Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.301.913.696 Afyon Çimento 491.243.969 Türk Telekom 478.523.199 ASELSAN 391.859.558 Petkim 320.428.923 Pegasus 297.112.683 Emlak Konut GMYO 285.120.931 İş Fin.Kir. 253.914.443 Tüpraş 243.646.427 Garanti Bankası 234.328.053 Ereğli Demir Çelik 207.955.505 Soda Sanayii 206.409.824 Kardemir (D) 203.192.829 Koza Madencilik 192.758.794 Odaş Elektrik 181.290.014 Galatasaray Sportif 180.263.831 T. Halk Bankası 158.659.262 Şişe Cam 152.747.823 Vestel 130.246.057 Çemaş Döküm 125.127.974

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)