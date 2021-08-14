Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi - Son Dakika

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Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77074. Sokak'ta meydana gelen olayda eşi Abdulmecit Abdulaziz ile boşanma aşamasında olan Munire Huseyin (28) ablasının evine gitti. Aparmandan içeri gireceği sırada eşi tarafından yolu kesilen kadın eşiyle tartışmaya başladı.

YERDEN BULDUĞU TAŞLA VURMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulmecit Abdulaziz, yerde bulduğu taş ve mermer parçasıyla eşinin kafasına vurup darp etmeye başladı. Feci şekilde darp edilen genç kadın kocasından kurtulup apartmana sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulmecit Abdulaziz ise bunun üzerine olay yerinden kaçtı.

TALİHSİZ KADININ DURUMU KRİTİK

Bilinci kapanan genç kadın olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan apartmandaki çocuklar ise polisin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Polis her yerde kaçan kocayı aramaya başladı.