Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı
26.12.2025 02:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya'dan haber alamayan ailesinin ihbarı sonrası kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın evine giren polis korkunç manzarayla karşılaştı. 24 yaşındaki adamın genç kadını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Acı haberi alan aile sinir krizleri geçirirken, polis sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karaman'da boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini boğarak öldüren koca intihar etti.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Çetinkaya'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) evine gitti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda, Mithat Çetinkaya'nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayı duyarak gelen Fatma Çetinkaya'nın annesi kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Adreste gelen çok sayıda polis ekibi de olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

Öte yandan, Mithat Çetinkaya'nın evi terk ederek kendi ailesinin yanına giden karısını avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de de yok satan araçta hayati risk 179 bin otomobil inceleniyor Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Ankara’da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı
Şeytani plan Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Resmi Gazete’de yayımlandı Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

04:36
ABD, Nijerya’daki DEAŞ hedeflerini vurdu
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu
02:59
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar
23:34
11’inci Yargı Paketi sonrası cezaevleri önünde bayram havası esti
11'inci Yargı Paketi sonrası cezaevleri önünde bayram havası esti
23:17
Sadettin Saran’dan dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullanarak SMS gönderiyorlar
Sadettin Saran'dan dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullanarak SMS gönderiyorlar
22:28
Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler
Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler
21:59
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu
20:50
Zincir markette mide bulandıran skandal Gören hemen kayda girdi
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi!
20:28
İstanbul Valiliği’nden kar uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 06:45:02. #7.11#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.