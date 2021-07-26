Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.779 0,06 BIST MANİSA 1.473 0,32 BIST AYDIN 1.191 -0,72 BIST ANKARA 1.991 -0,31 BIST ANTALYA 2.307 -2,05 BIST BALIKESİR 1.821 0,12 BIST BURSA 2.933 0,67 BIST DENIZLI 1.755 1,06 BIST ISTANBUL 1.460 -0,38 BIST IZMIR 3.339 0,27 BIST KAYSERI 11.226 -0,21 BIST KOCAELI 3.573 -0,51 BIST KONYA 2.396 -1,81 BIST TEKIRDAĞ 9.649 0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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