt. 1,60 -2,44 40,35
ICBC Turkey Bank 5,40 -0,74 2,47
İdealist Danışmanlık 4,80 6,43 44,58
İdealist GMYO 4,40 3,77 43,79
İhlas Ev Aletleri 2,12 -1,40 -32,27
İhlas Gayrimenkul 1,70 0,00 41,67
İhlas Gazetecilik 2,86 0,35 -37,00
İhlas Holding 0,89 -1,11 -2,20
İhlas Yayın Holding 1,51 -3,82 48,04
İndeks Bilgisayar 13,03 -2,03 38,92
Info Yatırım 7,89 3,68 62,26
İntema 13,05 -1,58 40,93
İpek Doğal Enerji 13,05 -0,23 69,04
İskenderun Demir Çelik 6,82 0,89 -12,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:19

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
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