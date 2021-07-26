Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.779
|0,06
|BIST MANİSA
|1.473
|0,32
|BIST AYDIN
|1.191
|-0,72
|BIST ANKARA
|1.991
|-0,31
|BIST ANTALYA
|2.307
|-2,05
|BIST BALIKESİR
|1.821
|0,12
|BIST BURSA
|2.933
|0,67
|BIST DENIZLI
|1.755
|1,06
|BIST ISTANBUL
|1.460
|-0,38
|BIST IZMIR
|3.339
|0,27
|BIST KAYSERI
|11.226
|-0,21
|BIST KOCAELI
|3.573
|-0,51
|BIST KONYA
|2.396
|-1,81
|BIST TEKIRDAĞ
|9.649
|0,04
Kaynak: AA
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