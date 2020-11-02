Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.100,10
|-2,31
|32,87
|İş Bankası (C)
|5,16
|0,98
|-19,50
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,55
|2,31
|-6,58
|İş Girişim
|17,40
|3,82
|357,89
|İş GMYO
|1,91
|0,53
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|10,66
|1,62
|164,73
|İş Yat. Ort.
|3,00
|0,33
|86,18
|İşbir Holding
|2.520,00
|-6,67
|486,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|-0,88
|82,26
|İttifak Holding
|2,63
|-9,93
|107,11
|İz Hayvancılık Tarım
|8,29
|-1,31
|216,84
|İzmir Demir Çelik
|26,12
|9,93
|218,93
|İzmir Fırça
|6,73
|-0,15
|273,89
|Jantsa Jant Sanayi
|184,90
|-2,58
|247,64
|Kafein Yazılım
|16,38
|2,57
|47,49
|Kaplamin
|20,00
|-7,24
|260,36
|Kardemir (A)
|5,32
|2,31
|100,75
|Kardemir (B)
|3,42
|3,32
|29,55
|Kardemir (D)
|3,23
|4,19
|21,43
|Karel Elektronik
|16,64
|1,96
|14,52
|Karsan Otomotiv
|2,79
|1,82
|76,58
|Karsu Tekstil
|6,13
|9,86
|89,20
|Kartonsan
|1.994,00
|10,00
|416,13
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|0,32
|104,10
|Kent Gıda
|300,00
|0,30
|1191,90
|Kerevitaş Gıda
|6,51
|1,24
|99,69
|Kervansaray Yat. Holding
|1,17
|9,35
|112,73
|Kiler GMYO
|11,10
|-5,13
|192,88
|Klimasan Klima
|13,93
|0,87
|-34,34
|Koç Holding
|14,32
|1,13
|-28,43
|Konfrut Gıda
|15,59
|1,17
|99,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|15,02
|-7,23
|Konya Çimento
|666,10
|-1,61
|145,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|2,85
|-12,00
|Koza Altın
|73,70
|0,14
|-0,47
|Koza Madencilik
|12,21
|1,24
|21,73
|Körfez GMYO
|6,07
|2,53
|153,97
|Kristal Kola
|2,48
|0,40
|64,24
|Kron Telekomünikasyon
|25,76
|0,86
|102,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|119,00
|3,39
|406,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|2,79
|97,09
|Kütahya Porselen
|27,66
|0,22
|317,82
|Lider Faktoring
|3,33
|1,22
|81,47
|Link Bilgisayar
|47,30
|-3,47
|162,94
|Logo Yazılım
|93,15
|0,32
|53,21
|Lokman Hekim Sağlık
|11,65
|2,46
|103,12
|Lüks Kadife
|29,88
|6,41
|245,83
|Makina Takım
|2,92
|1,39
|55,32
|Marka Yatırım Holding
|3,39
|3,04
|187,29
|Marmaris Altınyunus
|77,80
|1,70
|9,58
|Marshall
|319,20
|-4,57
|571,43
|Martı GMYO
|2,95
|-3,28
|192,08
|Martı Otel
|2,15
|-4,02
|136,26
|Mavi Giyim
|37,76
|0,16
|-34,78
|Mazhar Zorlu Holding
|17,80
|0,00
|47,23
|Mega Polietilen
|10,86
|0,00
|756,16
|Menderes Tekstil
|3,05
|0,99
|132,82
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|69,00
|0,00
|254,94
|Merko Gıda
|13,98
|-5,22
|1231,43
|Metemtur Otelcilik
|9,80
|-0,71
|450,56
|Metro Holding
|2,13
|1,91
|54,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|0,96
|61,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,85
|-56,12
|Migros Ticaret
|38,26
|2,14
|57,97
|Milpa
|5,30
|9,73
|142,01
|Mistral GMYO
|4,13
|9,84
|120,08
|MLP Sağlık
|16,49
|3,06
|3,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,12
|-0,16
|436,84
|Mondi Tire Kutsan
|6,43
|1,42
|55,31
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|32,30
|1,32
|153,93
|Net Holding
|3,15
|1,29
|21,15
|Netaş Telekom.
