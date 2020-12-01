Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.365
|6,09
|BIST ANKARA
|2.198
|2,42
|BIST ANTALYA
|1.982
|1,03
|BIST BALIKESİR
|1.769
|4,93
|BIST BURSA
|3.481
|1,39
|BIST DENIZLI
|2.853
|0,41
|BIST ISTANBUL
|1.393
|3,79
|BIST IZMIR
|3.090
|1,94
|BIST KAYSERI
|7.355
|2,00
|BIST KOCAELI
|3.087
|3,49
|BIST KONYA
|2.667
|2,60
|BIST TEKIRDAĞ
|9.121
|-2,37
- Kaynak: AA
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