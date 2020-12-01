Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

01.12.2020 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,45-1,87408,06
Acıpayam Selüloz17,201,47172,38
Adel Kalemcilik21,561,4137,32
Adese Alışveriş Ticaret3,001,01110,04
Afyon Çimento4,453,0195,32
Ak Enerji2,190,92100,92
Akbank6,141,99-24,29
Akçansa16,269,9467,73
Akdeniz Yatırım Hold.6,070,66187,68
Akfen GMYO4,281,905,68
Akın Tekstil26,145,4089,56
Akiş GMYO3,540,5713,01
Akmerkez GMYO54,85-0,81144,81
Aksa10,801,0354,21
Aksa Enerji7,030,4385,00
Aksigorta7,723,9042,49
Aksu Enerji13,573,43-8,74
Alarko Carrıer230,208,38285,43
Alarko GMYO20,122,1836,89
Alarko Holding6,482,5310,30
Albaraka Türk1,700,0011,11
Alcatel Lucent Teletaş27,981,75132,39
Alkim Kağıt13,110,61141,89
Alkim Kimya13,730,59121,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,43-0,41492,68
Altınyunus Çeşme46,540,52365,87
Anadolu Efes21,603,151,51
Anadolu Grubu Holding21,443,3821,89
Anadolu Hayat Emek.7,941,1530,48
Anadolu Isuzu15,901,8630,65
Anadolu Sigorta7,08-1,3970,46
Anel Elektrik3,220,6382,65
Arçelik27,420,5931,57
ARD Bilişim Teknolojileri34,521,53

Arena Bilgisayar33,801,44363,97
Armada Bilgisayar49,540,53202,26
Arsan Tekstil6,912,0793,02
Artı Yatırım Holding6,659,92720,99
Aselsan17,551,5068,57
Ata GMYO4,952,279,27
Atakule GMYO2,470,4128,65
Atlantis Yatırım Holding4,300,00330,00
Atlas Yat. Ort.1,791,1385,19
AvivaSA Emeklilik Hayat14,230,926,15
Avrasya GMYO3,820,53152,98
Avrasya Petrol ve Tur.3,101,6470,33
Avrupa Yatırım Holding5,050,60227,92
Ayen Enerji5,461,1157,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,996,70401,83
Aygaz12,623,443,90
Bagfaş19,731,6517,30
Bak Ambalaj19,754,50171,12
Balatacılar Balatacılık7,50-5,30504,84
Bantaş Ambalaj5,641,44123,81
Banvit29,240,1457,46
Baştaş Başkent Çimento12,00-4,99363,32
Batı Çimento4,422,7933,53
Batısöke Çimento2,392,5882,44
Bayrak Taban Sanayi9,50-0,21

Bera Holding13,421,05248,57
Berkosan Yalıtım6,271,13128,83
Beşiktaş Futbol Yat.3,280,0033,88
Beyaz Filo9,073,42189,79
Bilici Yatırım6,040,00110,71
Bim Mağazalar70,500,7152,57
Birko Mensucat1,202,56287,10
Birlik Mensucat2,60-2,62128,07
Bizim Mağazaları16,51-2,6049,10
Borusan Mannesmann16,320,7442,53
Borusan Yat. Paz.219,506,30266,36
Bosch Fren Sistemleri1.250,506,34334,53
Bossa12,732,0957,94
Brisa19,021,60102,79
Burçelik21,960,92277,97
Burçelik Vana60,301,52521,01
Bursa Çimento9,243,47130,80
Carrefoursa119,204,93350,71
Casa Emtia Petrol71,10-9,94657,19
Ceo Event Medya6,551,3978,85
Coca Cola İçecek58,404,1954,25
Cosmos Yat. Holding7,85-1,26284,80
Credıtwest Faktorıng5,47-0,1889,93
Çelebi95,003,04-4,38
Çelik Halat21,48-0,65230,46
Çemaş Döküm2,261,3580,29
Çemtaş14,811,3782,19
Çimbeton172,506,28318,08
Çimentaş33,000,61120,00
Çimsa16,058,1576,76
Çuhadaroğlu Metal6,752,27111,60
Dagi Giyim8,632,86245,20
Dagi Yatırım Holding12,93-2,78472,12
Dardanel25,681,26577,57
Datagate Bilgisayar15,442,0597,70
Demısaş Döküm6,141,1576,44
Denge Holding5,70-1,72316,06
Deniz GMYO3,260,6254,93
Derimod9,931,2239,08
Derlüks Deri9,830,82142,97
Desa Deri8,315,0683,04
Despec Bilgisayar11,821,11178,77
Deva Holding24,62-3,07175,77
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,271,99