|20,36
|1,70
|55,90
|Niğbaş Niğde Beton
|43,00
|1,18
|593,55
|Nuh Çimento
|30,42
|0,86
|176,93
|Nurol GMYO
|6,00
|3,45
|68,07
|Odaş Elektrik
|3,18
|2,25
|119,96
|Olmuksan-IP
|8,00
|2,30
|212,38
|Orge Enerji Elektrik
|6,95
|1,02
|40,12
|Orma Orman Mahsulleri
|12,40
|-4,62
|349,28
|Osmanlı Menkul
|19,21
|0,00
|360,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,76
|0,80
|123,81
|Otokar
|192,20
|6,13
|30,71
|Oyak Çimento
|7,36
|0,27
|33,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,12
|0,16
|165,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,83
|0,42
|56,37
|Özak GMYO
|4,03
|2,81
|56,81
|Özbal Çelik Boru
|6,28
|-1,41
|289,61
|Özderici GMYO
|2,16
|1,89
|37,58
|Özerden Plastik
|7,88
|-3,19
|245,61
|Panora GMYO
|5,66
|1,43
|1,04
|Papilon Savunma
|18,01
|0,39
|133,70
|Park Elek.Madencilik
|4,57
|2,70
|49,84
|Parsan
|18,40
|2,79
|8,62
|Pegasus
|39,76
|0,66
|-53,98
|Peker GMYO
|2,67
|-1,11
|195,24
|Penguen Gıda
|5,16
|-1,90
|463,69
|Pera GMYO
|2,51
|-3,46
|167,02
|Pergamon Dış Ticaret
|14,58
|1,39
|88,43
|Petkim
|4,11
|0,00
|7,87
|Petrokent Turizm
|650,00
|0,00
|407,42
|Pınar Et ve Un
|23,98
|-2,12
|163,82
|Pınar Su
|7,50
|-0,79
|223,28
|Pınar Süt
|19,55
|1,30
|55,04
|Plastikkart
|10,28
|1,68
|10,90
|Polisan Holding
|3,79
|0,80
|25,60
|Politeknik Metal
|324,00
|-10,00
|325,91
|Prizma Press Matbaacılık
|6,71
|10,00
|56,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.229,70
|0,06
|11,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,40
|0,39
|-1,32
|QNB Finansbank
|68,15
|-0,44
|81,73
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|0,82
|86,70
|Ray Sigorta
|20,50
|0,00
|499,42
|Reysaş GMYO
|4,54
|3,18
|-1,09
|Reysaş Lojistik
|7,01
|7,02
|60,05
|Rhea Girişim
|2,78
|-0,71
|133,61
|Rodrigo Tekstil
|8,92
|-0,67
|392,82
|Royal Halı
|3,49
|-7,92
|154,74
|RTA Laboratuvarları
|49,38
|-2,22
|2028,45
|Sabancı Holding
|8,31
|0,97
|-8,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,01
|0,20
|129,82
|Sanel Mühendislik
|3,28
|-1,20
|11,79
|Sanifoam Sünger
|12,25
|4,70
|145,00
|Sanko Pazarlama
|7,46
|-1,58
|2,39
|Saray Matbaacılık
|5,34
|1,33
|313,06
|Sarkuysan
|6,66
|1,06
|109,60
|Sasa Polyester
|15,24
|-0,39
|97,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,60
|1,33
|239,29
|Sekuro Plastik
|10,22
|2,30
|90,67
|Selçuk Ecza Deposu
|9,24
|1,76
|54,91
|Selçuk Gıda
|4,00
|-4,08
|271,15
|Senkron Güvenlik
|3,02
|-9,85
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|16,12
|0,75
|913,84
|Servet GMYO
|35,00
|-2,23
|311,76
|Seyitler Kimya
|12,24
|1,92
|80,27
|Silverline Endüstri
|4,07
|1,24
|88,43
|Sinpaş GMYO
|2,66
|1,53
|129,31
|Smartiks Yazılım
|7,70
|0,79
|-21,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,50
|4,08
|562,99
|Söktaş
|4,86
|0,62
|185,80
|Sönmez Filament
|24,78
|1,98
|407,79
|Sönmez Pamuklu
|15,20
|5,63
|208,94
|Sumaş Suni Tahta
|32,00
|3,56
|226,10
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|0,47
|-10,04
|Şekerbank
|1,84
|1,66
|40,46
|Şişe Cam
|6,22
|1,47
|22,19
|Şok Marketler
|11,42
|0,71
|6,13
|T. Halk Bankası
|4,73
|0,64
|-19,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|69,95
|-0,07
|60,44
|T.S.K.B.
