Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika

Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü

08.10.2020 07:53
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin, bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.

Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.


Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü

Cumhuriyet Mahallesi, İzmir Adliyesi, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika

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