Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 3.176.422.576 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.502.607.428 Koza Altın 1.395.480.177 Garanti Bankası 1.279.207.825 Türk Hava Yolları 1.209.253.248 Petkim 1.146.202.964 Otokar 1.015.944.888 Kardemir (D) 915.721.970 Karsan Otomotiv 839.616.161 Zorlu Enerji 701.226.115 Emlak Konut GMYO 667.915.821 Ford Otosan 643.682.729 Şekerbank 560.588.284 Pegasus 552.302.568 Ereğli Demir Çelik 551.708.908 Doğan Holding 544.122.600 Tüpraş 516.400.453 Hektaş 511.737.344 Sasa Polyester 490.116.429 Turkcell 478.158.660 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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