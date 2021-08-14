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Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi

14.08.2021 13:54

Adana'da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından yolu kesilen kadın, kafası mermer ve taşla ezilerek kötü şekilde darp edildi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77074. Sokak'ta meydana gelen olayda eşi Abdulmecit Abdulaziz ile boşanma aşamasında olan Munire Huseyin (28) ablasının evine gitti. Aparmandan içeri gireceği sırada eşi tarafından yolu kesilen kadın eşiyle tartışmaya başladı.

Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi

YERDEN BULDUĞU TAŞLA VURMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulmecit Abdulaziz, yerde bulduğu taş ve mermer parçasıyla eşinin kafasına vurup darp etmeye başladı. Feci şekilde darp edilen genç kadın kocasından kurtulup apartmana sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulmecit Abdulaziz ise bunun üzerine olay yerinden kaçtı.

Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi

TALİHSİZ KADININ DURUMU KRİTİK

Bilinci kapanan genç kadın olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan apartmandaki çocuklar ise polisin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Polis her yerde kaçan kocayı aramaya başladı.

Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi

Çukurova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Artık yabancı uyruklular ile ilgili haber yapılırken yabancı uyruklu diye bahsedilmiyor, Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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