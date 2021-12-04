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BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR - Son Dakika

BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

04.12.2021 15:41

BURDUR'da 8 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Maliye Lojmanları binasının sıvası döküldü, camları kırıldı.

BURDUR'da 8 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Maliye Lojmanları binasının sıvası döküldü, camları kırıldı. Metruk binadan zaman zaman yola düşen sıva parçası ve cam kırıkları tehlike yaratıyor.

Burdur'da Kışla Caddesi'nde mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü'nde bulunan Maliye Lojmanları depreme dayanıksız olduğu için 2013 yılında boşaltıldı. Uzun süredir bakımsız kalan 3 katlı ve 15 dairenin bulunduğu lojman binasının sıvası döküldü, camları kırıldı. Metruk bina, balkonundan zaman zaman sıva parçası ve cakm kırıkları dökülüyor.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından iki defa satışa çıkarılan ancak alıcı bulamayan lojmanlar önümüzdkei günlerde yeniden satışa çıkarılacak. Kaderine terkedilen maliye lojmanlarına 3 yıl önce dairelerin kapılarını kırarak giren hırsızlar 14 doğalgaz kombisiyle dairelerdeki tuvalet, banyo ve mutfaklarındaki musluklar ile binanın elektrik saati ve doğalgaz saatini de çalmıştı.

BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Burdur, Maliye, Emlak, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞALTILAN MALİYE LOJMANLARINDA YOLA DÜŞEN SIVA PARÇASI VE CAM KIRIKLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR - Son Dakika
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