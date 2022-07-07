Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren katil koca, cinayetin ardından karısının kredi kartıyla deodorant aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren katil koca, cinayetin ardından karısının kredi kartıyla deodorant aldı

07.07.2022 14:50
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren katil koca, cinayetin ardından karısının kredi kartıyla deodorant aldı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı 11 farklı yerinden bıçaklayan katil koca Mehmet Kuyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası talep ediliyor. Öte yandan katil Kuyar'ın, cinayetten 1-1,5 saat sonra marktete gidip eşinin kartılya deodorant satın aldığı ortaya çıktı.

Kentte 21 Şubat'ta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı, Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, okulda tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

BIÇAĞI GÖĞÜS VE SIRT BÖLGESİNE SAPLAMIŞ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Kuyar hakkında iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Mehmet Kuyar'ın, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar ile konuştuğu sırada cebinde bulunan bıçağı çıkarıp, öldürme kastıyla hareket ederek, hayati organlarını isabet alıp, göğüs ve sırt bölgesine sapladığı; maktulün ölmesinden yararlanarak, aynı odadaki çantasında cep telefonu ve banka kartını aldığı ve aynı gün banka kartı ile 18.44 TL'lik alışveriş yaptığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 16 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede Mehmet Kuyar'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından da 16 yıl hapsi talep edildi.

"KAÇ DEFA BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

İddianamede Mehmet Kuyar'ın ifadesine de yer verildi. Kuyar, ifadesinde, olay günü eşinin yanına giderken meyve bıçağından biraz büyük olan bıçağı 20 lira karşılığında aldığını belirterek, "Okulun önünde çocukların oynaması nedeniyle yan duvardan atlayarak okulun içine girdim. Eşimi buldum ve çocukları neden göstermediğini sordum. O sırada okul müdürü aradı. Açmasını söyledim; ancak Gülsüm telefonu açmadı. Gülsüm, evliliği kafasında 5 yıl önce bitirdiğini söyledi. 'Bunu bana daha önce niye söylemedin' diye sordum. Sonra montumun cebindeki bıçağı çıkardım ve ilk önce karnına sapladım. Olayın hiddetiyle kaç kere bıçakladığını hatırlamıyorum" dedi.

"BAHÇE DUVARINDAN KAÇTIM"

Mehmet Kuyar, odadan çıkacağı sırada eşinin çanta ve cep telefonunu gördüğünü ve onları da aldığını kaydedip, "Çantanın içinden oğlumun kimlik kartını aldım, çantayı okul içinde attım. Sonra aynı şekilde okulun bahçe duvarından atlayarak kaçtım.

"1-1,5 SAAT SONRA DEODORANT ALDIM"

Olayda kullandığım bıçağı tren raylarına attım. Cep telefonunu da içindeki sim kartı çıkarıp, geri dönüşüm kutusuna attım. Olaydan 1-1,5 saat sonra eşime ait banka kartıyla Sincan'da bulunan marketten deodorant satın aldım" diye ifade verdi. Mehmet Kuyar, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

YORUMLAR
500
Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti Avukat Gülistan ve kızı boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı Avukat Gülistan ve kızı boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren katil koca, cinayetin ardından karısının kredi kartıyla deodorant aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 14:54:24. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren katil koca, cinayetin ardından karısının kredi kartıyla deodorant aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement