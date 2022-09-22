BOŞALTILAN OKUL BİNASI, HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU - Son Dakika
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BOŞALTILAN OKUL BİNASI, HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

22.09.2022 12:41

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerine yenisi inşa edilecek olması nedeniyle boşaltılan ilkokul binasına hırsızlar dadandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerine yenisi inşa edilecek olması nedeniyle boşaltılan ilkokul binasına hırsızlar dadandı. At arabasıyla gelen hırsızlar, kapı ve petekleri söküp götürürken, polis ekipleri bölgedeki önlemlerini artırdı.

Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Esnaf Odalar Sokak'taki 2 katlı İnönü İlkokulu'nun binası, Keşan Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlık depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle okul binasının yıkılarak, yerine yenisinin yapılmasına karar verdi, öğrenciler çevre okullara nakledildi. Boşaltılan binaya hırsızlar dadandı. Hırsızlar, maddi değeri olan malzemeleri at arabalarına yükleyip çalmaya başladı. Binanın camlarının kırıldığı, kapı ve pencerelere zarar verildiği görüldü. Polis ekipleri, binadaki denetimlerini artırdı.

'BAŞIMIZA BİR FELAKET GELMEDEN YIKILMASINDAN TARAFTIM'

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, okulun depreme dayanıklı olmadığı yönündeki tespitten sonra yıllardır korku içerisinde olduklarını belirterek, Hep diken üstündeydik. Okulun yaklaşık 640 öğrencisi vardı. Allah göstermesin ders anında böyle bir olay olduğu anda kimsenin kurtulma şansı olmadığı düşüncesiyle yaşadım. Bu okulun yıkılarak, yerine yenisinin yapılması gerektiğini savunduk. Böyle bir karar alındı. Başımıza bir felaket gelmeden yıkılmasından taraftım ve yıkılma kararı alındı dedi.

'KAMUYA ZARAR VERMEK HİÇ KİMSENİN HARCI DEĞİL'

Yaşanan hırsızlık olaylarına değinen Kalfalar, Yasak kardeşim, giremezsin. ya da oradan çıkacak hurdalar komisyon kurulur hurdacıya satılır ondan sonra dar gelirli ailelere gelir olarak, çocuklarına giyim veya burs olarak verilebilir. Emniyet görevini yapıyor, savcılık görevini yapıyor. Maalesef bu insanları bunları yapmaya yasal boşluklar sevk ediyor. Burada yasaların değişmesi lazım. Hırsızlık yapılıyor. Petekleri sökmüşler, gitmişler, kapıları sökmüşler gitmişler. Kolluk kuvvetleri de görevini yapmasına rağmen yasalardan kaynaklanan boşluklardan dolayı huzursuzluk yaşıyoruz. Bu da bizler açısından iyi bir şey değil. Vatandaşın yüzde 99'u bunu tasvip etmiyor. Kamuya zarar vermek hiç kimsenin harcı değil. Kamu malı hepimizin malı? diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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DSP EDİRNE İL BAŞKANI NALBANTOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ DSP EDİRNE İL BAŞKANI NALBANTOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ EDİRNE'DE YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN TAŞ OCAĞINDA BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI EDİRNE'DE YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN TAŞ OCAĞINDA BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞALTILAN OKUL BİNASI, HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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