Diriteks Diriliş Tekstil4,49-0,22475,64
Ditaş Doğan33,302,15249,97
DO-CO493,004,94-12,59
Doğan Burda22,500,00270,68
Doğan Holding2,420,8334,78
Doğtaş Kelebek Mobilya2,631,9459,39
Doğusan3,551,4370,67
Doğuş GMYO9,520,00110,15
Doğuş Otomotiv27,322,32186,97
Döktaş Dökümcülük32,481,122,64
Duran Doğan Basım23,640,2568,38
Dyo Boya10,761,13119,59
Eczacıbaşı İlaç7,200,5697,23
Eczacıbaşı Yatırım20,88-0,57116,77
Edip Gayrimenkul2,971,02113,67
Ege Endüstri1.612,806,67186,69
Ege Gübre133,001,29169,80
Ege Profil26,161,71118,55
Ege Seramik9,282,20152,28
Egeplast17,800,0042,40
Ekiz Kimya8,202,371244,26
Emek Elektrik3,714,51133,33
Eminiş Ambalaj21,50-2,271314,47
Emlak Konut GMYO2,170,4649,90
Enerjisa Enerji10,890,8361,67
Enka İnşaat7,100,0027,20
Erbosan31,902,3127,70
Ereğli Demir Çelik11,080,7325,79
Ersu Gıda5,27-2,23154,59
Escort Teknoloji6,473,03365,47
Esenboğa Elektrik17,150,88

Etiler Gıda4,652,20298,25
Euro Kapital Yat. Ort.3,999,92148,79
Euro Trend Yat. Ort.4,089,97241,76
Euro Yat. Ort.5,989,93431,20
Euro Yatırım Holding2,984,2098,67
Fade Gıda6,20-2,82

Fenerbahçe Futbol32,66-1,21125,71
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,311,2559,96
F-M İzmit Piston129,103,86172,58
Fonet Bilgi Teknolojileri11,300,0046,94
Ford Otosan111,002,9767,89
Formet Çelik Kapı4,392,5746,33
Frigo Pak Gıda24,10-0,82244,02
Galatasaray Sportif3,790,5386,70
Garanti Bankası8,891,60-20,20
Garanti Faktoring10,80-0,64179,07
Garanti Yat. Ort.2,96-1,33196,95
Gedik Y. Men. Değ.9,200,44192,53
Gediz Ambalaj20,121,87197,63
Gentaş4,971,43141,03
Gersan Elektrik6,080,8390,60
Global Men. Değ.4,80-0,62155,32
Global Yat. Holding4,610,88-5,34
Good-Year7,662,1389,14
Göltaş Çimento29,708,7966,95
Gözde Girişim6,710,7530,54
GSD Denizcilik4,971,0294,14
GSD Holding2,190,4646,98
Gübre Fabrik.51,20-0,97466,37
Güler Yat. Holding14,72-3,16625,12
Halk GMYO3,09-0,64165,32
Hatay Tekstil13,102,3494,54
Hedef Girişim6,031,34152,69
Hektaş12,680,7158,10
HUB Girişim16,861,2679,58
Hürriyet Gzt.2,230,9095,61
ICBC Turkey Bank6,600,7625,24
İdealist Danışmanlık10,321,57210,84
İdealist GMYO6,372,58108,17
İhlas Ev Aletleri1,861,09-40,58
İhlas Gayrimenkul1,301,5626,30
İhlas Gazetecilik4,452,06-1,98
İhlas Holding1,192,5930,77
İhlas Yayın Holding1,191,7142,75
İndeks Bilgisayar16,011,3370,69
Info Yatırım5,013,09161,65
İntema19,761,65113,39
Inveo Yatırım Holding28,141,96265,93
İpek Doğal Enerji11,711,5651,68
İskenderun Demir Çelik8,240,735,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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