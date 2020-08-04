Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,58
|2,58
|92,47
|Acıpayam Selüloz
|9,45
|0,00
|49,65
|Adel Kalemcilik
|16,95
|0,30
|7,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,18
|0,46
|52,63
|Afyon Çimento
|4,28
|0,71
|87,86
|Ak Enerji
|1,76
|-1,68
|61,47
|Akbank
|5,21
|-0,57
|-35,76
|Akçansa
|12,26
|-4,07
|26,46
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,91
|4,38
|227,49
|Akfen GMYO
|3,58
|-1,65
|-11,60
|Akın Tekstil
|16,57
|1,78
|20,16
|Akiş GMYO
|3,22
|-2,13
|2,79
|Akmerkez GMYO
|46,82
|9,96
|108,97
|Aksa
|7,25
|-2,03
|3,52
|Aksa Enerji
|5,29
|-3,47
|39,21
|Aksigorta
|7,35
|-2,52
|35,66
|Aksu Enerji
|10,67
|-1,66
|-28,24
|Alarko Carrıer
|88,00
|-2,76
|47,34
|Alarko GMYO
|16,13
|-2,71
|9,74
|Alarko Holding
|5,42
|-0,18
|-8,91
|Albaraka Türk
|1,62
|1,89
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,08
|0,96
|66,78
|Alkim Kağıt
|12,93
|-2,12
|138,57
|Alkim Kimya
|13,28
|-0,23
|114,13
|Altınyağ
|1,27
|2,42
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|40,44
|0,00
|304,80
|Anadolu Cam
|4,87
|0,21
|14,21
|Anadolu Efes
|19,29
|-0,36
|-9,34
|Anadolu Grubu Holding
|18,32
|-1,40
|4,15
|Anadolu Hayat Emek.
|7,93
|-2,34
|30,32
|Anadolu Isuzu
|14,72
|-2,45
|20,95
|Anadolu Sigorta
|6,22
|-2,66
|49,75
|Anel Elektrik
|5,24
|-3,53
|63,48
|Arçelik
|23,56
|2,08
|13,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,36
|-2,14
|Arena Bilgisayar
|23,50
|2,09
|222,58
|Armada Bilgisayar
|23,56
|0,86
|43,75
|Arsan Tekstil
|5,35
|-0,56
|49,44
|Artı Yatırım Holding
|1,72
|0,58
|112,35
|Aselsan
|35,82
|1,59
|71,57
|Ata GMYO
|3,45
|0,58
|-23,84
|Atakule GMYO
|2,51
|1,21
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|2,10
|3,45
|110,00
|Atlas Yat. Ort.
|3,35
|9,48
|132,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,51
|-1,10
|0,78
|Avrasya GMYO
|2,34
|-2,50
|54,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|0,45
|23,63
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,50
|0,00
|12,80
|Avrupa Yatırım Holding
|1,82
|1,11
|18,18
|Ayen Enerji
|5,27
|-3,66
|51,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,90
|8,17
|123,74
|Aygaz
|12,45
|-1,43
|2,50
|Bagfaş
|17,17
|1,66
|2,08
|Bak Ambalaj
|9,72
|-2,90
|32,24
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|3,09
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|3,97
|-0,75
|57,54
|Banvit
|25,58
|1,43
|37,75
|Baştaş Başkent Çimento
|4,24
|1,19
|63,71
|Batı Çimento
|4,04
|-3,81
|22,05
|Batısöke Çimento
|1,83
|1,10
|39,69
|Bayrak Taban Sanayi
|6,65
|-3,06
|Bera Holding
|7,92
|-3,41
|105,71
|Berkosan Yalıtım
|4,14
|-1,90
|51,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,21
|9,93
|31,02
|Beyaz Filo
|3,87
|1,84
|23,65
|Bilici Yatırım
|8,06
|-0,62
|87,46
|Bim Mağazalar
|68,55
|-4,06
|48,35
|Birko Mensucat
|0,47
|0,00
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,96
|9,50
|71,93
|Bizim Mağazaları
|16,61
|-2,29
|48,70
|Bomonti Elektrik
|8,00
|7,38
|525,00
|Borusan Mannesmann
|13,94
|0,50
|21,75
|Borusan Yat. Paz.
