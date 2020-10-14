Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|6.576.430.165
|Tüpraş
|2.703.756.303
|Odaş Elektrik
|2.112.835.145
|Zorlu Enerji
|1.676.602.456
|Garanti Bankası
|1.036.958.751
|Kardemir (D)
|970.864.017
|Şişe Cam
|951.159.975
|İpek Doğal Enerji
|880.620.281
|Emlak Konut GMYO
|746.088.902
|Halk GMYO
|662.717.645
|Tekfen Holding
|623.940.069
|Türk Hava Yolları
|516.994.420
|ASELSAN
|503.753.179
|Eczacıbaşı İlaç
|472.231.623
|Türkiye Sigorta
|456.823.605
|Turkcell
|451.366.187
|Koç Holding
|398.494.802
|Akbank
|372.058.767
|Aksa Enerji
|370.812.967
|Net Holding
|363.620.763
- Kaynak: AA
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