Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.100,10 -2,31 32,87 İş Bankası (C) 5,16 0,98 -19,50 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,55 2,31 -6,58 İş Girişim 17,40 3,82 357,89 İş GMYO 1,91 0,53 8,52 İş Y. Men. Değ. 10,66 1,62 164,73 İş Yat. Ort. 3,00 0,33 86,18 İşbir Holding 2.520,00 -6,67 486,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,13 -0,88 82,26 İttifak Holding 2,63 -9,93 107,11 İz Hayvancılık Tarım 8,29 -1,31 216,84 İzmir Demir Çelik 26,12 9,93 218,93 İzmir Fırça 6,73 -0,15 273,89 Jantsa Jant Sanayi 184,90 -2,58 247,64 Kafein Yazılım 16,38 2,57 47,49 Kaplamin 20,00 -7,24 260,36 Kardemir (A) 5,32 2,31 100,75 Kardemir (B) 3,42 3,32 29,55 Kardemir (D) 3,23 4,19 21,43 Karel Elektronik 16,64 1,96 14,52 Karsan Otomotiv 2,79 1,82 76,58 Karsu Tekstil 6,13 9,86 89,20 Kartonsan 1.994,00 10,00 416,13 Katmerciler Ekipman 3,12 0,32 104,10 Kent Gıda 300,00 0,30 1191,90 Kerevitaş Gıda 6,51 1,24 99,69 Kervansaray Yat. Holding 1,17 9,35 112,73 Kiler GMYO 11,10 -5,13 192,88 Klimasan Klima 13,93 0,87 -34,34 Koç Holding 14,32 1,13 -28,43 Konfrut Gıda 15,59 1,17 99,36 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 15,02 -7,23 Konya Çimento 666,10 -1,61 145,52 Kordsa Teknik Tekstil 11,19 2,85 -12,00 Koza Altın 73,70 0,14 -0,47 Koza Madencilik 12,21 1,24 21,73 Körfez GMYO 6,07 2,53 153,97 Kristal Kola 2,48 0,40 64,24 Kron Telekomünikasyon 25,76 0,86 102,52 Kuştur Kuşadası Turizm 119,00 3,39 406,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 2,79 97,09 Kütahya Porselen 27,66 0,22 317,82 Lider Faktoring 3,33 1,22 81,47 Link Bilgisayar 47,30 -3,47 162,94 Logo Yazılım 93,15 0,32 53,21 Lokman Hekim Sağlık 11,65 2,46 103,12 Lüks Kadife 29,88 6,41 245,83 Makina Takım 2,92 1,39 55,32 Marka Yatırım Holding 3,39 3,04 187,29 Marmaris Altınyunus 77,80 1,70 9,58 Marshall 319,20 -4,57 571,43 Martı GMYO 2,95 -3,28 192,08 Martı Otel 2,15 -4,02 136,26 Mavi Giyim 37,76 0,16 -34,78 Mazhar Zorlu Holding 17,80 0,00 47,23 Mega Polietilen 10,86 0,00 756,16 Menderes Tekstil 3,05 0,99 132,82 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 69,00 0,00 254,94 Merko Gıda 13,98 -5,22 1231,43 Metemtur Otelcilik 9,80 -0,71 450,56 Metro Holding 2,13 1,91 54,35 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 0,96 61,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,85 -56,12 Migros Ticaret 38,26 2,14 57,97 Milpa 5,30 9,73 142,01 Mistral GMYO 4,13 9,84 120,08 MLP Sağlık 16,49 3,06 3,06 MMC San. ve Tic. Yat. 6,12 -0,16 436,84 Mondi Tire Kutsan 6,43 1,42 55,31 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,90 3,51 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 32,30 1,32 153,93 Net Holding 3,15 1,29 21,15 Netaş Telekom. 20,36 1,70 55,90 Niğbaş Niğde Beton 43,00 1,18 593,55 Nuh Çimento 30,42 0,86 176,93 Nurol GMYO 6,00 3,45 68,07 Odaş Elektrik 3,18 2,25 119,96 Olmuksan-IP 8,00 2,30 212,38 Orge Enerji Elektrik 6,95 1,02 40,12 Orma Orman Mahsulleri 12,40 -4,62 349,28 Osmanlı Menkul 19,21 0,00 360,53 Ostim Endüstriyel Yat 3,76 0,80 123,81 Otokar 192,20 6,13 30,71 Oyak Çimento 7,36 0,27 33,88 Oyak Yat. Ort. 6,12 0,16 165,09 Oylum Sınai Yatırımlar 4,83 0,42 56,37 Özak GMYO 4,03 2,81 56,81 Özbal Çelik Boru 6,28 -1,41 289,61 Özderici GMYO 2,16 1,89 37,58 Özerden Plastik 7,88 -3,19 245,61 Panora GMYO 5,66 1,43 1,04 Papilon Savunma 18,01 0,39 133,70 Park Elek.Madencilik 4,57 2,70 49,84 Parsan 18,40 2,79 8,62 Pegasus 39,76 0,66 -53,98 Peker GMYO 2,67 -1,11 195,24 Penguen Gıda 5,16 -1,90 463,69 Pera GMYO 2,51 -3,46 167,02 Pergamon Dış Ticaret 14,58 1,39 88,43 Petkim 4,11 0,00 7,87 Petrokent Turizm 650,00 0,00 407,42 Pınar Et ve Un 23,98 -2,12 163,82 Pınar Su 7,50 -0,79 223,28 Pınar Süt 19,55 1,30 55,04 Plastikkart 10,28 1,68 10,90 Polisan Holding 3,79 0,80 25,60 Politeknik Metal 324,00 -10,00 325,91 Prizma Press Matbaacılık 6,71 10,00 56,05 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.229,70 0,06 11,00 QNB Finans Fin. Kir. 127,40 0,39 -1,32 QNB Finansbank 68,15 -0,44 81,73 Ral Yatırım Holding 4,90 0,82 86,70 Ray Sigorta 20,50 0,00 499,42 Reysaş GMYO 4,54 3,18 -1,09 Reysaş Lojistik 7,01 7,02 60,05 Rhea Girişim 2,78 -0,71 133,61 Rodrigo Tekstil 8,92 -0,67 392,82 Royal Halı 3,49 -7,92 154,74 RTA Laboratuvarları 49,38 -2,22 2028,45 Sabancı Holding 8,31 0,97 -8,88 Safkar Ege Soğutmacılık 5,01 0,20 129,82 Sanel Mühendislik 3,28 -1,20 11,79 Sanifoam Sünger 12,25 4,70 145,00 Sanko Pazarlama 7,46 -1,58 2,39 Saray Matbaacılık 5,34 1,33 313,06 Sarkuysan 6,66 1,06 109,60 Sasa Polyester 15,24 -0,39 97,15 Say Yenilenebilir Enerji 7,60 1,33 239,29 Sekuro Plastik 10,22 2,30 90,67 Selçuk Ecza Deposu 9,24 1,76 54,91 Selçuk Gıda 4,00 -4,08 271,15 Senkron Güvenlik 3,02 -9,85 10,62 Serve Film Prodüksiyon 16,12 0,75 913,84 Servet GMYO 35,00 -2,23 311,76 Seyitler Kimya 12,24 1,92 80,27 Silverline Endüstri 4,07 1,24 88,43 Sinpaş GMYO 2,66 1,53 129,31 Smartiks Yazılım 7,70 0,79 -21,51 Sodaş Sodyum Sanayii 25,50 4,08 562,99 Söktaş 4,86 0,62 185,80 Sönmez Filament 24,78 1,98 407,79 Sönmez Pamuklu 15,20 5,63 208,94 Sumaş Suni Tahta 32,00 3,56 226,10 Şeker Fin. Kir. 4,30 0,47 -10,04 Şekerbank 1,84 1,66 40,46 Şişe Cam 6,22 1,47 22,19 Şok Marketler 11,42 0,71 6,13 T. Halk Bankası 4,73 0,64 -19,97 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 69,95 -0,07 60,44 T.S.K.B. 2,62 2,75 116,53 T.Tuborg 17,09 1,00 43,61 Taç Tarım Ürünleri 11,24 -9,94 260,26 Tat Gıda 10,34 0,88 69,96 TAV Havalimanları 13,74 -0,36 -49,42 Taze Kuru Gıda 265,00 -4,30 3560,22 Tek-Art Turizm 1,61 1,90 27,78 Tekfen Holding 13,50 1,73 -25,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,03 9,99 115,00 Temapol Polimer Plastik 9,21 0,33 76,44 TGS Dış Ticaret 9,50 -0,42 103,43 Tofaş Oto. Fab. 26,68 -0,15 14,49 Torunlar GMYO 3,44 1,78 25,09 Trabzon Liman 31,72 7,23 202,85 Trabzonspor Sportif 4,00 -0,50 86,05 Trend GMYO 8,89 -0,89 304,09 TSKB GMYO 3,30 -3,23 245,55 Tuğçelik 7,29 -0,27 84,56 Tukaş 10,18 1,50 -17,57 Turcas Petrol 4,31 1,41 61,42 Turkcell 14,92 2,19 8,12 Tümosan Motor ve Traktör 9,72 2,64 51,64 Tüpraş 75,35 0,80 -40,58 Türk Hava Yolları 9,14 1,33 -36,79 Türk Prysmian Kablo 11,89 -0,25 360,76 Türk Telekom 6,51 1,24 -9,78 Türk Traktör 113,20 0,35 113,95 Türker Proje Gayrimenkul 83,00 -1,66 97,62 Türkiye Sigorta 5,75 2,31 164,03 Ufuk Yatırım 11,50 -3,28 345,74 Ulaşlar Turizm Yat. 3,58 -2,19 284,17 Ulusoy Elektrik 49,60 -1,88 86,47 Ulusoy Un Sanayi 11,85 0,00 210,21 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,17 1,40 78,83 Utopya Turizm 25,60 2,48 420,33 Uzertaş Boya 33,30 -9,95 1400,00 Ülker Bisküvi 21,02 3,96 -5,99 Vakıf Fin. Kir. 3,44 1,47 62,46 Vakıf GMYO 3,39 0,89 95,84 Vakıf Yat. Ort. 7,54 1,21 314,02 Vakıflar Bankası 3,84 0,79 -30,31 Vakko Tekstil 5,33 2,50 17,40 Vanet Gıda 8,91 10,00 523,08 Verusa Holding 38,16 1,44 105,71 Verusaturk Girisim 8,24 2,11 56,69 Vestel 16,66 0,54 32,01 Vestel Beyaz Eşya 30,14 0,94 42,85 Viking Kağıt 6,70 2,13 258,29 Yapı Kredi Koray GMYO 3,96 5,60 63,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,86 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,80 -3,16 488,23 Yataş 8,88 1,49 20,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,84 2,13 138,51 Yeni Gimat GMYO 13,14 -0,08 9,76 Yeşil GMYO 1,04 -0,95 62,50 Yeşil Yapı 1,21 -2,42 83,33 Yeşil Yatırım Holding 45,60 -5,51 306,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.222,10 -0,50 416,88 Yonga Mobilya 31,40 0,00 240,10 Yükselen Çelik 6,38 1,43 108,16 Yünsa 12,14 1,25 20,58 Zorlu Enerji 2,52 1,61 54,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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