|89,25
|-1,00
|48,96
|Bosch Fren Sistemleri
|954,20
|-10,00
|231,57
|Bossa
|9,73
|0,72
|20,72
|Brisa
|11,00
|-3,25
|17,28
|Burçelik
|34,46
|9,96
|493,12
|Burçelik Vana
|94,45
|9,95
|872,71
|Bursa Çimento
|6,04
|0,50
|50,87
|Carrefoursa
|7,34
|1,10
|55,84
|Casa Emtia Petrol
|25,90
|3,19
|175,83
|Ceo Event Medya
|4,90
|9,37
|33,80
|Coca Cola İçecek
|43,44
|-2,64
|14,74
|Cosmos Yat. Holding
|3,07
|0,66
|50,49
|Credıtwest Faktorıng
|4,84
|-1,22
|68,06
|Çelebi
|77,15
|1,92
|-24,44
|Çelik Halat
|13,19
|4,52
|102,92
|Çemaş Döküm
|1,64
|-1,20
|30,83
|Çemtaş
|11,69
|-2,99
|43,81
|Çimbeton
|78,85
|-0,19
|91,11
|Çimentaş
|26,74
|-0,30
|78,27
|Çimsa
|11,51
|-0,95
|26,76
|Çuhadaroğlu Metal
|4,10
|-0,97
|28,53
|Dagi Giyim
|7,50
|0,00
|200,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,30
|-1,22
|223,01
|Dardanel
|12,50
|1,63
|229,82
|Datagate Bilgisayar
|9,43
|-5,89
|20,74
|Demısaş Döküm
|5,41
|-0,92
|55,46
|Denge Holding
|2,15
|5,91
|56,93
|Deniz GMYO
|8,91
|-0,67
|76,44
|Denizli Cam
|7,30
|-0,68
|-12,47
|Derimod
|7,19
|3,60
|0,70
|Derlüks Deri
|7,66
|9,90
|89,33
|Desa Deri
|8,69
|10,00
|91,41
|Despec Bilgisayar
|8,20
|-3,53
|93,40
|Deva Holding
|20,08
|-4,92
|124,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,52
|0,00
|94,87
|Ditaş Doğan
|28,00
|-2,03
|194,27
|DO-CO
|367,60
|2,71
|-34,82
|Doğan Burda
|29,64
|9,94
|388,30
|Doğan Holding
|2,10
|-0,47
|16,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,04
|8,57
|84,24
|Doğusan
|2,98
|-1,97
|43,27
|Doğuş GMYO
|8,35
|-4,90
|84,33
|Doğuş Otomotiv
|16,63
|-2,18
|74,68
|Döktaş Dökümcülük
|37,44
|9,99
|18,31
|Duran Doğan Basım
|17,87
|2,70
|27,28
|Dyo Boya
|6,80
|-3,13
|38,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,25
|-0,95
|71,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,41
|-0,58
|59,98
|Edip Gayrimenkul
|2,55
|-2,30
|83,45
|Ege Endüstri
|733,40
|0,62
|30,37
|Ege Gübre
|101,90
|-4,77
|106,71
|Ege Profil
|16,06
|6,36
|34,17
|Ege Seramik
|5,25
|-1,87
|42,72
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,07
|0,00
|234,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,04
|-0,95
|166,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|280,00
|Egeplast
|15,20
|1,00
|21,60
|Ekiz Kimya
|9,29
|0,00
|1422,95
|Emek Elektrik
|2,85
|0,35
|79,25
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|0,00
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|-0,45
|54,04
|Enerjisa Enerji
|8,29
|0,00
|23,07
|Enka İnşaat
|6,39
|-1,54
|14,48
|Erbosan
|23,76
|0,00
|-4,88
|Ereğli Demir Çelik
|7,78
|1,83
|-11,68
|Ersu Gıda
|4,22
|-0,24
|103,86
|Escort Teknoloji
|3,40
|-3,13
|144,60
|Etiler Gıda
|3,50
|0,00
|42,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,02
|-1,46
|25,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,80
|1,12
|50,78
|Euro Yat. Ort.
|1,71
|1,18
|51,90
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|0,55
|21,33
|Fenerbahçe Futbol
|14,38
|6,99
|-0,62
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,39
|0,46
|-3,94
|F-M İzmit Piston
|108,90
|-8,10
|129,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,05
|-2,43
|30,69
|Ford Otosan
|87,75
|5,72
|32,72
|Formet Çelik Kapı
|3,12
|0,32
|4,00
|Frigo Pak Gıda
|30,00
|6,08
|131,48
|Galatasaray Sportif
|2,65
|6,85
|30,54
|Garanti Bankası
|7,03
|0,14
|-36,89
|Garanti Faktoring
|10,34
|10,00
|167,18
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|3,32
|130,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,04
|-0,22
|187,44
|Gedik Yatırım Holding
|22,04
|-1,34
|186,61
|Gediz Ambalaj
|13,16
|-0,45
|94,67
|Gentaş
|2,77
|-0,36
|34,33
|Gersan Elektrik
|6,37
|-1,39
|99,69
|Global Men. Değ.
|5,21
|-1,14
|177,13
|Global Yat. Holding
|4,72
|1,07
|-3,08
|Good-Year
|5,43
|-1,27
|34,07
|Göltaş Çimento
|20,70
|-1,80
|16,36
|Gözde Girişim
|5,55
|-1,42
|7,98
|GSD Denizcilik
|4,29
|-2,28
|67,58
|GSD Holding
|2,52
|-1,95
|69,13
|Gübre Fabrik.
|29,90
|2,40
|230,75
|Güler Yat. Holding
|13,78
|-1,15
|578,82
|Güneş Sigorta
|6,18
|-1,12
|183,49
|Halk GMYO
|2,62
|4,38
|115,22
|Halk Sigorta
|3,39
|0,00
|102,55
|Hatay Tekstil
|9,57
|-0,31
|42,12
|Hedef Girişim
|4,42
|9,95
|69,35
|Hektaş
|15,00
|1,56
|87,03
|HUB Girişim
|17,96
|-1,64
|91,30
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|-2,44
|40,35
|ICBC Turkey Bank
|5,40
|-0,74
|2,47
|İdealist Danışmanlık
|4,80
|6,43
|44,58
|İdealist GMYO
|4,40
|3,77
|43,79
|İhlas Ev Aletleri
|2,12
|-1,40
|-32,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,70
|0,00
|41,67
|İhlas Gazetecilik
|2,86
|0,35
|-37,00
|İhlas Holding
|0,89
|-1,11
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,51
|-3,82
|48,04
|İndeks Bilgisayar
|13,03
|-2,03
|38,92
|Info Yatırım
|7,89
|3,68
|62,26
|İntema
|13,05
|-1,58
|40,93
|İpek Doğal Enerji
|13,05
|-0,23
|69,04
|İskenderun Demir Çelik
|6,82
|0,89
|-12,73
(Sürecek)