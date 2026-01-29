Boşanma İsteyen Eşine Şiddet Uyguladı

GAZİANTEP'te boşanmak isteyen eşi Nazlı Yavuz'u (26) kaldırım taşıyla dövüp ağır yaralayan Feyzullah Yavuz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Feyzullah Yavuz'dan boşanmak için başvuru yaptı. Feyzullah Yavuz, kararından vazgeçmesi ve başvurusunu geri çekmesi için daha önce de şiddet uyguladığı eşini adliyeye götürmek istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı, Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla eşinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Feyzullah Yavuz gözaltına alınırken, Nazlı Yavuz ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yavuz'un kafatasında ve burnunda kırık tespit edildi.

Feyzullah Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.