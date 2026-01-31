Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uygulayan Adam Tutuklandı - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uygulayan Adam Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uygulayan Adam Tutuklandı
31.01.2026 10:20
Osman Oruç, boşanma aşamasındaki eşi Cevriye Oruç'u darbedip eşyalarına zarar vermekten tutuklandı.

ADANA'da evine girdiği boşanma aşamasındaki eşi Cevriye Oruç'u (32) darbedip, eşyalarına tavayla vurarak zarar veren Osman Oruç (33), tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kalp hastası, 4 çocuk annesi tarım işçisi Cevriye Oruç, yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü 13 yıllık eşi Osman Oruç'a 4 yıl önce boşama davası açıp, ayrı evde yaşamaya başladı. İşsiz olan Osman Oruç, bu süreçte barışmak için eşini tehdit etmeye devam etti. 27 Ocak'ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren Osman Oruç, eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi. Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

'BİZİ YAŞARKEN SESİMİZİ DUYUN'

Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç'u darbeden Osman Oruç daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Oruç, eşinden şikayetçi oldu. Eşinin cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulunan Oruç, "Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Cevriye Oruç'un şikayeti sonrası Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Osman Oruç'u gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Tutuklama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uygulayan Adam Tutuklandı - Son Dakika

