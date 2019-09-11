Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.444.445.321
|Garanti Bankası
|877.710.911
|ASELSAN
|522.249.050
|Petkim
|338.266.799
|Kardemir (D)
|334.779.194
|Akbank
|307.757.144
|Halkbank
|299.293.491
|Tüpraş
|233.371.365
|Vakıflar Bankası
|215.152.411
|Koza Madencilik
|198.783.632
|Ereğli Demir Çelik
|198.580.029
|Pegasus
|198.101.034
|İş Bankası (C)
|190.811.097
|Soda Sanayii
|160.887.067
|Yapı ve Kredi Bank.
|155.208.277
|Turkcell
|117.725.440
|Emlak Konut GMYO
|107.614.539
|Sasa Polyester
|97.051.341
|ICBC Turkey Bank
|87.289.813
|Türk Telekom
|83.829.562