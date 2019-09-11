Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.444.445.321 Garanti Bankası 877.710.911 ASELSAN 522.249.050 Petkim 338.266.799 Kardemir (D) 334.779.194 Akbank 307.757.144 Halkbank 299.293.491 Tüpraş 233.371.365 Vakıflar Bankası 215.152.411 Koza Madencilik 198.783.632 Ereğli Demir Çelik 198.580.029 Pegasus 198.101.034 İş Bankası (C) 190.811.097 Soda Sanayii 160.887.067 Yapı ve Kredi Bank. 155.208.277 Turkcell 117.725.440 Emlak Konut GMYO 107.614.539 Sasa Polyester 97.051.341 ICBC Turkey Bank 87.289.813 Türk Telekom 83.829.562

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)