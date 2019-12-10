Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.301.913.696
|Afyon Çimento
|491.243.969
|Türk Telekom
|478.523.199
|ASELSAN
|391.859.558
|Petkim
|320.428.923
|Pegasus
|297.112.683
|Emlak Konut GMYO
|285.120.931
|İş Fin.Kir.
|253.914.443
|Tüpraş
|243.646.427
|Garanti Bankası
|234.328.053
|Ereğli Demir Çelik
|207.955.505
|Soda Sanayii
|206.409.824
|Kardemir (D)
|203.192.829
|Koza Madencilik
|192.758.794
|Odaş Elektrik
|181.290.014
|Galatasaray Sportif
|180.263.831
|T. Halk Bankası
|158.659.262
|Şişe Cam
|152.747.823
|Vestel
|130.246.057
|Çemaş Döküm
|125.127.974