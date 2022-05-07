Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı

07.05.2022 21:42

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek tartışan adam eşini sol kaçla baldırından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı

Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

ANTALYA - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek tartışan adam eşini sol kaçla baldırından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet F. E.boşanma aşamasında olduğu eşi Gülşen S.E. ile konuşmak için adrese geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşanarak kavgaya dönüştü. Bu sırada öfkeli adam yanında bulunan bıçak ile eşini sol kalça baldırından bıçakladıktan sonra evden kaçarak uzaklaştı.

Acı içerisinde kalan kadın bağırarak komşularından yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Kepez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için mahallede ve kaçabileceği adreslerde arama çalışması başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı

YORUMLAR
500
Uzaklaştırması olan koca, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı Uzaklaştırması olan koca, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı 8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den itiraf: Ben aşksız yapamam 8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den itiraf: Ben aşksız yapamam

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Göçmenlerin sınırı geçtiğini öne süren Sinan Oğan'a, Van Valiliği'nden cevap geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz
21:52 Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti!
21:49 Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 22:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement