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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

14.06.2021 18:53
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.790-2,31BIST MANİSA1.396-1,48BIST AYDIN1.371-1,02BIST ANKARA2.211-0,12BIST ANTALYA2.777-0,74BIST BALIKESİR1.884-0,25BIST BURSA3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA13.790-2,31
BIST MANİSA1.396-1,48
BIST AYDIN1.371-1,02
BIST ANKARA2.211-0,12
BIST ANTALYA2.777-0,74
BIST BALIKESİR1.884-0,25
BIST BURSA3.057-0,54
BIST DENIZLI1.931-1,03
BIST ISTANBUL1.554-0,40
BIST IZMIR3.612-2,14
BIST KAYSERI10.034-1,47
BIST KOCAELI3.872-1,16
BIST KONYA3.845-3,96
BIST TEKIRDAĞ9.605-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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