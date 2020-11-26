Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.630.265.376 Türk Hava Yolları 2.123.823.892 Kardemir (D) 2.040.240.983 Yapı ve Kredi Bankası 1.526.352.772 Emlak Konut GMYO 818.043.571 Gübre Fabrikaları 783.542.747 Şişe Cam 775.686.269 Pegasus 741.990.516 Odaş Elektrik 727.280.931 Akbank 719.250.964 Vakıflar Bankası 664.620.694 Tüpraş 653.103.342 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 616.593.402 Petkim 602.926.549 Eczacıbaşı İlaç 567.173.065 Halk GMYO 556.450.144 Halkbank 466.198.916 Turkcell 383.601.633 ASELSAN 369.355.795 Bagfaş 365.067.695 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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