Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 625.900.597 Türk Hava Yolları 587.919.729 ASELSAN 579.168.126 Eczacıbaşı İlaç 531.285.930 Garanti Bankası 500.967.894 Güneş Sigorta 344.701.999 Koza Madencilik 274.667.121 Bim Mağazalar 249.895.365 Akbank 246.524.564 Sasa Polyester 245.246.871 Anadolu Efes 242.445.860 Hektaş 238.019.655 Pegasus 218.657.155 Karsan Otomotiv 195.285.515 Turkcell 191.975.785 Tat Gıda 191.842.464 Eczacıbaşı Yatırım 180.282.622 Yapı ve Kredi Bankası 174.567.691 Alarko Holding 171.512.604 İş Finansal Kiralama 167.721.751

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)