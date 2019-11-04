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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 862.207.593 ASELSAN 355.253.135 Fenerbahçe Futbol 332.187.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 862.207.593
ASELSAN 355.253.135
Fenerbahçe Futbol 332.187.652
Garanti Bankası 331.483.217
Sasa Polyester 313.682.565
Kardemir (D) 299.949.655
İş Finansal Kiralama 295.734.363
Petkim 264.701.319
Ereğli Demir Çelik 250.789.238
Akbank 236.153.199
Türk Telekom 209.545.720
Koza Madencilik 195.236.369
Pegasus 154.607.237
İpek Doğal Enerji 139.725.681
Sabancı Holding 111.885.498
Tüpraş 111.122.888
Turkcell 107.043.069
Halkbank 97.805.352
Vakıflar Bankası 85.919.206
Tekfen Holding 81.833.147
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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