|2,62
|2,75
|116,53
|T.Tuborg
|17,09
|1,00
|43,61
|Taç Tarım Ürünleri
|11,24
|-9,94
|260,26
|Tat Gıda
|10,34
|0,88
|69,96
|TAV Havalimanları
|13,74
|-0,36
|-49,42
|Taze Kuru Gıda
|265,00
|-4,30
|3560,22
|Tek-Art Turizm
|1,61
|1,90
|27,78
|Tekfen Holding
|13,50
|1,73
|-25,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,03
|9,99
|115,00
|Temapol Polimer Plastik
|9,21
|0,33
|76,44
|TGS Dış Ticaret
|9,50
|-0,42
|103,43
|Tofaş Oto. Fab.
|26,68
|-0,15
|14,49
|Torunlar GMYO
|3,44
|1,78
|25,09
|Trabzon Liman
|31,72
|7,23
|202,85
|Trabzonspor Sportif
|4,00
|-0,50
|86,05
|Trend GMYO
|8,89
|-0,89
|304,09
|TSKB GMYO
|3,30
|-3,23
|245,55
|Tuğçelik
|7,29
|-0,27
|84,56
|Tukaş
|10,18
|1,50
|-17,57
|Turcas Petrol
|4,31
|1,41
|61,42
|Turkcell
|14,92
|2,19
|8,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,72
|2,64
|51,64
|Tüpraş
|75,35
|0,80
|-40,58
|Türk Hava Yolları
|9,14
|1,33
|-36,79
|Türk Prysmian Kablo
|11,89
|-0,25
|360,76
|Türk Telekom
|6,51
|1,24
|-9,78
|Türk Traktör
|113,20
|0,35
|113,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,00
|-1,66
|97,62
|Türkiye Sigorta
|5,75
|2,31
|164,03
|Ufuk Yatırım
|11,50
|-3,28
|345,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,58
|-2,19
|284,17
|Ulusoy Elektrik
|49,60
|-1,88
|86,47
|Ulusoy Un Sanayi
|11,85
|0,00
|210,21
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,17
|1,40
|78,83
|Utopya Turizm
|25,60
|2,48
|420,33
|Uzertaş Boya
|33,30
|-9,95
|1400,00
|Ülker Bisküvi
|21,02
|3,96
|-5,99
|Vakıf Fin. Kir.
|3,44
|1,47
|62,46
|Vakıf GMYO
|3,39
|0,89
|95,84
|Vakıf Yat. Ort.
|7,54
|1,21
|314,02
|Vakıflar Bankası
|3,84
|0,79
|-30,31
|Vakko Tekstil
|5,33
|2,50
|17,40
|Vanet Gıda
|8,91
|10,00
|523,08
|Verusa Holding
|38,16
|1,44
|105,71
|Verusaturk Girisim
|8,24
|2,11
|56,69
|Vestel
|16,66
|0,54
|32,01
|Vestel Beyaz Eşya
|30,14
|0,94
|42,85
|Viking Kağıt
|6,70
|2,13
|258,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,96
|5,60
|63,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,86
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,80
|-3,16
|488,23
|Yataş
|8,88
|1,49
|20,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,84
|2,13
|138,51
|Yeni Gimat GMYO
|13,14
|-0,08
|9,76
|Yeşil GMYO
|1,04
|-0,95
|62,50
|Yeşil Yapı
|1,21
|-2,42
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|45,60
|-5,51
|306,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.222,10
|-0,50
|416,88
|Yonga Mobilya
|31,40
|0,00
|240,10
|Yükselen Çelik
|6,38
|1,43
|108,16
|Yünsa
|12,14
|1,25
|20,58
|Zorlu Enerji
|2,52
|1,61
|54,60
(Son)
- Kaynak: AA
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